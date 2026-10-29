Горна Оряховица e с нов кмет след оставката на Николай Рашков

О бщинският съвет в Горна Оряховица избра Петя Иванова за кмет на общината до края на мандата 2023–2027 г. В нейна подкрепа гласуваха 23-ма общински съветници, а трима се въздържаха. До момента Иванова заемаше длъжността заместник-кмет с ресор „Хуманитарни дейности и спорт“, съобщи кореспондентът на БТА във Велико Търново Николай Венков.

Кметът на Горна Оряховица Николай Рашков подава оставка

След избора си Иванова заяви, че приема новата позиция не като лична привилегия, а като неотложен ангажимент към общината и нейните жители. Тя допълни, че ще продължи да работи с темпа, зададен от предшественика ѝ Николай Рашков.

До избора на нов кмет се стигна, след като Рашков подаде оставка. На 22 октомври Общинската избирателна комисия (ОИК) в Горна Оряховица прекрати предсрочно пълномощията му. Решението беше взето единодушно на извънредно заседание, ден след като той публично обяви оттеглянето си от поста.

Решението на ОИК беше докладвано на Централната избирателна комисия. В протокола е посочено, че не е необходимо да се изпраща предложение до президента за насрочване на нови избори, тъй като до редовния местен вот през есента на 2027 г. остава по-малко от година.

ОИК в Горна Оряховица прие оставката на кмета Николай Рашков

Защо Николай Рашков подаде оставка

Оттеглянето на Рашков последва продължителен съдебен спор, свързан със сделка за общински имоти.

ВАС осъди кмета на Горна Оряховица за конфликт на интереси

В началото на мандата си той подписал договор за продажба на терени на дружество, с което преди това бил свързан като съдружник и управител. Към момента на сделката фирмата вече била управлявана от майка му.

Антикорупционната комисия установи конфликт на интереси, а впоследствие решението беше потвърдено от Върховния административен съд.