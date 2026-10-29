Свят

Флавио Болсонаро отрича, че е избягал от Бразилия, след като пристигна в Маями

Бразилският сенатор пристигна в Маями със семейството си, след като властите в родината му анулираха паспортите им в рамките на наказателно разследване

29 октомври 2026, 09:50
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Б разилският сенатор Флавио Болсонаро, който пристигна в Маями, след като загуби президентските избори в неделя, заяви, че никога не е имал намерение да „напуска родината си“. Това посочват Ванеса Бушшлютер, Айоун Уелс и Макс Маца за BBC.

Ето какво още пишат те:

„Не избягах от Бразилия, а заминах в името на Бразилия“, каза той в първото си изявление след отпътуването си.

САЩ му издадоха визи на него и семейството му, след като Бразилия анулира паспортите им в рамките на наказателно разследване. Болсонаро отрича да е извършил каквото и да било нарушение. В сряда президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери: „Дадохме му разрешение да влезе в страната“.

Новоизбраният за втори мандат президент Луис Инасио Лула да Силва разкритикува тайното отпътуване на Болсонаро от страната, като заяви, че „който няма какво да крие, няма от какво да се страхува“.

Пристигането на Болсонаро във Флорида сложи край на няколкодневното объркване около местонахождението му. Първоначално беше съобщено, че е заминал за Аржентина, а след това във вторник преждевременно се появиха информации, че вече е влязъл в САЩ.

В изявление Болсонаро благодари на президентите на Аржентина и САЩ, както и на американския народ, „който споделя същите ценности като добрите хора в моята собствена страна“.

„Никога не съм имал намерение да напускам родината си, но знам точно накъде води всичко това. Напуснах един извънреден режим, за да мога да се превърна в лидера, когото моят народ заслужава“, заяви той. 

Той се представи като жертва на държавен преврат и политическо преследване и заяви, че е заминал за САЩ, за да защити семейството си.

В дългото си писмо той повтори и неподкрепените с доказателства твърдения за „изборни измами“, които според него са позволили да се случи „математическа невъзможност“ на изборите.

В сряда Тръмп отказа да коментира обвиненията, изложени в писмото на Болсонаро.

„Няма да се намесвам. Това бяха много странни избори, в това няма съмнение“, заяви Тръмп. Той добави, че според него Болсонаро „и семейството му са били третирани много несправедливо“.

След като Болсонаро спечели първия тур на изборите в Бразилия, Лула победи на втория с повече от четири милиона гласа. Резултатът беше обяснен със значително по-високата избирателна активност и привличането на повече колебаещи се избиратели.

Резултатът беше потвърден от председателя на най-висшия изборен съд на Бразилия, назначен от бащата на Болсонаро, бившия президент Жаир Болсонаро.

Спекулациите за местонахождението на Болсонаро започнаха след публикация в аржентински новинарски сайт, според която той е преминал сухопътната граница между Бразилия и Аржентина, след което се е качил на частен самолет, пътуващ към САЩ.

Бразилската полиция прие слуховете сериозно. Рано във вторник служителите провериха граничните пунктове, но не откриха доказателства, че Болсонаро е напуснал страната. Аржентинските власти също заявиха, че нямат данни той да е преминавал границата.

За кратко изглеждаше, че Болсонаро просто се е оттеглил от публичното пространство, нещо нетипично за него, след неочакваното поражение от левия му съперник на балотажа в неделя. Междувременно срещу него се води наказателно разследване, в рамките на което беше разпоредено да предаде паспортите си на властите.

След като във вторник не предаде документите в рамките на определения 24-часов срок, бразилските власти анулираха паспортите и наредиха на полицията да извърши проверки на граничните пунктове.

Спекулациите, че е напуснал страната, бързо се засилиха, а адвокатите на Болсонаро заявиха, че нямат представа къде се намира той.

Няколко часа по-късно, във вторник вечерта, множество източници съобщиха на Би Би Си и други медии, че той пътува към САЩ.

Братовчед, който е близък с Флавио Болсонаро и по-малкия му брат Едуардо, заяви пред Би Би Си Бразил, че победеният десен кандидат е пристигнал в Маями.

Друг близък сътрудник на Едуардо Болсонаро съобщи пред Би Би Си Мундо, че Флавио е в Маями заедно с по-малкия си брат.

По това време не беше възможно да се осъществи пряк контакт нито с Флавио, нито с Едуардо Болсонаро за коментар.

По-късно обаче аржентинските миграционни власти публикуваха съобщение в социалните мрежи, в което заявиха, че Болсонаро, съпругата му и двете му дъщери са преминали сухопътната граница с Аржентина едва във вторник вечерта местно време.

Данни за проследяване на полети, проверени от Би Би Си, показват, че в сряда в 12:18 ч. местно време (03:18 ч. по Гринуич) семейство Болсонаро е излетяло от Пуерто Игуасу в Аржентина с курс към Гуаякил, Еквадор.

След кратък престой същият частен самолет ги е откарал до летище „Маями-Опа Лока Екзекютив“, където са били заснети да слизат малко преди 09:30 ч. местно време (13:30 ч. по Гринуич).

Фотографи, които чакаха пристигането му, за да сложат край на всички спекулации, се струпаха около Болсонаро, когато той напусна летището в Маями, докато екипът му се опитваше да го прикрива с чадъри.

По-късно Едуардо Болсонаро публикува в социалните мрежи снимка с брат си Флавио, като за местоположение беше посочено „Съединени щати“.

Към снимката той написа: „Днешната снимка е след като се събрах отново с брат си Флавио Болсонаро. Вчера беше дълъг ден, може би най-дългият в живота ми. Но успяхме. Дори и тук, извън страната, няма да се откажем от Бразилия.“

Флавио Болсонаро не е първият член на семейството си, който заминава за САЩ.

Баща му Жаир Болсонаро също напусна Бразилия и замина за Флорида през декември 2022 г., преди наследникът му Лула да встъпи в длъжност.

Жаир все още беше в САЩ, когато на 8 януари негови привърженици щурмуваха сградите на бразилското правителство и Върховния съд. По-късно той използва отсъствието си от страната като част от защитата си в процеса за опит за преврат, който в крайна сметка завърши с осъдителна присъда и 27 години затвор.

Междувременно братът на Флавио, Едуардо Болсонаро, живее в Тексас, след като излезе в отпуск от бразилския Конгрес. Докато беше в САЩ, той лобира пред американски представители в опит да повлияе на процеса срещу баща си за опит за преврат. Това доведе до налагането от страна на САЩ на наказателни мита върху бразилски стоки и санкции срещу ключови представители на властите.

По-рано тази година най-висшият съд на Бразилия осъди Едуардо задочно заради тези действия. Все още не е ясно коя ще бъде крайната дестинация на Флавио Болсонаро, нито колко дълго възнамерява да остане в САЩ.

Срещу него се водят две разследвания, които в момента са висящи пред Федералния върховен съд на Бразилия.

Едното е свързано с възможни нередности при прехвърлянето на близо 70 милиона долара (53 милиона британски лири) от частната банка Banco Master към филма „Тъмен кон“ (Dark Horse), биографична лента за баща му.

Второто разследване е свързано с предполагаемо пране на пари. Болсонаро отрича и двете обвинения.

На 31 януари той ще загуби парламентарния си имунитет, когато изтече осемгодишният му мандат като сенатор.

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Лула победи Болсонаро, който отказва да признае резултата
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Лула победи Болсонаро който отказва да признае резултата
Лула победи Болсонаро който отказва да признае резултата
Лула победи Болсонаро който отказва да признае резултата
Лула победи Болсонаро който отказва да признае резултата
Източник: BBC    
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