Десетки български кораби са блокирани в Дунав в Унгария

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Д есетки български кораби са блокирани във водите на Дунав край Унгария. За проблема сигнализираха от Българската дунавска камара с писмо до Министерството на транспорта, предава NOVA.

Причината за поредната кризисна ситуация не е само ниското ниво на реката, но и инженерните действия от страна на Унгария, предназначени за осигуряване на вода за атомната им централа. От камарата посочват, че в резултат на тези мерки, не са осигурени алтернативни безопасни маршрути за корабоплаване. Това представлява фактическо затваряне на международния плавателен път.

Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада

„Около атомната централа се извършват хидротехнически работи, които в момента са затворили корабоплаването”, каза Веселин Рупчев. По думите му в момента там се намират над 30 български кораба.

„Нашата фирма от 26 юли няма приходи, а само сериозни разходи. Поддържането на един кораб, на персонал, на офис струва много пари. Негативите може да бъдат много големи за цялата Дунавска общност. Коридор номер 7 в момента е затворен и около него витаят само празни приказки”, допълни Рупчев.

От камарата искат българските власти да преговарят с унгарските и да се уведоми Европейската комисия.

В отговор на запитване на NOVA от Министерството на транспорта изпратиха следната позиция: „Министерството подготвя официална кореспонденция до унгарските власти, с която ще бъде изразена загриженост относно въздействието на предприетите мерки върху международното корабоплаване по река Дунав и ще бъде поискана информация за хода на строителните дейности, както и възможности за осигуряване на условия за преминаване на плавателните съдове”.

За 9 ноември е насрочено ново заседание на Дунавската комисия с участието на хидротехнически експерти, на което се очаква унгарската страна да представи точна информация за напредъка на строителните дейности и за осигуряване на коридор, през който корабите да може да преминават.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев настоява унгарската страна да осигури плавателни коридори по река Дунав, които да позволят изтеглянето на българските кораби. Предоставянето на времеви прозорци за движение на корабите, които от седмици не могат да продължат по маршрута си, е основната темата на телефонен разговор с унгарския министър на транспорта и инвестициите Давид Витези.

Заседна кораб в река Дунав заради критично ниското ниво на водата

По-рано днес Георги Пеев проведе видеоконферентна среща с представители на Българската дунавска камара и собственици на плавателни съдове. По време на срещата те заявиха, че според тях в съответния участък реката е плавателна и че основната причина за блокирането на корабите са ограниченията, въведени от унгарската страна заради извършвани дейности по удълбочаване.

Министър Пеев посочи, че българското правителство следи ситуацията и има готовност да постави въпроса и на ниво европейски институции, ако не бъде намерено своевременно решение.„За нас е важно да бъде намерено практическо решение, което да позволи на българските превозвачи да продължат работата си. Необходимо е да има ясна координация между институциите и да бъдат предприети действия, които да осигурят възможност за безопасно преминаване и изтегляне на блокираните кораби“, заяви министър Георги Пеев.