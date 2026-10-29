Испания обяви тридневен траур в памет на 68-те жертви от влаковата катастрофа

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Трагедия в Испания: Десетки загинали при сблъсък на два високоскоростни влака край Толедо

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И спания обяви тридневен национален траур от днес в памет на жертвите на тежката железопътна катастрофа край Толедо, при която загинаха най-малко 68 души, предаде "Франс прес".

Броят на загиналите превръща трагедията в една от най-тежките железопътни катастрофи в страната през последните десетилетия. При инцидента са ранени 108 души, като 58 от тях са настанени в болници, съобщи председателят на регионалното правителство на Кастилия-Ла Манча Емилиано Гарсия-Пахе, позовавайки се на данните към снощи.

Десетки загинали при сблъсък на два високоскоростни влака в Испания

Службите за спешна помощ продължиха и през нощта издирването на пострадали и работата по разчистването на мястото на катастрофата. Дерайлиралите вагони на двете композиции бяха повдигани с кранове, за да се осигури достъп до останките.

Линейки, автомобили на погребални агенции и хеликоптери бяха разположени в района на единия влак, намиращ се върху издигнат участък от железопътната линия. Изкривени метални конструкции и отломки бяха разпръснати по склона на насипа, където са пропаднали най-малко три вагона, описва "Ройтерс".

Как се е стигнало до сблъсъка

Катастрофата е станала около 9:00 ч. местно време вчера (10:00 ч. българско време) в района на гара Урда, близо до Толедо, южно от Мадрид.

По първоначална информация високоскоростен влак на испанската държавна железопътна компания Renfe се е блъснал в спряла композиция на частния оператор Iryo, контролиран от италианската компания Ferrovie dello Stato Italiane.

Според информацията, разпространена от испанския министър на транспорта Оскар Пуенте, проблем със сигнализационната система е довел до автоматичното спиране на шест влака в района, включително на двете композиции, участвали в катастрофата.

Няколко минути по-късно обаче от диспечерския център е било наредено на влака на Renfe да потегли отново. Пуенте определи решението като „погрешно“ и обстоятелствата около него като „необясними“.

По думите му за около 15 минути влакът на Renfe е изминал 25 километра, преди да се блъсне в спрялата композиция на Iryo. Към момента на изявлението му точната скорост на движение при удара не е била установена.

Министърът заяви, че диспечерският център е разполагал с достатъчно време да установи грешката и да предотврати сблъсъка, но това не се е случило.

Причините за катастрофата все още се изясняват. Предстои разследването да установи последователността на действията на диспечерите, състоянието на сигнализационната система и дали са били спазени всички процедури за безопасност.

Най-тежката катастрофа от 2013 г.

Трагедията край Толедо припомни железопътната катастрофа от 24 юли 2013 г. край Сантяго де Компостела, при която загинаха 80 души. Тогава високоскоростен влак дерайлира при навлизане в завой с прекомерна скорост.

Инцидентът от 2013 г. доведе до разследване на причините за катастрофата и до въпроси за безопасността на железопътния транспорт в Испания.

През януари тази година две влакови катастрофи в страната в рамките на два дни отнеха живота на 46 души, припомня БТА. Новата трагедия отново поставя на дневен ред надеждността на железопътната инфраструктура и механизмите за контрол на движението.

Испания разполага с най-дългата високоскоростна железопътна мрежа в Европа. Тя е с обща дължина около 3993 километра, от които 3225 километра са предназначени за движение със скорости над 250 км/ч, посочва "Франс прес".

Високоскоростните линии се използват интензивно както за вътрешни пътувания, така и за връзки между големите градове. Именно мащабът на мрежата и натоварването ѝ правят установяването на причините за катастрофата особено важно за безопасността на пътниците.

Санчес обеща пълно разследване

Испанският премиер Педро Санчес посети района на катастрофата и в телевизионно обръщение заяви, че трагедията ще бъде разследвана. Той обеща властите да предприемат необходимите действия за отстраняване на всички установени пропуски.

Очаква се правителството да бъде подложено на критики за управлението и поддръжката на железопътната мрежа, отбелязва Франс прес. До приключването на разследването обаче не може да се направи окончателен извод за причините за сблъсъка и за евентуалната отговорност на конкретни лица или институции.

В знак на съпричастност към жертвите и техните близки Испанската социалистическа работническа партия на Санчес и опозиционната Народна партия отмениха планираните си публични прояви поне до събота. Предсрочните парламентарни избори в страната са насрочени за 29 ноември.

Колко души са пътували във влаковете

По данни на регионалните власти във влака на Iryo са пътували 147 души, а в композицията на Renfe – 397 души. Това означава, че общо 544 пътници са се намирали в двата влака по време на катастрофата.

Спасителните екипи продължиха да работят на мястото на инцидента през нощта, докато разследващите събираха доказателства и документираха пораженията по композициите и железопътната инфраструктура.