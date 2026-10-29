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Нетаняху е ненадминат в оцеляването в политиката. Но ще успее ли да се задържи на власт и този път?

Опозицията има шанс да състави правителство с подкрепата на арабските партии, но идеологическите различия усложняват преговорите

29 октомври 2026, 08:44
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  • „Ликуд“ на Бенямин Нетаняху води с прогнозни 26 места, но десният блок няма необходимото мнозинство за управление, а опозицията обмисля сътрудничество с арабските партии.
  • Нетаняху се опитва да попречи на съперниците си да съставят правителство, докато опозицията се опасява, че той може да използва криза със сигурността, за да задържи властта.
  • Президентът Ицхак Херцог ще проведе консултации за съставяне на правителство, но политическите противоречия създават риск от продължителна безизходица и нови избори.

Нетаняху е изправен пред почти невъзможна задача да оцелее - ето защо

В политическа кариера, продължаваща повече от три десетилетия, Бенямин Нетаняху е бил отписван безброй пъти, само за да докаже, че преждевременно са обявили политическата му смърт. Резултатите от изборите в Израел тази седмица изглежда дават на противниците на премиера шанс да сложат край на управлението му, но в безмилостната политическа система на страната това съвсем не е гарантирано. Това посочва Тал Шалев за CNN.

Ето какво още пише тя:

До сряда вечерта бяха преброени повечето гласове. Все още обаче няма ясен победител в надпреварата за най-високия пост в Израел, което отваря пътя към седмици, а вероятно и месеци, на политическа несигурност, през които оцеляването на Нетаняху на власт ще остане под въпрос.

С наближаването на края на преброяването партията на Нетаняху „Ликуд“ остава най-голямата политическа сила в 120-местния парламент, известен като Кнесет, с прогнозни 26 места. Десният му блок обаче е загубил мнозинството си и се очаква да спечели едва 53 места, под необходимите 61 за формиране на правителство.

Нетаняху не е спечелил. Но и не е загубил, поне засега. Сега той трябва да попречи на съперниците си да съставят собствено правителство и е възможно отново да успее да се задържи на власт.

  • Арабските партии

На хартия опозицията разполага с около 67 места, но тази аритметика е усложнена от идеологически, национални и лични противоречия. Основният съперник на Нетаняху, Гади Айзенкот, спечели 21 места, но еврейските опозиционни партии общо имат едва 48, далеч под необходимото за победа. За да достигнат 61 места, те ще се нуждаят от подкрепата на две арабски партии, „Раам“ и „Общата листа“, за които се прогнозира, че ще спечелят рекордните общо 19 места.

Според анализатори рекордната избирателна активност сред арабите, или палестинските граждани на Израел, отчасти е реакция срещу четири години управление, през които крайнодесният министър на националната сигурност беше на поста, а престъпността в арабската общност рязко нарасна.

Именно тук сметките стават сложни. „Раам“ е ислямистка партия, която черпи значителна подкрепа от бедуинската общност в Израел. Нейният лидер Мансур Абас стана първият арабски политик, включен в израелско правителство след изборите в страната през 2021 г.

Очаква се „Общата листа“ да бъде по-голямата от двете арабски политически сили. Тя обединява няколко по-малки партии: комунистическата „Хадаш“, светската „Таал“ и националистическата „Балад“.

В сряда Яир Голан, лидер на лявата партия „Демократите“, призова партньорите си да включат арабските партии в опозиционния блок, като отхвърли това, което нарече „расисткото разделение на еврейските и арабските гласове“ от страна на Нетаняху.

Двама от десните съюзници на Айзенкот обаче, Нафтали Бенет и Авигдор Либерман, се противопоставят на всяко правителство, зависещо от подкрепата на арабските партии. След затварянето на избирателните секции те не са публикували изявление по този въпрос.

В сряда „Общата листа“ заяви, че е готова за политическо сътрудничество и е склонна да направи „всичко по силите си, за да сложи край на управлението на Нетаняху“.

Нетаняху и Айзенкот на ръба на победата: Израел е разделен след изборите

  • Какво ще предприеме Нетаняху?

Източник, близък до Нетаняху, заяви, че основната му цел след изборите е да делегитимира и по този начин да предотврати еврейско-арабското политическо сътрудничество, което би могло да го отстрани от власт.

„Той е много притеснен от възможността за правителство на малцинството“, каза източникът.

Нетаняху дори планира да окаже натиск върху отделни депутати от опозицията, за да не допусне сътрудничеството им с арабските партии.

След като води предизборна кампания срещу тях, в сряда „Ликуд“ публикува изявление, в което обвини арабските партии, че са „откраднали изборите“ чрез подкупи, заплахи, насилие и фалшификации. Твърденията напомнят обвиненията в изборни измами, отправяни от най-близкия съюзник на Нетаняху, президента на САЩ Доналд Тръмп.

Централната избирателна комисия съобщи в сряда, че разглежда жалбата, но още в изборния ден вече беше отхвърлила хиляди жалби от различни партии.

Нетаняху планира да „неутрализира тази възможност с всички средства“, заяви източникът пред CNN, „включително чрез започване на атака срещу Иран или привличане на президента Тръмп, който да се намеси в израелската политика в негова полза“.

В опозицията се опасяват, че Нетаняху може да използва криза в сферата на сигурността, за да забави или блокира формирането на ново правителство.

Преди изборите Нетаняху настояваше Тръмп да предприеме съвместна атака срещу Иран, но Вашингтон се въздържа от подобен ход отчасти защото началникът на Генералния щаб на израелската армия Еял Замир предупреди, че това може да наруши провеждането на вота.

Израелски източник от сферата на сигурността заяви пред CNN, че оперативните планове са готови и очакват одобрението на Тръмп, което може да дойде след междинните избори в САЩ.

„Няма как да знаем какво ще предприеме Нетаняху. Наясно сме, че той може да се опита да предизвика нова ескалация, каза източник от опозицията пред CNN. 

Друг източник заяви, че Нетаняху „ще направи всичко възможно, за да не напусне премиерския кабинет, включително като предизвика хаос както вътре в страната, така и извън нея“.

Айзенкот, бивш началник на Генералния щаб на Израелските сили за отбрана, призова във вторник вечерта ръководителите на службите за сигурност на страната да помнят, че „Нетаняху е премиер в оставка, без мандат и без обществено доверие“.

В обръщение към свои поддръжници малко след публикуването на резултатите от екзитполовете Айзенкот заяви, че обществото „е избрало промяната“.

В първата си реакция на актуализираните резултати след речта си във вторник вечерта Айзенкот заяви, че остава ангажиран с „постигането на промяна в Израел“.

Вижте повече в нашата галерия:

Изборният ден в Израел в снимки - от домашни любимци до пенсионери, бъдещи майки и малки деца пред урните
36 снимки
Изборният ден в Израел в снимки
Изборният ден в Израел в снимки
Изборният ден в Израел в снимки
Изборният ден в Израел в снимки
  • Какво следва?

Резултатите все още могат да се променят. До сряда вечерта Централната избирателна комисия се очаква да приключи преброяването на повечето бюлетини.

Вниманието сега се насочва към бюлетините в двойни пликове, подадени от военнослужещи, затворници, пациенти и служители в болници, дипломати в чужбина и избиратели с увреждания. Комисията изчислява, че броят им е между 430 000 и 480 000, достатъчно, за да определят разпределението на повече от 10 парламентарни места.

Тези бюлетини се броят отделно в рамките на специална процедура за проверка, като окончателните резултати се очакват в четвъртък.

След това започват същинските политически маневри.

Следващата стъпка е свързана с президента Ицхак Херцог, чиято роля след изборите е от решаващо значение. Неговата задача е да проведе консултации с всички избрани партии относно кандидата, когото те препоръчват за премиер, преди да посочи онзи, който според него има най-големи шансове да си осигури мнозинство от 61 депутати.

Това не е задължително лидерът на най-голямата партия, а кандидатът с най-реалистични възможности да състави коалиция.

Очаква се Айзенкот да получи повече препоръки от Нетаняху, тъй като се предполага, че арабските партии ще го подкрепят.

След това започва обратното броене.

Избраният кандидат разполага с 28 дни, с възможност за удължаване с още 14 дни, за да преговаря с останалите партии за министерски постове, бюджети и политики и да състави правителство.

Ако не успее, мандатът се прехвърля на друг кандидат, който получава още четири седмици. Ако и той се провали, Кнесетът разполага с кратък срок, за да предложи алтернативен кандидат. Ако и тази възможност не доведе до резултат, в страната автоматично се насрочват нови избори.

Като премиер в оставка Нетаняху има вградено предимство. Ако Айзенкот получи първи мандата за съставяне на правителство, но не успее, на Нетаняху ще му остане само да изчака изтичането на срока.

А ако Израел се насочи към нови избори, Нетаняху ще остане начело на временното правителство още месеци наред.

  • Възможностите на Айзенкот

Айзенкот все пак разполага с някои възможности.

Дори без да състави правителство, опозицията може да използва парламентарното си мнозинство, за да смени председателя на Кнесета и други ключови фигури. Това би могло да ограничи способността на Нетаняху да управлява и дори да позволи на опозицията да прокарва законодателни инициативи.

Но Айзенкот, генерал-лейтенант от запаса, не е на предпочитаното от него бойно поле. Коалицията на Нетаняху остава изключително лоялна и той на практика няма основания да се тревожи от отцепване на депутати.

Същото не може да се каже за Айзенкот. Неговата разнородна коалиция е много по-слабо обединена около обща идеология и дори най-малката стъпка може да разцепи блока и да тласне страната към нови избори.

Засега вниманието е насочено към Херцог, чиято роля е още по-важна заради настоящата безизходица. Тъй като нито един от двата блока няма ясно мнозинство, той може да се опита да убеди Нетаняху и Айзенкот да съставят правителство на националното единство.

„Трябва да направим всичко възможно, за да избегнем нови избори“, заяви Херцог в сряда. Той призова лидерите на партиите да се явят на консултациите с „отворено съзнание“.

Източник: CNN    
Бенямин Нетаняху Избори в Израел Ликуд Политическа безизходица Съставяне на правителство Кнесет Арабски партии Опозиция Коалиция Ицхак Херцог
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