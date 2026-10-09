Свят

Битка за милионите на покойната Хейдън Пенетиър: Кличко се яви в съда с дъщеря им Кая

Владимир Кличко и 11-годишната му дъщеря Кая се явиха пред съда по делото за имуществото на покойната актриса Хейдън Пенетиър. Бившият боксьор получи временно настойничество и поиска разследване за евентуално незаконно присвоени и заложени нейни вещи

Стела Христова Стела Христова

9 октомври 2026, 10:21
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11-годишната дъщеря на Хейдън Пенетиър – Кая, се яви в съда в четвъртък заедно с баща си Владимир Кличко.

Кая се включи дистанционно, за да потвърди самоличността си по време на изслушването относно настойничеството над имуществото на покойната актриса, съобщи списание People. Момичето, облечено в бяла тениска, се появи на камера и разговаря със съдията заедно с баща си. Според изданието тя е била спокойна и сдържана по време на заседанието.

По време на изслушването в четвъртък Кличко получи временно настойничество над имуществото на бившата си годеница, съобщават още от People. Освен това адвокатът му поиска той да получи правомощия да се обърне към правоохранителните органи за разследване относно възстановяването на вещи, за които се предполага, че са били незаконно присвоени от лице извън семейството.

Във вторник 50-годишният Кличко подаде съдебни документи с искане за полицейско разследване на твърденията му, че лични вещи на Пенетиър са били заложени след нейната смърт.

Той заявява, че има причини да вярва, че човек, който не е член на семейството, но е бил близък с актрисата от сериала „Герои“, е заложил част от нейните принадлежности, включително бижута, сочат документи, получени от TMZ.

Бившият световен шампион по бокс твърди, че от заложната къща са отказали да предоставят подробности за предметите без официално запитване от органите на реда. Той допълва, че се опасява вещите да не бъдат продадени на трети лица, ако властите не се намесят своевременно.

В подадените миналия месец молби до съда, до които достъп получи Page Six, Кличко посочва, че Кая, която живее с него в Украйна, е единствен наследник на цялото имущество на майка си. Той подчертава, че е спешно и наложително да бъде назначен за настойник на наследството, за да може да го приема, управлява и съхранява от името на дъщеря си.

Източници, близки до семейството на Пенетиър, заявиха пред TMZ, че подкрепят действията му с думите: „Владимир е страхотен баща и сме му изключително благодарни.“

Пенетиър и Кличко започнаха връзката си през 2009 г. и се сгодиха през 2013 г., а през декември 2014 г. се роди дъщеря им Кая. Двамата се разделяха и събираха неколкократно, преди окончателно да приключат отношенията си през 2018 г. През същата година той получи пълните родителски права над момичето.

През септември 2022 г. Пенетиър гостува в предаването „Red Table Talk“ на Джейда Пинкет Смит и сподели, че подписването на документите, с които преотстъпва попечителството на Кличко, е било изключително тежко за нея. Тя нарече този момент „най-лoшия“ и „най-раздиращия сърцето“, който някога ѝ се е налагало да преживее.

В снимки: Незабравимият живот и кариера на Хейдън Панетиър (1989 - 2026)
12 снимки
Хейдън Панетиър
Хейдън Панетиър
Хейдън Панетиър
Хейдън Панетиър

Звездата от сериала „Нашвил“ почина през август след случайно предозиране на 36-годишна възраст. Смъртта ѝ е настъпила в резултат на токсичната комбинация от фентанил, 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол и кветиапин, потвърдиха миналия месец от службата на коронера в окръг Грийнвил пред Page Six.

Редактор: Стела Христова
Хейдън Пенетиър Владимир Кличко Кая Кличко настойничество наследство съдебно дело имущество попечителство
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