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Косовски сърби подготвят обвинения в държавна измяна срещу Вучич и Дачич

28 октомври 2026, 16:00
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Сръбска политическа организация в Косово обяви, че подготвя наказателни обвинения за държавна измяна срещу бившия сръбски президент Александър Вучич и вътрешния министър Ивица Дачич. Причината е тяхната дългогодишна политика по отношение на Косово, която според организацията е довела до премахването на сръбски държавни институции в региона.

Инициативата е на Сръбското национално събрание на Косово и Метохия, което насочва обвиненията си към ключови фигури в сръбското управление. Според информацията, разпространена от сръбския телевизионно-радиоканал РТС, това развитие подчертава вътрешното напрежение сред сръбската общност относно официалната политика на Белград.

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Обвинения в антиконституционни действия

От Сръбското национално събрание на Косово и Метохия заявяват, че веднага щом работата по обвинителния акт приключи, той ще бъде предаден на прокуратурата за борба с организираната престъпност в Белград. Това е съобщено от Focus News, като се позовава на сръбски медии.

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Авторите на инициативата считат, че „за почти 15 години управление Александър Вучич и Ивица Дачич са премахнали множество държавни институции в областта на юг от Сърбия“. Те оприличават политическия ефект от тези, по думите им, „антидържавни, антисръбски и антиконституционни стъпки“ на последствията от бомбардировките над Сърбия през 1999 г.

Политически контекст и изборни резултати

Успоредно с подготовката на обвиненията, Сръбското национално събрание на Косово и Метохия поздрави „Студентската листа“ за победата на парламентарните избори в Сърбия, които се проведоха в неделя.

В изявлението си организацията изразява „възхищение“ от победата, като подчертава, че тя е постигната „при абсолютно неравностойни условия“. Според тях успехът се дължи на „максимална и силна подкрепа от страна на гражданите на Сърбия“.

Този ход на косовските сърби илюстрира дълбокото разделение и недоволство сред част от сръбската общност по отношение на официалната политика на Белград към Косово.

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Сърбия
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Сърбия
Косово Сърбия Александър Вучич Ивица Дачич Държавна измяна Косовски сърби Политика Вътрешно напрежение Обвинения Антиконституционни действия
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