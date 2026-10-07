Започна битката за наследството на Хейдън Пенетиър: Кличко иска намеса на полицията

Б ившият професионален боксьор Владимир Кличко е внесъл ново искане към молбата си за временно настойничество над имуществото на актрисата Хейдън Пенетиър след нейната смърт.

Пенетиър почина внезапно на 16 август на 36-годишна възраст. Тя беше намерена в безсъзнание в жилище в Грийнвил, Южна Каролина, и по-късно беше обявена за мъртва на място. Пристигналите спешни екипи са оказали „медицинска помощ“. Разследването на внезапната ѝ смърт продължава.

В новото искане 50-годишният Кличко твърди, че е бил „информиран и вярва, че лице, което не е член на семейството, но е било свързано с Хейдън, е продало определени нейни вещи, за които се смята, че включват бижута, в заложна къща“, пише списание People.

В молбата се добавя, че въпросната заложна къща отказва да препредаде или предаде конкретните получени предмети „без с нея да се свържат органите на реда“.

На друго място в документа Кличко иска „съдействие от полицията“ за разследване и възстановяване на имуществото на Панетиер, като се позовава на „пряката финансова вреда за Кая, единственият законен наследник на Хейдън“.

Миналия месец Кличко подаде молба да му бъде предоставено временно настойничество над имуществото на Панетиер от името на 11-годишната им дъщеря Кая, която е единствен бенефициент според съдебните документи.

В първоначалната молба Кличко изрази притеснения, че ако временното настойничество не бъде въведено незабавно, „съществува висока вероятност имущество, принадлежащо на наследството на Хейдън, да бъде изгубено, повредено или разпиляно, преди официално назначеният представител да поеме контрол, за да го защити“.

Кличко подчерта, че спешността „пряко и неблагоприятно засяга“ 11-годишната Кая, тъй като тя е единственият наследник на цялото имущество на майка си.

Кличко твърди още, че преди смъртта си Пенетиър е наела охранителна фирма за защита на дома си, „породено от документално потвърдено безпокойство, че неоторизирано лице е получило достъп до имота ѝ“. Той заяви, че бравите на къщата са били сменени, а ценни вещи, като дизайнерски дрехи, са били преместени.

„Въпреки гореизложеното се очаква въпросното лице да продължи с опитите да присвои имущество, принадлежащо на наследството на Хейдън“, твърди той.

Кличко също така „вярва, че лица извън семейството, които преди са били свързани с Хейдън, са осъществили достъп и са унищожили личната ѝ електронна поща“.

Кличко и Пенетиър се запознават през 2008 г., а пет години по-късно се сгодяват. През 2014 г. се ражда дъщеря им Кая. Когато дойката се разделя през 2018 г., пълното попечителство над дъщеря им е предоставено на Кличко.

След съобщението за смъртта на Панетиер Кличко сподели емоционален пост в мрежата, в който написа, че семейството преживява „дълбок шок и скръб“. „Тя си отиде от този свят твърде рано. Хейдън, макар вече да не бе моя партньорка, беше важна част от живота ми и майка на нашата дъщеря Кая“, продължи той.