Разкриха тайното убежище на Джефри Епстийн в Париж: Появиха се зловещи снимки от френското му леговище

З ловещи, новопубликувани снимки от апартамента на Джефри Епстийн в Париж разкриват масажна маса, секс играчки и стени, покрити с изображения на голи жени - включително една, показваща мъртвия Епстийн, лежащ до две жени по монокини.

Смущаващите кадри - публикувани от френския вестник Le Parisien - разнасят позорната слава на имението на компрометирания милиардер. Жилището с 18 стаи на авеню „Фош“ е разполагало със зловещо осветена зала за масажи с червени стени, която според парижките прокурори е била използвана за извършване на тежки сексуални престъпления. Едно от изображенията показва сенчеста стая, в която в чекмедже са открити две големи играчки за възрастни.

Изданието публикува и снимки, направени от местната полиция по време на разследване през 2019 г. за изнасилвания, за които се твърди, че са извършени в луксозния апартамент от Жан-Люк Брунел - френски агент на модели и дългогодишен приятел на Епстийн. Брунел бе открит мъртъв в килията си в парижки затвор, докато чакаше процес за изнасилване на дете. Той беше разследван и за трафик на непълнолетни, някои от които едва 12-годишни. Властите съобщиха, че се е обесил с чаршафи.

Зловещото леговище на Епстийн, закупено през 2001 г., е наситено с нюанси на червено, оранжево и розово. То разполага с тапети с дракони в „китайската стая“, кабинет с червена кожа, ротонда с килим от меча кожа с изглед към Триумфалната арка и стени, облепени със снимки на голи жени.

Имотът е парадирал и с причудлив декор от животни - от рога на антилопа и препарирано слонче и лешояд, до мебели, покрити с изкуствени тигрови кожи. Жилището е включвало още сауна и фитнес зала.

След като Министерството на правосъдието на САЩ публикува милиони досиета, свързани със сексуалния престъпник, френските следователи отвориха две нови разследвания този месец – едно за трафик на хора и друго за предполагаеми финансови престъпления. Преразглеждат се и стари материали от разследването срещу Брунел.

„Надяваме се, че всички тези данни ще ни помогнат да придобием добре информиран, много широк, панорамен поглед върху случая“, заяви главният прокурор на Париж Лор Бекуо.

Масивното изтичане на файлове вече доведе до ареста на опозорения бивш херцог на Йорк - принц Андрю, френско разследване срещу бившия министър на културата Жак Ланг и принуди други милиардери и високопоставени фигури да подадат оставки от висши постове.

Общественият интерес към случая „Епстийн“ се засили, след като ФБР и Министерството на правосъдието излязоха с общ меморандум миналия юли, в който се заключва, че той се е самоубил в затвора и не е водил „списък с клиенти“ от богати и влиятелни мъже, на които е доставял момичета на възраст под 14 години, противно на широко разпространените спекулации.

Епстийн почина в килията си в затвора в Манхатън през август 2019 г., докато очакваше процес по федерални обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.