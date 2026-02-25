Свят

Разкриха тайното убежище на Джефри Епстийн в Париж: Появиха се зловещи снимки от френското му леговище

25 февруари 2026, 10:54
Великобритания изисква електронно разрешително за пътуване от 85 държави
Скандали, аплодисменти и изведен конгресмен - Огненото обръщение на Тръмп "За състоянието на Съюза"
Директорът на Лувъра подаде оставка
Лидерите на Г-7 с непоколебима подкрепа за Украйна
Путин обвини Украйна в опит за саботаж на мирните преговори
ЕС отива в Украйна с празни ръце - благодарение на Унгария
Най-големият самолетоносач в света "Джералд Форд" пристигна на остров Крит
Любовница издала най-издирвания наркобарон в Мексико „Ел Менчо"

З ловещи, новопубликувани снимки от апартамента на Джефри Епстийн в Париж разкриват масажна маса, секс играчки и стени, покрити с изображения на голи жени - включително една, показваща мъртвия Епстийн, лежащ до две жени по монокини.

(Във видеото: Британските депутати одобриха публикуването на поверителни документи, свързани с Андрю Маунтбатън)

Случаят "Епстийн": Публикуваха нови снимки от имението на сексуалния престъпник

Смущаващите кадри - публикувани от френския вестник Le Parisien - разнасят позорната слава на имението на компрометирания милиардер. Жилището с 18 стаи на авеню „Фош“ е разполагало със зловещо осветена зала за масажи с червени стени, която според парижките прокурори е била използвана за извършване на тежки сексуални престъпления. Едно от изображенията показва сенчеста стая, в която в чекмедже са открити две големи играчки за възрастни.

Изданието публикува и снимки, направени от местната полиция по време на разследване през 2019 г. за изнасилвания, за които се твърди, че са извършени в луксозния апартамент от Жан-Люк Брунел - френски агент на модели и дългогодишен приятел на Епстийн. Брунел бе открит мъртъв в килията си в парижки затвор, докато чакаше процес за изнасилване на дете. Той беше разследван и за трафик на непълнолетни, някои от които едва 12-годишни. Властите съобщиха, че се е обесил с чаршафи.

Българин купил луксозния имот на Епстийн в Париж за 10 млн. евро

Зловещото леговище на Епстийн, закупено през 2001 г., е наситено с нюанси на червено, оранжево и розово. То разполага с тапети с дракони в „китайската стая“, кабинет с червена кожа, ротонда с килим от меча кожа с изглед към Триумфалната арка и стени, облепени със снимки на голи жени.

Имотът е парадирал и с причудлив декор от животни - от рога на антилопа и препарирано слонче и лешояд, до мебели, покрити с изкуствени тигрови кожи. Жилището е включвало още сауна и фитнес зала.

След като Министерството на правосъдието на САЩ публикува милиони досиета, свързани със сексуалния престъпник, френските следователи отвориха две нови разследвания този месец – едно за трафик на хора и друго за предполагаеми финансови престъпления. Преразглеждат се и стари материали от разследването срещу Брунел.

„Пъф Деди е толкова лош, колкото и Епщайн“: Полицай, видял секс стаите му, с разкрития

„Надяваме се, че всички тези данни ще ни помогнат да придобием добре информиран, много широк, панорамен поглед върху случая“, заяви главният прокурор на Париж Лор Бекуо.

Масивното изтичане на файлове вече доведе до ареста на опозорения бивш херцог на Йорк - принц Андрю, френско разследване срещу бившия министър на културата Жак Ланг и принуди други милиардери и високопоставени фигури да подадат оставки от висши постове.

Скандалът "Епстийн": Публикуваха нови кадри от имота на финансиста

Общественият интерес към случая „Епстийн“ се засили, след като ФБР и Министерството на правосъдието излязоха с общ меморандум миналия юли, в който се заключва, че той се е самоубил в затвора и не е водил „списък с клиенти“ от богати и влиятелни мъже, на които е доставял момичета на възраст под 14 години, противно на широко разпространените спекулации.

Какво разкриват 19-те нови снимки, свързани с аферата "Епстийн"

Епстийн почина в килията си в затвора в Манхатън през август 2019 г., докато очакваше процес по федерални обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Източник: The Post    
