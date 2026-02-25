България

НС преодоля ветото на Илияна Йотова върху промените на Изборния кодекс

Промените в Изборния кодекс подкрепиха 126 народни представители

Обновена преди 1 час / 25 февруари 2026, 07:01
Димитър Бербатов е назначен за съветник на служебния премиер Андрей Гюров

Асен Василев призова за отстраняване на Сарафов, готви се протест тази вечер

Челен удар между две коли край Дунав мост при Русе, има пострадали

„Уплашени хора ме атакуват, за да не науча истината за Петрохан“: Министър Дечев в НС

Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора ѝ

Една коалиция е подала документи за предсрочните избори в ЦИК на първия ден

Божанов: Отхвърлянето на ветото върху Изборния кодекс може би е сделка

Министър Игнатов: Българското училище не трябва да се политизира преди избори

С гласовете на ГЕРБ-СДС, Възраждане, част от БСП-ОЛ и ИТН, парламентът преодоля ветото на президента Илияна Йотова и прие промените в Изборния кодекс, които ограничават броя на секциите, разкривани в страни извън ЕС.

Предложението бе прието със 123 гласа "за", 89 "против" - на 32-ма от ПП-ДБ, на 28 от ДПС-НН, шестима от БСП-ОЛ, и 14 от АПС, и 12 "въздържали се" - на 1 от БСП-ОЛ, 10 от МЕЧ, и един независим, промените в ИК бяха приети за втори път и ще бъдат изпратени на Президентството, предаде репортер на БГНЕС. 

Вчера депутатите от парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси отхвърлиха ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс. Тогава Законът бе повторно приет с 11 гласа "за" (ГЕРБ, ИТН, "Възраждане" и 1 от БСП), 8 "против" (ПП-ДБ, АПС, ДПС, "Величие" и един от левицата) и 1 "въздържал се" (МЕЧ). Приетите текстове по същество ограничават броя на секциите, които може да се разкриват в държави извън ЕС.

Промените в Изборния кодекс влизат на второ четене в пленарната зала

Промяната, която засяга най-вече българите, живеещи в Турция, САЩ и Великобритания, мина в комисия благодарение на гласа на един социалист - Мая Димитрова.

Ветото на президента Илияна Йотова бе бламирано заради 8 народни представители от „БСП-Обединена левица". Това поведение е абсолютно неприемливо и те повече няма да бъдат депутати от БСП в следващия парламент.

Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на БСП Крум Зарков след като част от депутатите от ПГ на „БСП-Обединена левица" подкрепиха промените в Изборния кодекс и отхвърлиха ветото на президента Илияна Йотова.

„Ветото на президента Илияна Йотова бе бламирано заради 8 народни представителите от „БСП-Обединена левица". Това са трима от министрите от кабинета „Желязков", Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Мая Димитрова, Деян Дечев и Петър Кънев. С това си действие те не спазиха нарочно политическо решение на Изпълнителното бюро и допринесоха за нарушаване на Конституцията, в която са се клели и която гарантира всеобщо и равно изборно право на българските граждани", отбеляза Крум Зарков.

Това поведение е абсолютно неприемливо и те повече няма да бъдат депутати от БСП в следващия парламент, категоричен е той.

Намаляват избирателните секции в чужбина на 20

Припомняме, че в началото на месеца държавният глава Илияна Йотова върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 5 февруари 2026 г. Закон за изменение на Изборния кодекс. Йотова изразява несъгласие с промените, които ограничават броя на секциите, които да бъдат разкрити в държави извън Европейския съюз. Президентът изтъква, че където и да се намират, гражданите на България имат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право.

Според приетите текстове се въвежда горна граница от 20 секции, които могат да бъдат образувани извън територията на дипломатическото и консулското представителство, независимо от броя на подадените заявления. „Така приетите промени поставят в риск прокламирания в чл. 10 от Конституцията принцип на всеобщност на избирателното право“, пише в мотивите си президентът. Тя цитира решение на Конституционния съд, според което „държавата е длъжна да осигури условия за свободно и безпрепятствено във всяко отношение упражняване на избирателното право на всеки български гражданин. 

В мотивите си държавният глава посочва, че промените умишлено създават бариери пред упражняване правото на глас на българските избиратели извън Европейския съюз – затрудненията може да са свързани с отдалечеността на избирателната секция, с големия брой граждани, изразили желание да гласуват, и с броя на тези, които действително могат да упражнят това право в рамките на изборния ден. Така тези български граждани ще бъдат затруднени или възпрепятствани да изпълнят и принципа за задължително гласуване, записан в Изборния кодекс, заявява Йотова. 

Според президента с предложените промени се нарушава и принципът на равенство, записан в Конституцията. Държавният глава изтъква, че различният правен режим за създаване на избирателни секции предпоставя различие във възможностите на българските граждани да упражнят правото си на глас и поставя в по-неблагоприятно положение българите, живеещи извън Европейския съюз. „Конституцията на Република България не предвижда подобно неравностойно третиране на българските граждани, които живеят в чужбина“, припомня в мотивите си президентът.

Източник: БТА, Нелли Желева    
Изборен кодекс Президентско вето Народно събрание
„Уплашени хора ме атакуват, за да не науча истината за Петрохан“: Министър Дечев в НС

ЕК поиска от Украйна да ускори поправката на петролопровода "Дружба"

Свят Преди 15 минути

Словакия и Унгария са започнали да използват количества от петролните си резерви заради прекъсването на снабдяването по този петролопровод

Още един напуска Кухнята на Ада тази вечер

Любопитно Преди 17 минути

Кой ще си тръгне в началото на приключението в Hell’s Kitchen?

<p>Правителството одобри план за изборите на 19 април 2026 г. с бюджет до 80 млн. евро</p>

България Преди 38 минути

МС възлага координацията на изборите на ключови министри, включително МВР, МВнР, МРРБ и електронното управление

Скандалната история на д-р Ник, личният лекар на Елвис Пресли

Любопитно Преди 45 минути

Въпреки че д-р Ник в крайна сметка е оправдан по всички обвинения, свързани със смъртта на Пресли, фактите са стряскащи: през последните 31 месеца от живота на музиканта, лекарят му е предписал над 19 000 дози лекарства

Радостин Василев: Костадинов си избоде очите със сделката за ИК

България Преди 47 минути

Лидерът на МЕЧ обясни, че техният законопроект е бил за това, само в Турция да бъдат ограничени избирателните секции

Елейса Росел Апарисио и Томас Лукас Волтер са двойката, която си каза "Да" по време на шоуто на Bad Bunny на Super Bowl

От спешното отделение до Bad Bunny: Двойката, която взриви Super Bowl

Любопитно Преди 1 час

„Случиха се много страхотни неща“, казва Волтер, но „това, за което съм най-развълнуван, е, че вече имам съпруга. Партньор за цял живот и най-добър приятел за цял живот“

,

Тъмната страна на медитацията и осъзнатостта, за която рядко говорим

Свят Преди 1 час

През последните осем години се наблюдава бум на научни изследвания в тази област. Тези проучвания показват, че нежеланите реакции не са рядкост

<p>Мирослав Рашков: Категорично отхвърлям мотивите за моето отстраняване</p>

България Преди 1 час

По време на изслушване в Народното събрание той заяви, че категорично не приема мотивите за освобождаването си и изрази притеснения за обективността на разследването по случая „Петрохан“

<p>АПС ще сезира Конституционния съд заради промените в ИК</p>

България Преди 1 час

След отхвърлянето на ветото на вицепрезидента Илияна Йотова, Танер Али обвини „ДПС – Ново начало“ в решаваща подкрепа за закона и отправи остри критики към политическите опонент

<p>Самолет кацна в Маями с дупка от куршум на крилото</p>

Свят Преди 1 час

Инцидентът е установен след полет от Колумбия, няма пострадали, а машината ще премине цялостен ремонт в Далас

<p>Иран отхвърли обвиненията на Тръмп за ракети, способни да ударят САЩ</p>

България Преди 1 час

Американският президент заяви, че Техеран разработва ракети с обсег до Америка и преследва ядрени амбиции, докато иранските власти определиха твърденията като „големи лъжи“

Искра Михайлова: Трима депутати са допуснали грешка, ще поправят вота си

България Преди 1 час

Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Искра Михайлова-Копарова, след като парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

Прокуратурата: Разследват се всички версии за пожара с жертва в Първомай

България Преди 2 часа

Събраните към настоящия момент доказателства не сочат за умишлени действия

САЩ: Повечето американци не одобряват политиките на Тръмп

Свят Преди 2 часа

60% от американците са недоволни от политиките на Доналд Тръмп

Йонас Кауфман – Кралят на операта

Любопитно Преди 2 часа

Очакваме го заедно със Соня Йончева на 25 август в „Тоска” под открито небе в София

Соня Йончева - българската суперзвезда на съвременната глобална оперна сцена

Любопитно Преди 2 часа

Очакваме я по време на „Гала в София” 2026 в компанията на топ световните изпълнители Йонас Кауфман и HAUSER

