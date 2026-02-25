Медведев нарече Кая Калас "плъх" и заплаши Шенген

Б ившият руски президент и настоящ секретар на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев публикува съобщение в "X" в характерния си остър стил, изпълнено с обиди към ръководителя на европейската дипломация Кая Калас, в което отправя заплахи към Европа за възможно нахлуване.

Медведев се присмя на предупрежденията на Макрон за Русия

„Кая, русокосият плъх, каза, че работи за това стотици хиляди бивши руски военнослужещи никога да не влязат в Шенген. Каква загуба за нашите бойци! Е, те могат да влизат в Шенген без визи, ако искат - както през 1812 или 1945 г. Честит Ден на защитника на Отечеството!“, написа Медведев в социалната мрежа.

Медведев: Ненавиждам ги, те искат смърт за нас, за Русия

На изказването реагира говорителят на румънското външно министерство Андрей Църня, който заяви: „Бивши незначителни държавници, които наричат всяка жена "плъх", е по-добре да бъдат игнорирани, но жените и момичетата в Русия и по света заслужават много по-добро отношение. Показателно е, че докато той разпространява онлайн омраза към жените, жената, която се опитва да омаловажи, обикаля света и формира политики.“