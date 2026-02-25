Любопитно

Трагичната истина за сладката маймунка Пънч

Феновете му за кратко си отдъхнаха, когато се появиха кадри на друг макак, който реше и утешава Пънч. Само дни по-късно обаче Пънч бил отхвърлен втори път – и този път по още по-агресивен начин

25 февруари 2026, 12:21
У чени разкриха трагичната истина за маймунката Пънч – малкият макак, който открадна сърцата на милиони в социалните мрежи. Седеммесечният японски макак е роден в зоологическата градина Ичикава миналата година, където е бил отхвърлен от майка си. Гледачите в зоопарка му дали плюшена играчка орангутан, към която той бързо се привързал – като вирусни кадри показват как се вкопчва в нея.

Феновете му за кратко си отдъхнаха, когато се появиха кадри на друг макак, който реше и утешава Пънч. Само дни по-късно обаче Пънч бил отхвърлен втори път – и този път по още по-агресивен начин.

И така, защо животните се заяждат с Пънч?

Според професор Джо Сетчел, приматолог в Университета в Дърам, майчинското изоставяне е „много необичайно“ при макаците и може да е предопределило провала на Пънч.

„Едно бебе маймунка обикновено би имало защитата и подкрепата на майка си и би научило правилните реакции от нея, но Пънч няма тази подкрепа, така че може да не е научил правилния начин на поведение“, каза проф. Сетчел пред Daily Mail.

Майчинското изоставяне е необичайно при макаците, но обикновено се случва, когато майката е млада и неопитна. „Прочетох, че Пънч е първото бебе на майка си, в който случай тя може да не е имала голям опит. Виждала съм неопитни майки примати да държат бебето си с главата надолу, например, и да изглеждат много стресирани, когато бебето се гърчи. Голяма промяна е да преминеш от бременност към това да имаш бебе, което постоянно се вкопчва в корема ти – за първи път!“, обясни проф. Сетчел.

Една популярна маймунка, нейната плюшена играчка и един 70-годишен експеримент

Условията също били особено горещи, когато Пънч се родил, което може да е допринесло за изоставянето му. „Ако самата майка е в лошо състояние, тя може да даде приоритет на собственото си оцеляване и на бъдещото си потомство пред грижата за бебе, което е малко вероятно да оцелее при настоящите условия“, добави проф. Сетчел.

Макар да се знае малко за отглеждането на майката на Пънч, това също може да е изиграло роля, според д-р Емили Бетел, доцент по Когнитивни умения и благосъстояние на приматите в Университета „Ливърпул Джон Мурс“. 

Тя каза: „Изоставянето е по-вероятно да се случи, ако самата майка е имала ненормално отглеждане – например, ако е била отделена от собствената си майка твърде рано или е преживяла други форми на ранен стрес в живота, възможно свързани с живот в плен“.

Това донякъде обяснява изоставянето от майката на Пънч – но какво да кажем за другите животни? Според проф. Сетчел всичко се свежда до йерархията на доминиране. „Пънч е японски макак и те имат силни йерархии на доминиране. Другите макаци утвърждават своя ранг в доминацията“, обясни тя.

Д-р Бетел добави, че другите макаци първоначално може да са се опитали да се намесят, за да помогнат на Пънч, след като са забелязали, че тича наоколо без майка си. „Макаците са силно социални примати и интересът към малките е често срещан, включително докосване и носене на бебетата на други“, каза тя.

„Изоставено малко би представлявало интерес за другите макаци, които може да искат да го държат, и може да възникне конфликт кой да го вземе. Това може да доведе до доста грубо боравене с малките“, добавя Бетел.

Макар Пънч да превзе интернет, проф. Сетчел подчертава, че маймуните „не са домашни любимци“. Тя добави: „Вниманието в социалните мрежи към сладки бебета маймунки може да увеличи търсенето на маймуни като домашни любимци и да подхрани незаконната търговия с бебета маймуни, причинявайки тежко страдание на животните. 

Пънч е очарователно бебе, но тази история показва колко много една маймунка се нуждае от майка си. Той бързо ще порасне в възрастна маймуна, която трябва да бъде с други представители на своя вид“.

Източник: Daily Mail    
