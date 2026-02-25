Стил и дипломация: Мелания Тръмп заложи на Dolce & Gabbana за речта „За състоянието на Съюза“ през 2026 г.

М елания Тръмп демонстрира строго бизнес излъчване. Във вторник вечерта Първата дама изглеждаше непринудено зашеметяваща по време на обръщението „За състоянието на Съюза“. Тя избра костюм с панталон на Dolce & Gabbana, съчетан с класическа бяла памучна риза и обувки на висок ток от Manolo Blahnik.

Скандали, аплодисменти и изведен конгресмен - Огненото обръщение на Тръмп "За състоянието на Съюза"

Доналд и Мелания Тръмп са големи почитатели на италианската марка Dolce & Gabbana и често залагат на нейни модели за публичните си появи. 55-годишната Мелания подкрепи съпруга си по време на президентската реч, придружена от сина си Барън Тръмп, както и от доведените си деца – Иванка, Ерик, Тифани и Доналд Тръмп-младши.

Тифани Тръмп бе избрала монохромен ансамбъл от две части на Oscar de la Renta. Според информация на Daily Mail, металното омбре сако с едноредно закопчаване струва 4 990 долара, а съответстващата към него пола – 2 390 долара. В ложата на Първата дама присъстваха и двама специални гости, представляващи каузите, на които тя е истински отдадена: системата за приемна грижа и „Президентското предизвикателство в областта на изкуствения интелект“.

Поканата на лични гости на Първата дама, отделно от тези на президента, е отстъпление от протокола, което цели да подчертае нейните собствени приоритети и ценности.

Източник: Getty Images

Мелания присъства на обръщението „За състоянието на Съюза“ и през 2018 г., когато носеше бял костюм с панталон на Dior, както и през 2020 г., за когато избра черен комплект с пола на Dolce & Gabbana. Тогавашната ѝ визия контрастираше с изцяло белите тоалети на представителките на Демократическата партия, включително Нанси Пелоси, които носеха бяло в чест на суфражетките по случай 100-годишнината от извоюването на правото на глас за жените.

Миналата седмица Първата дама дари своята втора рокля от встъпването в длъжност – черно-бял модел на Ерве Пиер – на Националния музей на американската история „Смитсониън“.

За своята реч по време на събитието, Мелания избра монохромна визия, включваща кожен клин, ботуши с релефен змийски мотив на Christian Louboutin и двуредно палто Bottega Veneta.