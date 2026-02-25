Любопитно

Стил и дипломация: Мелания Тръмп заложи на Dolce & Gabbana за речта „За състоянието на Съюза“ през 2026 г.

Мелания Тръмп демонстрира бизнес елегантност с костюм на Dolce & Gabbana по време на речта „За състоянието на Съюза“ през 2026 г., затвърждавайки ролята си на модна икона с дипломатическо излъчване

25 февруари 2026, 11:57
Стил и дипломация: Мелания Тръмп заложи на Dolce & Gabbana за речта „За състоянието на Съюза“ през 2026 г.
Източник: Getty Images

М елания Тръмп демонстрира строго бизнес излъчване. Във вторник вечерта Първата дама изглеждаше непринудено зашеметяваща по време на обръщението „За състоянието на Съюза“. Тя избра костюм с панталон на Dolce & Gabbana, съчетан с класическа бяла памучна риза и обувки на висок ток от Manolo Blahnik.

Скандали, аплодисменти и изведен конгресмен - Огненото обръщение на Тръмп "За състоянието на Съюза"

Доналд и Мелания Тръмп са големи почитатели на италианската марка Dolce & Gabbana и често залагат на нейни модели за публичните си появи. 55-годишната Мелания подкрепи съпруга си по време на президентската реч, придружена от сина си Барън Тръмп, както и от доведените си деца – Иванка, Ерик, Тифани и Доналд Тръмп-младши.

Тифани Тръмп бе избрала монохромен ансамбъл от две части на Oscar de la Renta. Според информация на Daily Mail, металното омбре сако с едноредно закопчаване струва 4 990 долара, а съответстващата към него пола – 2 390 долара. В ложата на Първата дама присъстваха и двама специални гости, представляващи каузите, на които тя е истински отдадена: системата за приемна грижа и „Президентското предизвикателство в областта на изкуствения интелект“.

Поканата на лични гости на Първата дама, отделно от тези на президента, е отстъпление от протокола, което цели да подчертае нейните собствени приоритети и ценности.

Източник: Getty Images

Мелания присъства на обръщението „За състоянието на Съюза“ и през 2018 г., когато носеше бял костюм с панталон на Dior, както и през 2020 г., за когато избра черен комплект с пола на Dolce & Gabbana. Тогавашната ѝ визия контрастираше с изцяло белите тоалети на представителките на Демократическата партия, включително Нанси Пелоси, които носеха бяло в чест на суфражетките по случай 100-годишнината от извоюването на правото на глас за жените.

Мелания Тръмп с бизнес елегантност и висок стил на обръщението "За състоянието на Съюза"
10 снимки
Мелания Тръмп
Мелания Тръмп
Мелания Тръмп
Мелания Тръмп

Миналата седмица Първата дама дари своята втора рокля от встъпването в длъжност – черно-бял модел на Ерве Пиер – на Националния музей на американската история „Смитсониън“.

За своята реч по време на събитието, Мелания избра монохромна визия, включваща кожен клин, ботуши с релефен змийски мотив на Christian Louboutin и двуредно палто Bottega Veneta.

Огненото обръщение на Тръмп "За състоянието на Съюза"
31 снимки
Огненото обръщение на Тръмп За състоянието на Съюза
Огненото обръщение на Тръмп За състоянието на Съюза
Огненото обръщение на Тръмп За състоянието на Съюза
Огненото обръщение на Тръмп За състоянието на Съюза
Източник: pagesix.com    
Мелания Тръмп Първа дама Обръщение За състоянието на Съюза Моден стил Дизайнерски облекла Костюм с панталон Семейство Тръмп Официални появи Смитсониън музей Каузи на Първата дама
Последвайте ни

По темата

НС преодоля ветото на Илияна Йотова върху промените на Изборния кодекс

НС преодоля ветото на Илияна Йотова върху промените на Изборния кодекс

Трагичната истина за сладката маймунка Пънч

Трагичната истина за сладката маймунка Пънч

Крум Зарков: Осемте депутати, бламирали ветото на президента, няма да бъдат в листите на БСП

Крум Зарков: Осемте депутати, бламирали ветото на президента, няма да бъдат в листите на БСП

Стил и дипломация: Мелания Тръмп заложи на Dolce & Gabbana за речта „За състоянието на Съюза“ през 2026 г.

Стил и дипломация: Мелания Тръмп заложи на Dolce & Gabbana за речта „За състоянието на Съюза“ през 2026 г.

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 14 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 17 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 15 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Иран отхвърли обвиненията на Тръмп за ракети, способни да ударят САЩ</p>

Иран отхвърли обвиненията на Доналд Тръмп за ракети, способни да ударят САЩ

България Преди 10 минути

Американският президент заяви, че Техеран разработва ракети с обсег до Америка и преследва ядрени амбиции, докато иранските власти определиха твърденията като „големи лъжи“

Прокуратурата: Разследват се всички версии за пожара с жертва в Първомай

Прокуратурата: Разследват се всички версии за пожара с жертва в Първомай

България Преди 31 минути

Събраните към настоящия момент доказателства не сочат за умишлени действия

Соня Йончева - българската суперзвезда на съвременната глобална оперна сцена

Соня Йончева - българската суперзвезда на съвременната глобална оперна сцена

Любопитно Преди 46 минути

Очакваме я по време на „Гала в София” 2026 в компанията на топ световните изпълнители Йонас Кауфман и HAUSER

Емил Дечев

СГП за „Петрохан“: Не сме искали обяснения от министъра, нито сме определяли час за разпит

България Преди 53 минути

Софийска градска прокуратура (СГП) излезе с извънредно опровержение по горещите разследвания „Петрохан“ и „Околчица“. От държавното обвинение са категорични: наблюдаващият прокурор никога не е изисквал обяснения от служебния министър на вътрешните работи, нито е насрочвал „среща“ за днес в 10:00 часа

Дебатът за Украйна разпали страстите в Народното събрание

Дебатът за Украйна разпали страстите в Народното събрание

България Преди 55 минути

Депутатите изчетоха декларации, като част от парламентарните групи изразиха категорично осъждане, а други отправиха противоположни послания

HAUSER –– рок звездата на класическата музика, която обича България!

HAUSER –– рок звездата на класическата музика, която обича България!

Любопитно Преди 58 минути

Очакваме го по време на „Гала в София” 2026 с концерта „Синя нощ” на 27 август на площад „Св. Александър Невски”

Жестока катастрофа край Чирпан блокира "Тракия" в посока София

Жестока катастрофа край Чирпан блокира "Тракия" в посока София

България Преди 1 час

Инцидентът предизвика спиране на движението по магистралата и затруднения за шофьорите

Снимката е илюстративна

Учени извършиха компютърна томография на 2000-годишни мумии - откритията ги шокираха

Свят Преди 1 час

Модерната 3D технология разкри неподозирани тайни на древните египтяни: От следи от сложни операции до болките, с които жреците са се борили преди 2000 години

,

Жена, обявена за изчезнала през 2001 г., разкри защо е избягала от семейството си

Свят Преди 1 час

Смит е била на 38 години, когато съпругът ѝ съобщава, че е напуснала дома им в Еден на 9 декември 2001 г., за да пазарува за Коледа

Как ще изглежда пазаруването през 2026 г.? Тенденциите, които вече виждаме

Как ще изглежда пазаруването през 2026 г.? Тенденциите, които вече виждаме

Пари Преди 1 час

Модерната търговия в България влиза в нов етап на развитие

Медведев нарече Кая Калас "плъх" и заплаши Шенген

Медведев нарече Кая Калас "плъх" и заплаши Шенген

Свят Преди 1 час

На изказването реагира говорителят на румънското външно министерство Андрей Църня

Меган Маркъл и принц Хари

Меган Маркъл планира завръщане в Англия, посети Йордания с принц Хари

Любопитно Преди 1 час

Херцозите на Съсекс пристигнаха в Йордания за двудневно посещение по покана на генералния директор на Световната здравна организация (СЗО) д-р Тедрос Адханом

<p>Нови&nbsp;зам.-министри в МЗ: Как разпределиха ключовите ресори</p>

Определиха новите зам.-министрите в Министерството на здравеопазването

България Преди 1 час

Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски издаде заповед за разпределяне на ресорите на заместник-министрите от неговия екип

Хали Бери разкри единственото нещо, което отказва да прави в леглото

Хали Бери разкри единственото нещо, което отказва да прави в леглото

Любопитно Преди 1 час

Бери уточни, че категорично отказва да симулира оргазъм, само за да угоди на партньора си

,

„Махайте се от пътя!“: Избягали крави окупираха магистрала по време на снежна буря

Любопитно Преди 1 час

Шофьори и полиция влязоха в ролята на каубои насред снежна виелица, за да усмирят две животни, решили да се разходят по натоварена пътна артерия

Руски атаки в Южна Украйна, четирима загинаха

Руски атаки в Южна Украйна, четирима загинаха

Свят Преди 1 час

Атаките са извършени снощи, в деня на четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна

Всичко от днес

От мрежата

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg
1

Изпращаме февруари с пролетно слънце

sinoptik.bg
1

Огнен водопад в американския парк "Йосемити"

sinoptik.bg

България отново на литературната карта на света! Рене Карабаш с номинация за „Букър“

Edna.bg

Meta спира уеб версията на Messenger от април

Edna.bg

Бразилецът Карлос Барбоса се прицели в титлата на SENSHI Grand Prix

Gong.bg

Шампионска лига: Байер, Нюкасъл и Будьо/Глимт продължават напред

Gong.bg

Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху поправките в Изборния кодекс

Nova.bg

Дете загина, поразено от токов удар в Ботевград

Nova.bg