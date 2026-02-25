Свят

Мъжът, който шепне в ухото на Путин и всъщност управлява Иран

Шефът по сигурността Али Лариджани е натоварен със задачата да гарантира оцеляването на режима, докато той се колебае между сделка и разрушение

25 февруари 2026, 10:46
Али Лариджани   
Източник: БТА/AP

И ран има президент, който признава, че е „лекар, а не политик“ и не бива да се очаква да излекува проблемите на страната. Има външен министър, който трябва да поиска разрешение, преди да говори с американски пратеници в ядрените преговори. И има 86-годишен върховен лидер, който заплашва да изпрати американски военни кораби на „дъното на морето“.

А после е Али Лариджани.

67-годишният шеф по сигурността е човекът, на когото върховният лидер Али Хаменей се доверява повече от всеки друг в Ислямската република, според ирански официални лица, и сега той на практика управлява Иран, докато страната се колебае между сделка и разрушение.

Съобщава се, че Доналд Тръмп е казал на съветници, че би обмислил мащабна атака, за да изтласка духовниците от власт, ако дипломацията или каквито и да било първоначални удари се провалят.

Преговорите продължават, докато американският президент продължава да струпва военни сили в региона, а Иран се опитва да предвиди следващия му ход. Третият кръг е насрочен в Женева в четвъртък като последен опит да се избегне война.

Докато Абас Арагчи, външният министър, е лицето на преговорите, Лариджани, който произхожда от едно от най-влиятелните семейства в Иран, е човекът зад кулисите, натоварен от Хаменей да спаси Ислямската република. „Той е един от много малкото хора, които все още могат да се срещнат с лидера и му е възложена задачата да спаси системата“, каза високопоставен ирански представител пред The Telegraph.

„Той се превърна в единствения човек, който може да оказва натиск върху лидера да разговаря и да му каже, че системата ще се изправи пред голямо предизвикателство за оцеляването си, ако не разговаряме с Тръмп“, добавя източникът.

Съобщава се също, че Лариджани е натоварен със задачата да гарантира оцеляването на режима в плановете за наследяване, докато Иран се подготвя за опити за покушение срещу ръководството си, включително срещу Хаменей.

През последните седмици публичното присъствие на Лариджани рязко се увеличи, докато това на президента Масуд Пезешкиан намаля. Той летя до Москва, срещна се с лидери от Близкия изток, участва в часове наред телевизионни интервюта с ирански и чуждестранни медии и активно публикува в социалните мрежи.

Доналд Тръмп и Али Лариджани
Доналд Тръмп и Али Лариджани Източник: колаж: БТА/AP

„Той официално управлява всичко тук и преговорите – Пезешкиан и Арагчи – са просто там, за да поемат вината“, каза източникът. „Задачата му в наши дни е да гарантира, че Тръмп няма да атакува“.

В предишни години Лариджани нямаше такъв късмет. Той се опита да се кандидатира за президент през 2021 г., но беше отстранен от съвета по одобрение без причина. Кандидатира се отново три години по-късно и отново беше дисквалифициран. Той също така договори 25-годишно стратегическо споразумение с Китай на стойност милиарди, което предизвика вълна от критики от всички страни в Иран.

Но сега най-важната му външна роля е като личен пратеник на Хаменей при Владимир Путин. Върховният лидер редовно го изпраща в Москва – последното му пътуване беше на 30 януари – за да координира стратегията и да обменя послания, демонстрирайки ниво на доверие, което почти не оказва на никой друг.

Доверието на Хаменей в Лариджани произтича от десетилетия вярна служба на множество чувствителни позиции: министър на културата в началото на 90-те години, ръководител на държавното радио и телевизия в продължение на десетилетие, секретар на Върховния съвет за национална сигурност и председател на парламента в продължение на 12 години до 2020 г.

Но вътрешни източници казват, че нещо съществено често се пренебрегва за него. „Той е просто умен политически бизнесмен“, каза втори ирански представител, „който се опитва да задържи семейството си на власт каквото и да се случи след това“.

В продължение на години той и братята му доминираха в няколко клона на управлението. Али като председател на парламента, Садег като ръководител на съдебната власт и Джавад начело на съвета по правата на човека към съдебната система. 

Този семеен контрол върху властта напоследък отслабна. Садег беше отстранен от съдебната власт преди края на мандата си. Джавад беше освободен от поста си по правата на човека след 14 години. Друг брат, Фазел, е изправен пред обвинения в корупция от бившия президент Махмуд Ахмадинеджад.

Но Али остава и високопоставен представител вярва, че крайната му цел надхвърля оцеляването и включва наследяването – по-конкретно позиционирането на брат му Садег, висш духовник, като потенциален наследник на Хаменей.

Той е „мистериозен човек, който се опитва да направи брат си върховен лидер“, като личната му амбиция винаги е прикрита зад тихо маневриране, а не зад публична известност, според иранските официални лица. Онези, които са го изучавали отблизо, го описват като дълбоко загадъчна фигура – човек, който действа предимно в сенките. Той може да изглежда или умерен, или твърдолинеен, възприемайки позицията, която най-добре служи на момента.

Женен в революционна аристокрация

Той е учил философия в Техеранския университет при Ахмад Фардид, известен като „устния философ“, който проповядваше борбата срещу „вестоксификацията“, и е публикувал книги за Имануел Кант. Лариджани също така се жени в революционната аристокрация – тъст му беше Мортеза Мотахари, виден духовник, който помогна за оформянето на идеологията на Ислямската република.

Тази идеологическа основа го направи ценен за Хаменей в началото на 90-те години, когато новият върховен лидер се стремеше да консолидира контрола върху културния и медийния апарат на Иран.

Като ръководител на държавното радио и телевизия от 1994 до 2004 г., Лариджани ръководеше една от най-противоречивите програми в историята на иранската телевизия. „Hoviat“ (Идентичност), излъчвана през 1996 г. Петъчната вечерна програма систематично унищожаваше репутацията на най-уважаваните писатели и интелектуалци в Иран, заклеймявайки ги като западни агенти и предатели.

Програмата съвпадна с „верижните убийства“ на интелектуалци от отклонили се служители на разузнаването, създавайки климат на страх, който заглуши цяло поколение ирански писатели и критици.

По време на 12-дневната война миналия юни той също призова Хаменей да започне преки преговори с Вашингтон. 

Сега, когато Ислямската република е изправена пред най-тежката си криза – икономически срив, продължаващи протести, международна изолация и потенциална война – той се позиционира като незаменим. Той е единственият човек, който може да управлява преговорите с Америка, да координира с Русия, да потиска вътрешните безредици и потенциално да задържи системата цяла, ако Хаменей почине.

Мистериозният г-н Лариджани е прекарал 30 години в изграждане на това доверие. Дали това ще се окаже достатъчно, за да спаси Ислямската република – или мястото на семейството му в това, което я замени – може да бъде решено в идните дни.

По темата

Източник: The Telegraph    
Али Лариджани Иранска политика Али Хаменей Ирано-американски отношения Криза в Иран Наследяване на властта Иранско-руски връзки Семейство Лариджани Ядрени преговори Вътрешни борби в Иран
