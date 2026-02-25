Дебатът за Украйна разпали страстите в Народното събрание

Т емата за войната в Украйна отново разпали страстите в Народното събрание, където парламентът отбеляза четвъртата годишнина от пълномащабната военна агресия на Русия. Депутатите изчетоха декларации, като част от парламентарните групи изразиха категорично осъждане, а други се въздържаха или отправиха противоположни послания.

ГЕРБ-СДС

Подкрепата за Украйна не е акт на моментна солидарност, а стратегическа инвестиция в сигурността на Европа и в съхраняването на международния ред. Украйна защитава не само собствената си независимост, но и стабилността на Европейския съюз и НАТО. Това се посочва в декларация от името на ГЕРБ-СДС, представена от Георг Георгиев по повод четири години от началото на пълномащабната военна агресия на Руската федерация срещу суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна, които се навършиха вчера.

По думите му тази непровокирана война върна в Европа явления, които континентът категорично отхвърли още след края на Втората световна война – прекрояване на граници със сила, ревизионизъм, диктатура, погазване на международното право и разрушаване на установения световен ред. На Стария континент отново се появиха трагичните образи на войната – разрушени градове, стотици хиляди жертви и милиони разселени хора. Реалности, които мнозина вярваха, че принадлежат единствено на историята, изтъкна Георгиев.

В декларацията се отбелязва, че проявления на модерния руски империализъм могат да бъдат проследени още през 2008 г. с военната агресия срещу Грузия и окупацията на Южна Осетия и Абхазия. Недостатъчно категоричният международен отговор тогава е създал предпоставки за следваща ескалация – незаконната анексия на Крим през 2014 г. „Крим беше и ще остане част от Украйна“, заяви Георгиев и припомни, че България е подкрепила санкционните режими срещу Руската федерация.

Той отбеляза още, че при началото на пълномащабната инвазия преди четири години светът е реагирал решително, но България, намираща се в поредица от вътрешнополитически кризи, е демонстрирала колебания. Според него именно Народното събрание и евроатлантическите мнозинства са възстановили стратегическата последователност на българската позиция. С решенията си парламентът е утвърдил безусловната подкрепа за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна.

По думите на бившия външен министър България вече има ясно разпознаваема роля в укрепването на източния фланг на НАТО, особено в Черноморския регион. Парламентът е осигурил стратегическа приемственост и стабилност чрез ясни решения за подкрепа на Украйна, които правителството с мандата на ГЕРБ-СДС е изпълнявало последователно.

Подкрепата на България не е останала само на политическо ниво. През 2025 г. страната ни е изпълнила конкретни финансови ангажименти към европейските механизми за подкрепа на Украйна, а Народното събрание е ратифицирало участието на България във фонда на Европейския съюз за Украйна.

Като реално доказателство за ангажираността си в сферата на сигурността и отбраната от ГЕРБ-СДС посочват предоставените 13 пакета военна помощ от началото на руската инвазия. В същото време в бюджета на Министерството на отбраната са постъпили над 400 млн. лева компенсации по различни механизми за предоставената помощ, припомни Георгиев.

„Днес изборът пред Европа и пред България остава същият – между силата на правото и правото на силата“, се казва още в декларацията. Парламентарната група на ГЕРБ-СДС заявява, че България ще продължи да бъде надежден член на Европейския съюз, съюзник в НАТО, последователен защитник на международното право и активен участник в усилията за възстановяване на мира, сигурността и стабилността в Европа.

„Подкрепата за Украйна е подкрепа за свободата, демокрацията и бъдещето на европейския континент“, подчерта Георгиев.

ПП-ДБ

Парламентарната група (ПГ) на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) също излезе с декларация по повод четири години от руската военна агресия. Тя беше прочетена от трибуната на Народното събрание от председателя на ДСБ Атанас Атанасов.

Преди четири години в нощта на 24 февруари престъпният режим на Кремъл извърши немислимото - нахлу в Украйна и запали пълномащабна война в Европа, посочи той. Добре си спомняме всички прогнози, че войната ще приключи за три дни. Вместо това светът стана свидетел на непоколебимата съпротива на украинския народ срещу болните имперски амбиции на Путин и така вече 1462 дни, отбеляза Атанасов. Украйна не се предаде, не прие ролята на жертва, която очаква да бъде спасена, а решително укрепваше своите отбранителни сили и днес украинската армия е по-силна от всякога. Украйна устоя и показа на света, че никога не бива да се подценява способностите на един народ да направи невъзможното, за да защити свободата, суверенитета и идентичността си, посочи той.

"Путин не успя да постигне нито една от целите си в Украйна. Той се провали, защото разчиташе на страха - тази най-древна питателна храна за злото", каза още Атанас Атанасов. И парадоксално или не, днес той е този, който се страхува най-много. Страхува се, защото добре познава руската история и жестоката закономерност на нейните войни от неуспешните походи през 17 и 18 век, през Кримската война, през 1917 г., Афганистан и разпада на Съветския съюз, допълни той. Всяко завръщане на руската армия у дома помита като лавина управляващия политически елит, без съществено значение дали това завръщане е под знамето на победа или на загуба, отбеляза Атанасов. По думите му днес Кремъл е изправен пред същия капан.

Атанас Атанасов посочи, че Европа е отговорила с единство. Ние сега не можем да се сравним със саможертвата и смелостта на украинския народ, но застанахме твърдо до него с политическа подкрепа, с икономическа помощ, със санкции срещу агресора, с военна и хуманитарна помощ, каза той. "Гордея се, че въпреки огромната вътрешна съпротива, България също не показа колебания и намери начин да застане от правилната страна на историята", заяви Атанасов.

Той каза също, че още в началото по време на кабинета на Кирил Петков българската отбранителна индустрия е осигурила значителни количества боеприпаси, които в първите месеци са покривали съществен дял от нуждите на украинската армия. "В критичен момент България осигуряваше и значителни доставки на дизелово гориво, което поддържаше мобилността на украинската отбрана. Подкрепихме решителните санкции на Европейския съюз, участвахме активно в общия европейски отговор. Обявихме Русия за държава, подкрепяща тероризма с решение на Народното събрание, и доказахме, че можем да проявим политическа воля, кураж и солидарност. Това е принос, който не бива да бъде забравян", отбеляза Атанас Атанасов.

Нациите се раждат и се утвърждават въз основа на мащаба на саможертвата, която хората са готови да извършат заедно, съюзите - също, посочи лидерът на ДСБ. Ако Путин си е въобразил, че ще разбие европейската мечта на Украйна, той постигна обратното - тя вече е необратима реалност, допълни той. Слава на Украйна, да живее в свободна обединена Европа, заяви в заключение Атанасов.

"Възраждане"

Украйна представлява един геополитически антируски проект, заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Тъй като слушахме венцехваления от страна на първата и втората политическа сила в българския парламент на чужда държава, което за нас представлява ни повече, ни по-малко държавна измяна, даже чухме председателя на една от парламентарните партии, който каза „Слава на Украйна“, нашата декларация ще бъде декларацията на истината, а не на лицемерието, за това, което се случва в Украйна в последните не четири, а последните поне 15 години, откакто започнаха събитията довели до днешната война в Украйна, посочи Костадинов. По думите му тази война е предизвикана от политиката на украинския, изключително тоталитарен профашистки и шовинистичен режим.

Костадинов посочи, че в последните 15 години в Украйна се създава една идеология на злото, насочена не само срещу собственото й население. Той обясни, че на практика украинска нация не съществува, както не съществува и украински език и затова използва думата "население". Тази политика на управляващия профашистки режим в Украйна беше насочена срещу собственото й население на първо място и срещу, разбира се, Русия, защото на практика Украйна представлява един геополитически антируски проект, заяви лидерът на "Възраждане".

"В Украйна се провежда геноцид не само спрямо хората, определящи себе си като руснаци, но и спрямо тези украинци, които възприемат себе си като украинци, но не се възприемат като врагове на Русия, а това е огромното мнозинство от населението на Украйна", посочи той. Поради тази причина, според Костадинов, политиката на режима в Украйна трябва да бъде осъждана и наказвана. Вместо това той посочи, че по-голямата част от управляващите режими в Европейския съюз не просто защитават тази политика, но правят всичко необходимо, за да я поощряват, давайки оръжие, давайки разузнавателна информация и помагайки всячески за разгарянето на този военен конфликт, като през цялото време изключително лицемерно твърдят как конфликтът е породен от Русия. "Не е Русия, не е виновна за тази война, Русия не е агресор", заяви Костадинов. "Срещу населението на Украйна се води война и тази война се води от фашисткия режим на Зеленски, води се с подкрепата на профашистките управления в Европейския съюз, води се с подкрепата на профашистката Европейска комисия", каза той. Според Костадинов все повече хора започват да осъзнават, че времето на този режим в Украйна е преброено.

Лидерът на "Възраждане" отбеляза, че в нито една от предишните декларации не е било споменато, че "кървавият режим" на Зеленски е избил хиляди българи в Украйна, защото насилствената мобилизация там е засегнала преди всичко етническите малцинства. По думите му нито едно българско правителство досега не е казало и дума в защита на българите в Украйна.

Той посочи, че България трябва да гледа най-вече собствения си национален интерес. По думите му трябва да бъдем национални егоисти и да казваме "не", ако се иска нещо от нас, което не е в съзвучие с националния ни интерес. От тази трибуна не трябва да се казва "Слава на Украйна", трябва да се казва едно единствено нещо - "Да живее България", завърши декларацията Костадинов.