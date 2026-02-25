Жена, обявена за изчезнала през 2001 г., разкри защо е избягала от семейството си

М айка от Северна Каролина, обявена за изчезнала преди повече от две десетилетия и наскоро намерена жива, съобщила на властите, че е напуснала семейството си поради „продължаващи битови проблеми“, съобщава Fox News.

Майка на три деца изчезна преди 24 години – откриха я жива и с нова самоличност

Шерифската служба на окръг Рокингам съобщи, че Мишел Хъндли Смит, която изчезна през декември 2001 г., е била открита на 20 февруари в Северна Каролина, след като детективите са получили нова информация по случая ѝ.

„Нека само кажа, че в изчезването ѝ няма следи от престъпление – тя просто е избрала да си тръгне“, каза шерифът на окръг Рокингам Сам Пейдж. „Но според г-жа Смит тя каза, че е напуснала... поради продължаващи битови проблеми по това време.“

"Тя не даде подробности по този въпрос“, добави той.

From NY POSTcast: North Carolina mom of 3 who vanished 24 years ago found alive, living new life. Subscribe here: https://t.co/pYdbIVB4s6 pic.twitter.com/zjaDnDkssP — New York Post (@nypost) February 24, 2026

Пейдж не даде подробности за „битовите проблеми“, но отбеляза, че шерифската служба не е имала данни за битови инциденти в домакинството, съобщи изданието.

Смит е била на 38 години, когато съпругът ѝ съобщава, че е напуснала дома им в Еден на 9 декември 2001 г., за да пазарува за Коледа в Мартинсвил, Вирджиния, и никога не се е върнала. Превозното ѝ средство също така никога не е било открито.

Последва обширно разследване, в което участваха множество агенции в Северна Каролина и Вирджиния, включително Държавното бюро за разследване, Агенцията за борба с наркотиците и Федералното бюро за разследване.

„Тя беше в добро здраве“, каза Пейдж, когато откриха сега 63-годишната жена.

NC mom of three who vanished 24 years ago reveals why she ditched family https://t.co/akGStO6P7R pic.twitter.com/VmDWx5DwJd — New York Post (@nypost) February 24, 2026

В дълга публикация във Facebook от 22 февруари дъщеря ѝ, Аманда Смит, написа, че последните 48 часа са били „вихър от емоции“ за семейството ѝ.

„Свободен си да мислиш каквото си мислиш, разбира се, само моля те, не ги излагай на показ пред семейството ми. Моля те, уважавай семейството ми, защото страдаме и преживяваме много“, написа тя.

„Баща ми е преживял толкова много обвинения още оттогава... Дори преди социалните медии да станат популярни, където живеехме в малък град, имаше много хора, които се държаха така, сякаш просто знаеха, че той е замесен... Ами не беше! Разбира се, никога не съм мислила, че е... Баща ми е преживял толкова много и искам да стане ясно, че макар бракът им да е имал проблеми (както много бракове преминават през такива), майка ми не го е напуснала просто заради лош брак. Всеки има право на мнение, но моля, не забравяйте, че баща ми е доказан невинен.“

Въпреки годините разследваща работа, местонахождението на Смит остава неизвестно доскоро, когато сержант А. Дишър и детектив К. Уорли се свързват със Смит на „неразкрито място в Северна Каролина, жив и здрав“, след като получават сигнал, според офиса на шерифа.

„Те отидоха и намериха тази млада дама, която е в неизвестност от много години, повече от 20 години. И не виждаме много случаи на изчезнали хора като този“, каза Пейдж. „Но сега поне семейството има мир и знаят, че тя е добре.“