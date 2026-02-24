Любовница издала най-издирвания наркобарон в Мексико „Ел Менчо“

Четири години война в Украйна: Зеленски и европейските лидери с призив за траен мир

Н ай-издирваният крал на фентанила в Мексико, „Ел Менчо“, беше заловен и убит в неделя, след като властите проследиха неговата романтична партньорка до място за тайна среща през уикенда, разкриха мексикански служители в понеделник, съобщава Fox News.

Операцията е започнала на 20 февруари, насочена срещу лидера на картела „Халиско - Ново поколение“ (CJNG) Немесио Осегера Сервантес, известен като „Ел Менчо“. За главата му бе обявена награда от 15 милиона долара от страна на САЩ. Той дойде на власт след ареста на Хоакин „Ел Чапо“ Гусман, бившият ръководител на картела „Синалоа“.

Министърът на отбраната Рикардо Тревиля Трехо заяви по време на пресконференция, че военното разузнаване е идентифицирало и локализирало доверен куриер или охранител, свързан с една от интимните партньорки на Осегера Сервантес. Сътрудникът е транспортирал жената до определена хижа за нощна среща с „Ел Менчо“.

„На 20 февруари, чрез работата на централното военно разузнаване, беше локализиран доверен човек на една от романтичните партньорки на Ел Менчо, който я отведе до обект в град Тапалпа, Халиско“, каза Тревиля Трехо.

На следващия ден партньорката е напуснала имота, но разузнаването е потвърдило, че Осегера Сервантес е останал там с малък екип за сигурност. Това е подтикнало властите, включително специалните части на армията и силите за бързо реагиране на Националната гвардия, да проведат операцията. Силите за сигурност са щурмували частния имот, след като въздушно наблюдение е забелязало най-близкия кръг на „Ел Менчо“ открито да носи незаконни висококалибрени оръжия, включително ракетни установки и дългоцевни пушки.

По време на конфронтацията охраната на Осегера Сервантес е открила огън срещу военните, което е принудило специалните части да отвърнат. Официални лица заявиха, че осем престъпници са били убити в началната фаза - коригирайки по-ранни доклади за четирима - а двама военнослужещи са били ранени.

Сред хаоса край хижите Осегера Сервантес и неговият „близък кръг“ са избягали в близка гориста местност. След като войниците са ги открили „скрити сред храстите“, заподозрените от картела отново са открили огън. Военните са ранили „Ел Менчо“ и двама от неговите ескортьори при престрелката, според Тревиля Трехо.

Военните медици са преценили, че Осегера Сервантес и двамата му придружители са в критично състояние и се нуждаят от незабавна евакуация с хеликоптер. В крайна сметка и тримата са починали по време на транспортирането, съобщиха официални лица.

Властите отбелязаха, че 2500 подкрепления са били изпратени, за да се присъединят към 7000-те вече намиращи се в щата, за да се предотвратят по-нататъшни прояви на насилие и отмъщение от страна на картела.

Залавянето и последвалата смърт на Осегера Сервантес бележат един от най-значимите удари срещу наркотрафика и организираната престъпност в Мексико, откакто президентът Доналд Тръмп призова за засилени мерки срещу насилието на картелите.