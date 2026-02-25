България

СГП за „Петрохан“: Не сме искали обяснения от министъра, нито сме определяли час за разпит

Софийска градска прокуратура (СГП) излезе с извънредно опровержение по горещите разследвания „Петрохан“ и „Околчица“. От държавното обвинение са категорични: наблюдаващият прокурор никога не е изисквал обяснения от служебния министър на вътрешните работи, нито е насрочвал „среща“ за днес в 10:00 часа

25 февруари 2026, 12:16
СГП за „Петрохан“: Не сме искали обяснения от министъра, нито сме определяли час за разпит
Емил Дечев   
Източник: БГНЕС

С офийска градска прокуратура (СГП) излезе с официална позиция, в която опроверга разпространената в публичното пространство информация, че служебният министър на вътрешните работи е бил призован да дава обяснения.

От държавното обвинение са категорични, че в рамките на проверката по случаите „Петрохан“ и „Околчица“, наблюдаващият прокурор не е давал указания за снемане на обяснения от силовия министър, още по-малко това да се случва на конкретна дата и час.

Къде е разминаването?

Според СГП, на 23 февруари са дадени подробни писмени указания към ГДБОП-МВР за извършване на конкретни действия. Тези действия обаче не включват разпит или снемане на сведения от самия министър. Изявлението на прокуратурата идва като директен отговор на твърдения на длъжностни лица, според които министърът е трябвало да се яви пред разследващите днес, 25 февруари, точно в 10:00 часа.

Защо се води проверката?

Преписката в СГП е образувана по два канала:

Сигнали от народни представители от 51-вото Народно събрание;

Жалби от високопоставени служители на МВР.

Предмет на разследването са твърдения за упражнен институционален натиск и „пряка намеса в обективната работа“ на органите на МВР, които работят по досъдебните производства „Петрохан“ и „Околчица“.

От СГП припомнят, че проверката е задължителна по закон (чл. 145 от Закона за съдебната власт), когато има данни за евентуални престъпления или нарушения, извършени от длъжностни лица.

НС преодоля ветото на Илияна Йотова върху промените на Изборния кодекс

Трагичната истина за сладката маймунка Пънч

Крум Зарков: Осемте депутати, бламирали ветото на президента, няма да бъдат в листите на БСП

Стил и дипломация: Мелания Тръмп заложи на Dolce & Gabbana за речта „За състоянието на Съюза“ през 2026 г.

Ръст на ипотеките: Хиляди българи взеха заеми чрез посредници

4 породи котки с лоша репутация

Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 14 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 17 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 15 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 16 часа
<p>Иран отхвърли обвиненията на Тръмп за ракети, способни да ударят САЩ</p>

Иран отхвърли обвиненията на Доналд Тръмп за ракети, способни да ударят САЩ

България Преди 10 минути

Американският президент заяви, че Техеран разработва ракети с обсег до Америка и преследва ядрени амбиции, докато иранските власти определиха твърденията като „големи лъжи“

Прокуратурата: Разследват се всички версии за пожара с жертва в Първомай

Прокуратурата: Разследват се всички версии за пожара с жертва в Първомай

България Преди 31 минути

Събраните към настоящия момент доказателства не сочат за умишлени действия

Дебатът за Украйна разпали страстите в Народното събрание

Дебатът за Украйна разпали страстите в Народното събрание

България Преди 55 минути

Депутатите изчетоха декларации, като част от парламентарните групи изразиха категорично осъждане, а други отправиха противоположни послания

HAUSER –– рок звездата на класическата музика, която обича България!

HAUSER –– рок звездата на класическата музика, която обича България!

Любопитно Преди 58 минути

Очакваме го по време на „Гала в София” 2026 с концерта „Синя нощ” на 27 август на площад „Св. Александър Невски”

Жестока катастрофа край Чирпан блокира "Тракия" в посока София

Жестока катастрофа край Чирпан блокира "Тракия" в посока София

България Преди 1 час

Инцидентът предизвика спиране на движението по магистралата и затруднения за шофьорите

Снимката е илюстративна

Учени извършиха компютърна томография на 2000-годишни мумии - откритията ги шокираха

Свят Преди 1 час

Модерната 3D технология разкри неподозирани тайни на древните египтяни: От следи от сложни операции до болките, с които жреците са се борили преди 2000 години

Как ще изглежда пазаруването през 2026 г.? Тенденциите, които вече виждаме

Как ще изглежда пазаруването през 2026 г.? Тенденциите, които вече виждаме

Пари Преди 1 час

Модерната търговия в България влиза в нов етап на развитие

Медведев нарече Кая Калас "плъх" и заплаши Шенген

Медведев нарече Кая Калас "плъх" и заплаши Шенген

Свят Преди 1 час

На изказването реагира говорителят на румънското външно министерство Андрей Църня

Снимката е илюстративна

Трагедия в Ботевград: 2-годишно дете издъхна след токов удар в дома си

България Преди 1 час

Според първоначалните данни, подадени от родителите пред служителите на реда, момченцето е било поразено от токов удар в дома им

Меган Маркъл и принц Хари

Меган Маркъл планира завръщане в Англия, посети Йордания с принц Хари

Любопитно Преди 1 час

Херцозите на Съсекс пристигнаха в Йордания за двудневно посещение по покана на генералния директор на Световната здравна организация (СЗО) д-р Тедрос Адханом

<p>Нови&nbsp;зам.-министри в МЗ: Как разпределиха ключовите ресори</p>

Определиха новите зам.-министрите в Министерството на здравеопазването

България Преди 1 час

Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски издаде заповед за разпределяне на ресорите на заместник-министрите от неговия екип

Хали Бери разкри единственото нещо, което отказва да прави в леглото

Хали Бери разкри единственото нещо, което отказва да прави в леглото

Любопитно Преди 1 час

Бери уточни, че категорично отказва да симулира оргазъм, само за да угоди на партньора си

,

„Махайте се от пътя!“: Избягали крави окупираха магистрала по време на снежна буря

Любопитно Преди 1 час

Шофьори и полиция влязоха в ролята на каубои насред снежна виелица, за да усмирят две животни, решили да се разходят по натоварена пътна артерия

Руски атаки в Южна Украйна, четирима загинаха

Руски атаки в Южна Украйна, четирима загинаха

Свят Преди 1 час

Атаките са извършени снощи, в деня на четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна

Digital PR Masterclass: практически умения за успех в съвременните дигитални комуникации

Digital PR Masterclass: практически умения за успех в съвременните дигитални комуникации

Любопитно Преди 1 час

Експертите, които ще участват в обучението, са влиятелни професионалисти в дигиталния маркетинг, комуникациите и инфлуенсър стратегиите

<p>Появиха се зловещи снимки от френското леговище на Епстийн</p>

Разкриха тайното убежище на Джефри Епстийн в Париж: Появиха се зловещи снимки от френското му леговище

Свят Преди 2 часа

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg
1

Изпращаме февруари с пролетно слънце

sinoptik.bg
1

Огнен водопад в американския парк "Йосемити"

sinoptik.bg

България отново на литературната карта на света! Рене Карабаш с номинация за „Букър“

Edna.bg

Meta спира уеб версията на Messenger от април

Edna.bg

Бразилецът Карлос Барбоса се прицели в титлата на SENSHI Grand Prix

Gong.bg

Шампионска лига: Байер, Нюкасъл и Будьо/Глимт продължават напред

Gong.bg

Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху поправките в Изборния кодекс

Nova.bg

Дете загина, поразено от токов удар в Ботевград

Nova.bg