СГП за „Петрохан“: Не сме искали обяснения от министъра, нито сме определяли час за разпит

С офийска градска прокуратура (СГП) излезе с официална позиция, в която опроверга разпространената в публичното пространство информация, че служебният министър на вътрешните работи е бил призован да дава обяснения.

От държавното обвинение са категорични, че в рамките на проверката по случаите „Петрохан“ и „Околчица“, наблюдаващият прокурор не е давал указания за снемане на обяснения от силовия министър, още по-малко това да се случва на конкретна дата и час.

Къде е разминаването?

Според СГП, на 23 февруари са дадени подробни писмени указания към ГДБОП-МВР за извършване на конкретни действия. Тези действия обаче не включват разпит или снемане на сведения от самия министър. Изявлението на прокуратурата идва като директен отговор на твърдения на длъжностни лица, според които министърът е трябвало да се яви пред разследващите днес, 25 февруари, точно в 10:00 часа.

Защо се води проверката?

Преписката в СГП е образувана по два канала:

Сигнали от народни представители от 51-вото Народно събрание;

Жалби от високопоставени служители на МВР.

Предмет на разследването са твърдения за упражнен институционален натиск и „пряка намеса в обективната работа“ на органите на МВР, които работят по досъдебните производства „Петрохан“ и „Околчица“.

От СГП припомнят, че проверката е задължителна по закон (чл. 145 от Закона за съдебната власт), когато има данни за евентуални престъпления или нарушения, извършени от длъжностни лица.