Най-големият самолетоносач в света "Джералд Форд" пристигна на остров Крит

Изпращането на самолетоносача към Средиземно море се свързва с напрежението между САЩ и Иран

24 февруари 2026, 15:31
Путин обвини Украйна в опит за саботаж на мирните преговори

ЕС отива в Украйна с празни ръце - благодарение на Унгария

Любовница издала най-издирвания наркобарон в Мексико „Ел Менчо“

Учени създадоха бактерии, които изяждат раковите тумори отвътре

Newsweek: Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години

Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

Една популярна маймунка, нейната плюшена играчка и един 70-годишен експеримент: Какво ни казва Пънч за теорията на привързаността

Четири години война в Украйна: Зеленски и европейските лидери с призив за траен мир

А мериканският кораб „Джералд Форд“, най-големият самолетоносач в света, е пристигнал в базата за военноморска поддръжка на САЩ в залива Суда на гръцкия остров Крит, съобщи АНА-МПА.

Корабът е акостирал в залива вчера.

Изпращането на самолетоносача към Средиземно море се свързва с напрежението между САЩ и Иран, струпването на американски сили в региона и евентуална военна операция на Вашингтон срещу Техеран.

„Джералд Форд“ е най-новият и най-модерният самолетоносач в американския боен флот. Той има дължина от 333 метра, ширина от 78 метра, водоизместване от 100 хиляди тона и максимална скорост от 30 възела. Екипажът му се състои от близо 4500 души.

Осуетиха план за убийството на Вучич и семейството му: Арести в Сърбия заради заговор за държавен преврат

„Тук казах – трябват ми боеприпаси, не превоз“: Зеленски показа бункера си от първите дни на войната

Прокуратурата поиска помощ от американска служба и Европол за мистериозната смърт при „Петрохан“ и „Околчица“

Награда от 1 милион долара: Савана Гътри публикува трогателно видео

Проверяваме дали заплатата ни е по-ниска от тази на колегата

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн

БСП поиска оставките на Надежда Нейнски и Атанас Запрянов

Делегатите изразиха тревога от безотговорните изявления на министри от кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров във връзка с възможното ангажиране на България в бъдещи военни действия

Божанов: Отхвърлянето на ветото върху Изборния кодекс може би е сделка

По думите му затова от БСП в комисия не са постъпили така, както беше казал новият им председател Крум Зарков

Прокуратурата протестира срещу смекчените присъди за убийството на Евгения

С протеста Софийската апелативна прокуратура цели съдът да направи цялостна преценка на доказателствата по делото

<p>Meta &bdquo;убива&ldquo; Messenger: Ето какво ще се случи с чатовете ни през април 2026-а</p>

Meta обяви, че ще закрие самостоятелния си сайт за съобщения Messenger през април 2026 г.

Според официалното съобщение, от април 2026 г. messenger.com вече няма да е достъпен за съобщения, а настолното приложение вече няма да е налично

Атанас Запрянов

Йордан Божилов и Златин Кръстев са новите заместник-министри на отбраната, съобщи Запрянов

Това съобщи служебният министър на отбраната Атанас Запрянов

Ръсел Бранд отрече нови обвинения в изнасилване и сексуално насилие

Бранд продължава да отрича да е имал сексуални контакти без взаимно съгласие, откакто срещу него за първи път бяха отправени обвинения през 2023 г.

<p>Нови разкрития за &quot;човешките сафарита&quot; в Сараево</p>

"Празнуваха убийството на хора": Нови разкрития за "човешките сафарита" в Сараево

Свидетелските разкази рисуват мрачна картина

<p>Френският президент с мрачна прогноза за Украйна</p>

Макрон: Скептичен съм за постигане на мир в Украйна в краткосрочен план

Френският президент заяви по време на среща на „Коалицията на желаещите“ в Киев, че няма воля от руската страна за мирно споразумение

Кастинг предизвикателствата в Hell’s Kitchen започват тази вечер

Сините и Червените се отправят на кулинарно пътешествие в Белоградчик

<p>Русия:&nbsp;Великобритания и Франция се готвят да въоръжат Украйна с атомна бомба</p>

Руската Служба за външно разузнаване: Великобритания и Франция се готвят да въоръжат Украйна с атомна бомба

Замисълът на Великобритания и Франция представлява "грубо нарушение на международното право"

България изразява подкрепа за Украйна с осветяване на историческата сграда на НС

Народното събрание отбелязва четири години от началото на руската инвазия, а Зеленски заяви, че Путин не е постигнал военните си цели

Научен пробив: Болката при жените трае по-дълго от тази при мъжете

Според нови изследвания степента на женската болка не е измислена или преувеличена

<p>Кремъл говори за война със Запада</p>

Кремъл: Конфликтът в Украйна се превърна в конфронтация със Запада

Дмитрий Песков заяви, че Русия остава отворена за мирни преговори, а Москва започна разследване срещу основателя на „Телеграм“ Павел Дуров

Рокади по върховете на МВР: Георги Кандев е новият и. д. заместник главен секретар на МВР

Георги Кандев ще върши работата и на главния секретар, ако Мирослав Рашков бъде освободен от поста

Мир до 4 юли? Тръмп постави ултиматум за край на войната в Украйна

Белият дом притиска за споразумение преди 250-годишнината от независимостта на САЩ, но според Bloomberg и НАТО Путин няма намерение да отстъпи от исканията си, докато фронтът остава в патова ситуация

БСП: Безпристрастността на служебния кабинет е застрашена

Крум Зарков разкритикува назначенията на областни управители, промените в МВР и заяви, че Борислав Сарафов изпълнява функциите си „в нарушение на закона“

