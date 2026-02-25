Свят

Измама с календара на iPhone: Какво да правите, ако получите фалшиви известия за сигурност

Ако календарът на вашия iPhone внезапно започне да ви плаши с фалирали банкови сметки, не бързайте да плащате – ето каква е истината зад тези съобщения

25 февруари 2026, 10:48
Измама с календара на iPhone: Какво да правите, ако получите фалшиви известия за сигурност
Източник: iStock

К алендарът на вашия iPhone ви напомняше за зъболекарски прегледи и резервации за вечеря.

А сега? Може да крещи, че сте „спечелили награда“ – или още по-лошо, че устройството ви е заразено и банковата ви сметка е фалирала, съобщава The Post.

Добре дошли в най-новото дигитално главоболие: измама с календар, която превръща графиците на потребителите на Apple в център за спам.

Киберпрестъпниците са измислили хитър начин да заливат iPhone и iPad с фалшиви известия – без да е необходимо изтегляне на съмнително приложение.

Вместо да инсталират зловреден софтуер на устройството ви, измамниците подвеждат потребителите несъзнателно да се абонират за фалшиви календари. След като се регистрирате, те получават директен достъп до заключения ви екран.

Резултатът? Поток от фалшиви покани за събития и известия, които ви подканват да кликнете върху спешни „предупреждения за сигурност“, да поискате мистериозни награди или да се обадите на съмнителни телефонни номера.

По-малко е „Среща в 15:00 ч.“ и повече „Вашият iPhone е компрометиран!“.

Най-интересното е, че известията могат да изглеждат странно официални. Това е така, защото абонаментите за календари не преминават през обичайните проверки за сигурност на App Store.

Както един потребител на Reddit наскоро написа за своята дилема: „Изведнъж приложението ми за календар започна да прави тези произволни събития, които не мога да премахна или деактивирам. С течение на времето ги заместват нови.“

Въпреки че може да си мислите, че Apple ви потупва по рамото, всъщност това е измамник, който се промъква в графика ви.

Специалистите по сигурността казват, че капанът често се задейства с едно невнимателно кликване – обикновено върху съмнителен изскачащ прозорец или спам линк.

Докоснете грешното поле и, готово, абонирали сте се за скрит календар, който започва да бомбардира телефона ви с боклуци.

Добрата новина? Досадно е, но не е краят на света.

Първо най-важното: Apple не изпраща известия за вируси чрез приложението си за календар. Ако вашият календар твърди, че телефонът ви е заразен или че сте ударили джакпота, приемете, че това е измислица, достойна за научнофантастичен сериал.

За да го изключите, отидете в настройките си и проверете календарните си акаунти за „абонирани календари“, които не разпознавате.

Ако нещо изглежда подозрително – произволно име, странен имейл, нещо, за което не сте се регистрирали съзнателно – изтрийте го. Това обикновено спира лудостта.

Можете също да отворите самото приложение за календар, да прегледате списъка с календари и да стартирате всички мистериозни абонаменти оттам.

Някои опитни потребители препоръчват блокиране на свързания имейл адрес на подателя чрез приложението за поща за допълнително спокойствие.

„Кликнахте върху нещо, което ви абонира за календар, който ви показва тревожни изскачащи прозорци няколко пъти на ден, опитвайки се да ви изплаши, за да платите за нещо или да предоставите информация“, написа един потребител в отговор на друг потребител в социалните мрежи, занимаващ се с този проблем.

„Докоснете едно от събитията и натиснете „отпишете се от календара“, добавиха те.

Ако събитията-фантоми все още ви преследват, след като се отпишете, може да се наложи ръчно да изтриете оставащите покани.

Досадно? Да. Постоянно? Не.

„И аз имах това“, написа някой друг в същата тема в Reddit.

„Проверете папката си за спам за същите тези теми на имейлите. Не знам защо/как са добавени в календара ми, след като не съм приел никаква покана“, продължиха те. „Решението ми беше да спра да синхронизирам Outlook/Hotmail с календара на телефона си. Така или иначе не го използвах.“

Тази тактика се разпространява, тъй като измамниците търсят нови начини за заобикаляне на по-строгите защити на магазините за приложения.

Вместо да хакнат телефона ви, те хакват навиците ви – разчитайки на любопитството и паниката да свършат мръсната работа.

Източник: The Post    
Измама с календар iPhone Киберпрестъпници Спам известия Фалшиви предупреждения Apple потребители Абонирани календари Заключен екран Настройки на iPhone Зловреден софтуер
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
