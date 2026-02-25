Digital PR Masterclass: практически умения за успех в съвременните дигитални комуникации

Н а 19 март 2026 г. в „BLVD 138“ - София ще се проведе Digital PR Masterclass, организиран от сп. Enterprise, съвместно с Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) и European Digital Experts Association (EURODEA).

Digital PR Masterclass е специализирано професионално обучение, насочено към експерти по комуникации, маркетинг и дигитални медии. Събитието е с практически ориентирана програма за успешна реализация на дигитални пиар кампании в реална среда.

Експертите, които ще участват в обучението, са влиятелни професионалисти в дигиталния маркетинг, комуникациите и инфлуенсър стратегиите. Те ще дискутират с участниците реални казуси и ще проведат индивидуални консултации в рамките на формата.

В програмата са включени теми, които засягат:

Визуална идентичност, визуална комуникация и бранд репутация;

Инфлуенсър маркетинг 2.0 за дългосрочно стратегическо позициониране;

Измерване на влияние;

Съвременни техники за анализ на данни за пиар кампании;

AI за усъвършенстване на комуникационни кампании;

Съдържание, емоции, разказване на истории и други.

Обучението ще се проведе присъствено с възможност за онлайн участие. Участниците ще могат да се включат в интерактивни сесии, да обменят опит и да получат международен сертификат, признат от EURODEA. Участниците ще получат и достъп до презентациите и запис от събитието.

Организатори: Сп. Enterprise и Българско дружество за връзки с обществеността(БДВО)

Стратегически партньори: Българска Стопанска Камара, Българска асоциация на рекламодателите, Българската асоциация на комуникационните агенции, Българска ИТ Асоциация, Национално Сдружение Недвижими Имоти