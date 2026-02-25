Любопитно

Digital PR Masterclass: практически умения за успех в съвременните дигитални комуникации

Експертите, които ще участват в обучението, са влиятелни професионалисти в дигиталния маркетинг, комуникациите и инфлуенсър стратегиите

25 февруари 2026, 11:12
Digital PR Masterclass: практически умения за успех в съвременните дигитални комуникации
Източник: сп. Enterprise

Н а 19 март 2026 г. в „BLVD 138“ - София ще се проведе Digital PR Masterclass, организиран от сп. Enterprise, съвместно с Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) и European Digital Experts Association (EURODEA).

Digital PR Masterclass е специализирано професионално обучение, насочено към експерти по комуникации, маркетинг и дигитални медии. Събитието е с практически ориентирана програма за успешна реализация на дигитални пиар кампании в реална среда.

Експертите, които ще участват в обучението, са влиятелни професионалисти в дигиталния маркетинг, комуникациите и инфлуенсър стратегиите. Те ще дискутират с участниците реални казуси и ще проведат индивидуални консултации в рамките на формата.

В програмата са включени теми, които засягат:

  • Визуална идентичност, визуална комуникация и бранд репутация;
  • Инфлуенсър маркетинг 2.0 за дългосрочно стратегическо позициониране;
  • Измерване на влияние;
  • Съвременни техники за анализ на данни за пиар кампании;
  • AI за усъвършенстване на комуникационни кампании;
  • Съдържание, емоции, разказване на истории и други.

Обучението ще се проведе присъствено с възможност за онлайн участие. Участниците ще могат да се включат в интерактивни сесии, да обменят опит и да получат международен сертификат, признат от EURODEA. Участниците ще получат и достъп до презентациите и запис от събитието.

Организатори: Сп. Enterprise и Българско дружество за връзки с обществеността(БДВО)

Стратегически партньори: Българска Стопанска Камара, Българска асоциация на рекламодателите, Българската асоциация на комуникационните агенции, Българска ИТ Асоциация, Национално Сдружение Недвижими Имоти

За повече информация за обучението и регистрация: https://masterclass.eurodea.com/digital-pr-masterclass-2026/

Източник: сп. Enterprise    
Дигитален PR Мастърклас Професионално обучение Комуникации Дигитален маркетинг Инфлуенсър маркетинг AI в комуникациите Бранд репутация Анализ на данни София Международен сертификат
Последвайте ни
Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора ѝ

Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора ѝ

Димитър Бербатов е назначен за съветник на служебния премиер Андрей Гюров

Димитър Бербатов е назначен за съветник на служебния премиер Андрей Гюров

Случаят „Петрохан“: Гранична полиция призна, че е работила на терен с НАКЗТ

Случаят „Петрохан“: Гранична полиция призна, че е работила на терен с НАКЗТ

Разкриха тайното убежище на Джефри Епстийн в Париж: Появиха се зловещи снимки от френското му леговище

Разкриха тайното убежище на Джефри Епстийн в Париж: Появиха се зловещи снимки от френското му леговище

Ръст на ипотеките: Хиляди българи взеха заеми чрез посредници

Ръст на ипотеките: Хиляди българи взеха заеми чрез посредници

pariteni.bg
Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 12 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 15 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 13 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Нови&nbsp;зам.-министри в МЗ: Как разпределиха ключовите ресори</p>

Определиха новите зам.-министрите в Министерството на здравеопазването

България Преди 6 минути

Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски издаде заповед за разпределяне на ресорите на заместник-министрите от неговия екип

Хали Бери разкри единственото нещо, което отказва да прави в леглото

Хали Бери разкри единственото нещо, което отказва да прави в леглото

Любопитно Преди 13 минути

Бери уточни, че категорично отказва да симулира оргазъм, само за да угоди на партньора си

MacBook с тъчскрийн? Apple най-накрая ще го направи

MacBook с тъчскрийн? Apple най-накрая ще го направи

Технологии Преди 42 минути

ИТ гигантът е последният производител, който не предлага лаптоп със сензорен екран. Това може да се промени още тази година и ще отвори нови възможности за екосистемата на Apple, която отдавна иска да обедини платформи на устройствата си си в една

,

Измама с календара на iPhone: Какво да правите, ако получите фалшиви известия за сигурност

Свят Преди 48 минути

Ако календарът на вашия iPhone внезапно започне да ви плаши с фалирали банкови сметки, не бързайте да плащате – ето каква е истината зад тези съобщения

Али Лариджани

Мъжът, който шепне в ухото на Путин и всъщност управлява Иран

Свят Преди 50 минути

Шефът по сигурността Али Лариджани е натоварен със задачата да гарантира оцеляването на режима, докато той се колебае между сделка и разрушение

<p>Гюров: Задействана е операция по сплашване на Емил Дечев</p>

Гюров: Задействана е операция по сплашване на Емил Дечев, служебното правителство няма да се огъне

България Преди 1 час

Това каза в началото на заседанието на Кабинета служебният премиер Андрей Гюров.

„Не съм бременна, в менопауза съм“: Хайди Клум и истината за женското тяло след 50

„Не съм бременна, в менопауза съм“: Хайди Клум и истината за женското тяло след 50

Любопитно Преди 1 час

Вместо да крие промените, Хайди Клум говори за метаболизма, разпределението на мазнините и начина, по който жените възприемат тялото си в този период

<p>Василев: Бърка се в джоба на&nbsp;българските граждани с общо 800 млн. евро</p>

Асен Василев призова за отстраняване на Сарафов, готви се протест тази вечер

България Преди 1 час

Василев припомни, че преди повече от 6 месеца изтече мандатът на Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор

Челен удар между две коли край Дунав мост при Русе, има пострадали

Челен удар между две коли край Дунав мост при Русе, има пострадали

България Преди 1 час

Движението е натоварено заради тировете, които изчакват на моста

Кристина Апългейт: Прикована съм на легло заради множествената склероза

Кристина Апългейт: Прикована съм на легло заради множествената склероза

Свят Преди 1 час

Апългейт разкри през август 2021 г., че е диагностицирана с множествена склероза

Джейми Лий Къртис

Джейми Лий Кърстис скърби за „първата си любов“ Робърт Карадайн

Свят Преди 1 час

„Станахме малко семейство, в къща с пръстен под в Лоръл Каньон, и това беше първият ми опит с домашния живот, майчинството и партньорството“, разкрива Джейми Лий Къртис

Депутат от АПС положи клетва на мястото на Хасан Адемов, подаде заявление за напускане на групата

Депутат от АПС положи клетва на мястото на Хасан Адемов, подаде заявление за напускане на групата

България Преди 1 час

Той положи клетва на мястото на Хасан Адемов, който стана служебен министър

Как хакери от Украйна вкараха в капан армията на Русия

Как хакери от Украйна вкараха в капан армията на Русия

Свят Преди 1 час

Първо армията на Русия загуби връзка със сателитите на "Старлинк", а после дойде украинската контраофанзива

Депутатите изслушват МВР министъра за натиск по случая "Петрохан"

Депутатите изслушват МВР министъра за натиск по случая "Петрохан"

България Преди 1 час

Точката е втора в дневния ред и е по предложение на „Има такъв народ“

Беленски бразай - снимката е създадена с помощта на изкуствения интелект Gemini

Между маската и мистиката: традицията на кукерите

Любопитно Преди 2 часа

Почина Катрин, дъщерята на актьора Мартин Шорт

Почина Катрин, дъщерята на актьора Мартин Шорт

Свят Преди 2 часа

Катрин е осиновена от Мартин Шорт и покойната му съпруга Нанси Долман, с която бяха семейство в продължение на 30 години

Всичко от днес

От мрежата

10 породи котки с красиви сини очи

dogsandcats.bg

13 породи кучета, които линеят повече, отколкото очаквате

dogsandcats.bg
1

Изпращаме февруари с пролетно слънце

sinoptik.bg
1

Огнен водопад в американския парк "Йосемити"

sinoptik.bg

Първият пратеник на пролетта: Щъркел кацна в Рупите

Edna.bg

Истинската сила започва сега: Защо 35 са новите 25

Edna.bg

Футболната звезда Лука Модрич е посланик на марката Gorenje

Gong.bg

Ивелин Попов напусна изненадващо Арда

Gong.bg

Депутатите изслушват Емил Дечев и ГДНП по случая „Петрохан“

Nova.bg

Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора ѝ

Nova.bg