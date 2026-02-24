Путин обвини Украйна в опит за саботаж на мирните преговори

Четири години война в Украйна: Зеленски и европейските лидери с призив за траен мир

Р уският президент Владимир Путин обвини Украйна на днешната четвърта годишнина от инвазията на силите на Москва в съседната държава, че се опитва да торпилира мирния преговорен процес, предаде Ройтерс.

Според него Киев, с помощта на западни разузнавателни служби, прави това и атакувайки тръбопроводи от руската енергийна мрежа. В излъчени в телевизионен ефир изявления той посочи, че е жизненоважно да се укрепи защитата на руската енергийна инфраструктура и на стратегически обекти.

Vladimir Putin reveals Kievs desperate plan to escalate the War



"Our Enemy stoops as low as using dirty nuclear weapons, probably knowing how it's going to end ultimately"



"They use all kinds of methods, including terrorist attacks" pic.twitter.com/qy3N6Z6oZr — Chay Bowes (@BowesChay) February 24, 2026

Путин обърна внимание на среща със служители на руската Федерална служба за сигурност (ФСС) на възможна заплаха за редица руски тръбопроводи за гориво, съобщи ТАСС. По думите му цел са газопроводите по дъното на Черно море - "Турски поток" и "Син поток", съобщи руската държавна агенция.

Държавният глава посочи, че терористичните атаки срещу Русия са се увеличили. Той призова за по-голяма защита на поверителната информация, свързана с армията и военната индустрия.

"ФСС има най-важен, значим принос в подсигуряването на суверенитета, в защитата на безопасността на нашите граждани. През изминалата 2025 година по всички ключови направления вие и вашите колеги достойно решавахте поставените задачи", каза той, цитиран от ТАСС.

Противниците на Русия правят всичко, за да осуетят напредъка, постигнат от Русия в преговорния процес, акцентира Путин. Според него Украйна и нейните съюзници са до такава степен решени да победят Русия, че усилията им стигат до краен предел - "нещо, за което ще съжаляват".