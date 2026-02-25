Любопитно

„Махайте се от пътя!“: Избягали крави окупираха магистрала по време на снежна буря

Шофьори и полиция влязоха в ролята на каубои насред снежна виелица, за да усмирят две животни, решили да се разходят по натоварена пътна артерия

25 февруари 2026, 11:18
„Махайте се от пътя!“: Избягали крави окупираха магистрала по време на снежна буря
Източник: iStock

Д войка избягали крави „превзеха“ движението по магистрала в северната част на щата Ню Йорк и сътвориха истинско шоу, докато шофьори се опитваха да ги усмирят насред снежната виелица, съобщава The Post.

Малко след обяд в понеделник, докато Бъфало потъваше в сняг, най-малко две животни успели да се измъкнат от ремарке за добитък близо до Ридж Роуд, съобщиха от Магистралната администрация (NYSTA).

Докато властите се опитваха да овладеят ситуацията, шофьорите бяха предупредени за сериозни закъснения – в допълнение към хаоса, причинен от лошото време.

Кадри от странната сцена на телевизия WIVB 4 показват как кравите упорито се разхождат напред-назад по заснежената разделителна ивица. Група доброволци се опита да обгради една от кравите, като мъжете се снижаваха, за да не я подплашат, но тя ловко се изплъзваше от всички. Един от спасителите дори блокира пътя с камион, но животното просто го заобиколи с невъзмутим вид.

Смаяните шофьори минаваха бавно, невярвайки на очите си.

„Движението спря и не разбирахме какво става. Когато наближихме, майката на приятеля ми попита: „Това елени ли са?“. После възкликна: „Мислех, че са крави!“, споделя Мишел Фрешет. „Бяхме озадачени – това определено не се вижда всеки ден.“

Кийт Брадли също останал изненадан: „GPS-ът ми показваше катастрофа. Очаквах коли в канавката, а се оказаха крави в разделителната лента.“

Въпреки суматохата, бегълците били прибрани обратно в ремаркето до 12:30 ч. От NYSTA обаче призоваха за повишено внимание заради остатъчните задръствания.

Пътуващите не бяха единствените, които се забавляваха с екшъна. Социалните мрежи буквално „избухнаха“.
„Абсурдно е, просто се махнете! Чух, че в близкия Макдоналдс няма да сервират Биг Мак тази вечер“, пошегува се потребител в X. „Шофьорите трябва да им направят път!“, добави друг под публикацията.

За щастие, необичайното „бягство“ се размина без катастрофи и пострадали.

Източник: The Post    
Избягали крави Магистрала Ню Йорк Снежна виелица Задръстване Необичайна ситуация Животни на пътя Бъфало Шофьори Социални мрежи
Последвайте ни

По темата

Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора ѝ

Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора ѝ

Димитър Бербатов е назначен за съветник на служебния премиер Андрей Гюров

Димитър Бербатов е назначен за съветник на служебния премиер Андрей Гюров

Случаят „Петрохан“: Гранична полиция призна, че е работила на терен с НАКЗТ

Случаят „Петрохан“: Гранична полиция призна, че е работила на терен с НАКЗТ

Разкриха тайното убежище на Джефри Епстийн в Париж: Появиха се зловещи снимки от френското му леговище

Разкриха тайното убежище на Джефри Епстийн в Париж: Появиха се зловещи снимки от френското му леговище

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 12 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 15 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 13 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Руски атаки в Южна Украйна, четирима загинаха

Руски атаки в Южна Украйна, четирима загинаха

Свят Преди 23 минути

Атаките са извършени снощи, в деня на четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна

Digital PR Masterclass: практически умения за успех в съвременните дигитални комуникации

Digital PR Masterclass: практически умения за успех в съвременните дигитални комуникации

Любопитно Преди 24 минути

Експертите, които ще участват в обучението, са влиятелни професионалисти в дигиталния маркетинг, комуникациите и инфлуенсър стратегиите

Али Лариджани

Мъжът, който шепне в ухото на Путин и всъщност управлява Иран

Свят Преди 50 минути

Шефът по сигурността Али Лариджани е натоварен със задачата да гарантира оцеляването на режима, докато той се колебае между сделка и разрушение

<p>Гюров: Задействана е операция по сплашване на Емил Дечев</p>

Гюров: Задействана е операция по сплашване на Емил Дечев, служебното правителство няма да се огъне

България Преди 1 час

Това каза в началото на заседанието на Кабинета служебният премиер Андрей Гюров.

<p>Василев: Бърка се в джоба на&nbsp;българските граждани с общо 800 млн. евро</p>

Асен Василев призова за отстраняване на Сарафов, готви се протест тази вечер

България Преди 1 час

Василев припомни, че преди повече от 6 месеца изтече мандатът на Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор

Япония ще разположи ракети на остров близо до Тайван до 2031 г.

Япония ще разположи ракети на остров близо до Тайван до 2031 г.

Свят Преди 1 час

Това е първият път, в който Япония посочва срокове за разполагането на ракети на остров Йонагуни, откакто това беше обявено през 2022 г.

Челен удар между две коли край Дунав мост при Русе, има пострадали

Челен удар между две коли край Дунав мост при Русе, има пострадали

България Преди 1 час

Движението е натоварено заради тировете, които изчакват на моста

Кристина Апългейт: Прикована съм на легло заради множествената склероза

Кристина Апългейт: Прикована съм на легло заради множествената склероза

Свят Преди 1 час

Апългейт разкри през август 2021 г., че е диагностицирана с множествена склероза

Джейми Лий Къртис

Джейми Лий Кърстис скърби за „първата си любов“ Робърт Карадайн

Свят Преди 1 час

„Станахме малко семейство, в къща с пръстен под в Лоръл Каньон, и това беше първият ми опит с домашния живот, майчинството и партньорството“, разкрива Джейми Лий Къртис

Депутат от АПС положи клетва на мястото на Хасан Адемов, подаде заявление за напускане на групата

Депутат от АПС положи клетва на мястото на Хасан Адемов, подаде заявление за напускане на групата

България Преди 1 час

Той положи клетва на мястото на Хасан Адемов, който стана служебен министър

Как хакери от Украйна вкараха в капан армията на Русия

Как хакери от Украйна вкараха в капан армията на Русия

Свят Преди 1 час

Първо армията на Русия загуби връзка със сателитите на "Старлинк", а после дойде украинската контраофанзива

Депутатите изслушват МВР министъра за натиск по случая "Петрохан"

Депутатите изслушват МВР министъра за натиск по случая "Петрохан"

България Преди 1 час

Точката е втора в дневния ред и е по предложение на „Има такъв народ“

Беленски бразай - снимката е създадена с помощта на изкуствения интелект Gemini

Между маската и мистиката: традицията на кукерите

Любопитно Преди 2 часа

Почина Катрин, дъщерята на актьора Мартин Шорт

Почина Катрин, дъщерята на актьора Мартин Шорт

Свят Преди 2 часа

Катрин е осиновена от Мартин Шорт и покойната му съпруга Нанси Долман, с която бяха семейство в продължение на 30 години

<p>Историческо спасяване: Диви мечета&nbsp;кацнаха в България от&nbsp;Аржентина</p>

Мечетата Гордо и Флоренция пристигат в България от Аржентина

Свят Преди 2 часа

Две мечки от бившия зоопарк в Лухан летят за първи път със самолет до Парк за мечки "Белица", съобщават от официалната страница на парка

Кървава драма във Вашингтон - четирима загинаха при нападение с нож

Кървава драма във Вашингтон - четирима загинаха при нападение с нож

Свят Преди 2 часа

Заподозреният е бил застрелян от полицейски служител, пристигнал на мястото на инцидента

Всичко от днес

От мрежата

10 породи котки с красиви сини очи

dogsandcats.bg

13 породи кучета, които линеят повече, отколкото очаквате

dogsandcats.bg
1

Изпращаме февруари с пролетно слънце

sinoptik.bg
1

Огнен водопад в американския парк "Йосемити"

sinoptik.bg

Първият пратеник на пролетта: Щъркел кацна в Рупите

Edna.bg

Истинската сила започва сега: Защо 35 са новите 25

Edna.bg

Евертон Бала: Моят футболен живот започна в Левски, Веласкес промени начина ми на мислене

Gong.bg

Футболната звезда Лука Модрич е посланик на марката Gorenje

Gong.bg

Депутатите изслушват Емил Дечев и ГДНП по случая „Петрохан“

Nova.bg

Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора ѝ

Nova.bg