„Махайте се от пътя!“: Избягали крави окупираха магистрала по време на снежна буря

Д войка избягали крави „превзеха“ движението по магистрала в северната част на щата Ню Йорк и сътвориха истинско шоу, докато шофьори се опитваха да ги усмирят насред снежната виелица, съобщава The Post.

Малко след обяд в понеделник, докато Бъфало потъваше в сняг, най-малко две животни успели да се измъкнат от ремарке за добитък близо до Ридж Роуд, съобщиха от Магистралната администрация (NYSTA).

Докато властите се опитваха да овладеят ситуацията, шофьорите бяха предупредени за сериозни закъснения – в допълнение към хаоса, причинен от лошото време.

Кадри от странната сцена на телевизия WIVB 4 показват как кравите упорито се разхождат напред-назад по заснежената разделителна ивица. Група доброволци се опита да обгради една от кравите, като мъжете се снижаваха, за да не я подплашат, но тя ловко се изплъзваше от всички. Един от спасителите дори блокира пътя с камион, но животното просто го заобиколи с невъзмутим вид.

Смаяните шофьори минаваха бавно, невярвайки на очите си.

„Движението спря и не разбирахме какво става. Когато наближихме, майката на приятеля ми попита: „Това елени ли са?“. После възкликна: „Мислех, че са крави!“, споделя Мишел Фрешет. „Бяхме озадачени – това определено не се вижда всеки ден.“

Кийт Брадли също останал изненадан: „GPS-ът ми показваше катастрофа. Очаквах коли в канавката, а се оказаха крави в разделителната лента.“

Въпреки суматохата, бегълците били прибрани обратно в ремаркето до 12:30 ч. От NYSTA обаче призоваха за повишено внимание заради остатъчните задръствания.

Пътуващите не бяха единствените, които се забавляваха с екшъна. Социалните мрежи буквално „избухнаха“.

„Абсурдно е, просто се махнете! Чух, че в близкия Макдоналдс няма да сервират Биг Мак тази вечер“, пошегува се потребител в X. „Шофьорите трябва да им направят път!“, добави друг под публикацията.

За щастие, необичайното „бягство“ се размина без катастрофи и пострадали.