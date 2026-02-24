ЕС отива в Украйна с празни ръце - благодарение на Унгария

Четири години война в Украйна: Зеленски и европейските лидери с призив за траен мир

К огато председателите на Европейската комисия и на Съвета – Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща, пристигат в Киев за деня на възпоменание във вторник, те имат малко какво да предложат освен съболезнования.

Точно четири години след началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, ЕС се надяваше да донесе известна утеха под формата на нови санкции срещу Москва и заем от 90 милиарда евро за Киев. Унгария обаче попречи това да се случи.

Унгария обвини ЕС в изнудване

След брутално студената зима в Украйна и месеци на предполагаеми мирни преговори, които произведоха малко повече от политически театър, ЕС беше уверен, че най-накрая може да предостави на Киев конкретна помощ. Внимателно планираната подкрепа обаче беше провалена, когато унгарският министър на външните работи Петер Сиярто обяви, че страната му ще блокира 20-ия кръг от европейски санкции срещу Русия заради петролен спор с Украйна.

Сиярто също така заплаши да използва ветото на Будапеща, за да спре решаващия заем от 90 милиарда евро, който лидерите на ЕС договориха през декември за финансиране на отбраната на Украйна.

Унгария с ултиматум към Украйна

Политически сблъсък

„Виктор Орбан демонизира Украйна за политическа изгода в Унгария“, заяви украинският външен министър Андрий Сибига пред POLITICO .

„Настояваме Будапеща да спре да ввлича Украйна в унгарската вътрешна политика“. В Унгария предстоят общи избори през април, в които управляващата партия ФИДЕС изостава в социологическите проучвания.

Германия: Унгария блокира помощта на ЕС за Украйна

Министрите на външните работи на ЕС, събрали се в Брюксел в понеделник, не скриха яростта си. Шведският министър по европейските въпроси Джесика Розенкранц нарече хода на Унгария „ново дъно“ за Орбан, добавяйки, че той използва Украйна като „боксова круша“. Германският външен министър Йохан Вадефул изрази „изумление“, а полският му колега Радослав Шикорски заяви, че е очаквал „много по-голямо чувство на солидарност“.

Спорът за петрола

В основата на конфликта е тръбопроводът „Дружба“, който доставя огромни количества петрол за Унгария и Словакия. Съоръжението е извън строя от 27 януари, когато украинските власти съобщиха за руски удар по него. Будапеща и Братислава обаче обвиняват Украйна, че умишлено държи тръбопровода неработещ.

Сиярто твърди, че Киев се опитва да организира енергийна криза в Унгария преди изборите.

„Очевидно е, че решението на Украйна е чисто политическо – опит за натиск върху Унгария в координация с Брюксел и унгарската опозиция. Няма да се предадем на изнудване“, заяви той.

Руският петрол е съставлявал 92% от енергийния внос на Будапеща миналата година. Орбан често твърди, че страната му няма жизнеспособни алтернативи.

ЕС не постигна съгласие за новите санкции срещу Русия

Финансиране на войната

Миналата седмица Будапеща призова Хърватия да доставя руски петрол през тръбопровода „Адрия“, за да замени загубените доставки от „Дружба“. Загреб обаче отказа да транспортира руски петрол.

„Един барел, купен от Русия, може да изглежда по-евтин за някои страни, но той помага за финансирането на войната и атаките срещу украинския народ“, заяви хърватският енергиен министър Анте Шушняр.

Орбан: Оставаме против плана за помощ за Украйна

Първоначално Орбан се съгласи на финансовата помощ за Украйна, при условие че Унгария, Чехия и Словакия бъдат освободени от изплащането на заема. Спорът за „Дружба“ обаче го е принудил да „преразгледа позицията си“, пише той в писмо до Антонио Коща.

Литовският външен министър Кястутис Будрис изрази разочарование, отбелязвайки, че действията на Унгария поставят под въпрос не само подкрепата за Украйна, но и способността на ЕС да действа решително, когато е ограничен от правилото за единодушие.