Гюров: Задействана е операция по сплашване на Емил Дечев, служебното правителство няма да се огъне

Това каза в началото на заседанието на Кабинета служебният премиер Андрей Гюров.

25 февруари 2026, 10:32
Гюров: Задействана е операция по сплашване на Емил Дечев, служебното правителство няма да се огъне
У важаеми колеги, днес заседанието (на Министерския съвет) ще продължи без вътрешният министър. Не защото ще изчезне, не защото ще скъса менискус, а защото срещу него беше задействана операция по сплашване. 

Това каза в началото на заседанието на Кабинета служебният премиер Андрей Гюров.

Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в служебния кабинет

Думите на Гюров са в отговор на решението на народните представители да включат в дневния си ред изслушване в пленарна зала на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и на ръководството на ГДНП във връзка с оказван натиск по случая „Петрохан“.

"Когато един министър започне да чисти МВР от зависимости, реакцията не закъснява. Появяват се сценаристи, сигнали и прокурори. Това няма да ни спре", допълни премиерът. 

"Може да са привикали вътрешния министър, но финансовият министър е тук. От него очаквам не само удължителен бюджет, но и ревизия на обществените поръчки, които сме заварили. Ще искам още днес да научим дали е вярно, че от парите за онкоболните деца се плащат тестове по 30 евро, които в аптеките се продават за 3 евро. Ако е истина, това ще бъде още едно обяснение защо ни атакуват още от първия ден. Едва ли ще чуем от сценаристите и прокурорите да питат за това. Тяхната поръчка е да сплашат вътрешния министър. Нека да съм ясен - служебното правителство няма да се огъне, връщане назад няма", допълни служебният премиер.

Министър-председателят заяви, че още днес на президента Илияна Йотова ще бъдат представени всички допълнителни материали за освобождаването на главния секретар на МВР. 

В рамките на утрешния ден предстои среща на министър-председателя с новите областни управители във връзка с подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Областните управители са нови, защото старите бяха част от управление, което падна след най-масовите протести в историята на нашата държава. Вярвам, че ако действаме с кураж и почтеност, дори най-злостните атаки няма да ни спрат, добави министър-председателят Андрей Гюров.

Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора ѝ

Как хакери от Украйна вкараха в капан армията на Русия

Турски F-16 се разби след излитане, пилотът е загинал

„Не съм бременна, в менопауза съм“: Хайди Клум и истината за женското тяло след 50

Ръст на ипотеките: Хиляди българи взеха заеми чрез посредници

Обрат и за малката G-класа, няма да бъде само EV, както беше планирано

Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Българският роман
Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Директорът на Лувъра подаде оставка
Директорът на Лувъра подаде оставка

<p>Василев: Бърка се в джоба на&nbsp;българските граждани с общо 800 млн. евро</p>

България Преди 27 минути

Василев припомни, че преди повече от 6 месеца изтече мандатът на Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор

Япония ще разположи ракети на остров близо до Тайван до 2031 г.

Свят Преди 30 минути

Това е първият път, в който Япония посочва срокове за разполагането на ракети на остров Йонагуни, откакто това беше обявено през 2022 г.

Депутат от АПС положи клетва на мястото на Хасан Адемов, подаде заявление за напускане на групата

България Преди 55 минути

Той положи клетва на мястото на Хасан Адемов, който стана служебен министър

Депутатите изслушват МВР министъра за натиск по случая "Петрохан"

България Преди 1 час

Точката е втора в дневния ред и е по предложение на „Има такъв народ“

Беленски бразай - снимката е създадена с помощта на изкуствения интелект Gemini

Между маската и мистиката: традицията на кукерите

Любопитно Преди 1 час

Почина Катрин, дъщерята на актьора Мартин Шорт

Свят Преди 1 час

Катрин е осиновена от Мартин Шорт и покойната му съпруга Нанси Долман, с която бяха семейство в продължение на 30 години

<p>Историческо спасяване: Диви мечета&nbsp;кацнаха в България от&nbsp;Аржентина</p>

Свят Преди 1 час

Две мечки от бившия зоопарк в Лухан летят за първи път със самолет до Парк за мечки "Белица", съобщават от официалната страница на парка

Кървава драма във Вашингтон - четирима загинаха при нападение с нож

Свят Преди 1 час

Заподозреният е бил застрелян от полицейски служител, пристигнал на мястото на инцидента

<p>Секунда невнимание на мокрия път: Баща катастрофира с двете си деца</p>

България Преди 1 час

Те са прегледани в УМБАЛ – Бургас и са освободени за домашно лечение

Великобритания изисква електронно разрешително за пътуване от 85 държави

Свят Преди 2 часа

Всички посетители без виза трябва да купят онлайн разрешително на цена 16 британски лири, за да бъдат допуснати на територията на Обединеното кралство

<p>Бившият норвежки премиер е приет в болница поради стрес, свързан със скандала с Епстийн</p>

Свят Преди 2 часа

Ягланд сътрудничи на разследването, като норвежките власти проверяват обвинения за корупция и връзки с американския милионер

Берлин с предупреждение за сигурността в Близкия изток заради напрежението около Иран

Свят Преди 2 часа

Германците в Израел са призовани да инсталират приложения за предупреждение при ракетни атаки и да се подготвят за ограничения на полетите

<p>Огненото обръщение на Тръмп &quot;За състоянието на Съюза&quot; (ОБЗОР)</p>

Свят Преди 2 часа

Речта му продължи повече от час и 41 минути и постави рекорд за най-продължително обръщение "За състоянието на Съюза" в историята

<p>Полицията приключи обиска в&nbsp;дома на брата на крал Чарлз&nbsp;- какво разкриват документите?</p>

Свят Преди 3 часа

Разследването е свързано с отношенията на Андрю Маунтбатън-Уиндзор с Джефри Епстийн, като той отрича да е извършил нередности

<p>ЦРУ търси информатори в Иран</p>

Свят Преди 3 часа

Посланията идват в момент на нарастващо напрежение и възможни военни действия

<p>Кралят на Норвегия Харалд е хоспитализиран</p>

Свят Преди 3 часа

Норвежкият крал е в добро състояние, личният му лекар пътува до Тенерифе

