Гюров: Задействана е операция по сплашване на Емил Дечев, служебното правителство няма да се огъне

У важаеми колеги, днес заседанието (на Министерския съвет) ще продължи без вътрешният министър. Не защото ще изчезне, не защото ще скъса менискус, а защото срещу него беше задействана операция по сплашване.

Това каза в началото на заседанието на Кабинета служебният премиер Андрей Гюров.

Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в служебния кабинет

Думите на Гюров са в отговор на решението на народните представители да включат в дневния си ред изслушване в пленарна зала на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и на ръководството на ГДНП във връзка с оказван натиск по случая „Петрохан“.

"Когато един министър започне да чисти МВР от зависимости, реакцията не закъснява. Появяват се сценаристи, сигнали и прокурори. Това няма да ни спре", допълни премиерът.

"Може да са привикали вътрешния министър, но финансовият министър е тук. От него очаквам не само удължителен бюджет, но и ревизия на обществените поръчки, които сме заварили. Ще искам още днес да научим дали е вярно, че от парите за онкоболните деца се плащат тестове по 30 евро, които в аптеките се продават за 3 евро. Ако е истина, това ще бъде още едно обяснение защо ни атакуват още от първия ден. Едва ли ще чуем от сценаристите и прокурорите да питат за това. Тяхната поръчка е да сплашат вътрешния министър. Нека да съм ясен - служебното правителство няма да се огъне, връщане назад няма", допълни служебният премиер.

Министър-председателят заяви, че още днес на президента Илияна Йотова ще бъдат представени всички допълнителни материали за освобождаването на главния секретар на МВР.

В рамките на утрешния ден предстои среща на министър-председателя с новите областни управители във връзка с подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Областните управители са нови, защото старите бяха част от управление, което падна след най-масовите протести в историята на нашата държава. Вярвам, че ако действаме с кураж и почтеност, дори най-злостните атаки няма да ни спрат, добави министър-председателят Андрей Гюров.