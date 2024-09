„Пъф Деди е толкова лош, колкото и Епщайн“: Полицай, видял секс стаите му, с разкрития

П оявиха се нови подробности за т.нар. секс стаи, за които се твърди, че Пъф Деди е държал в имението си в Маями - пълни със секс играчки, скрити камери и бельо, според федерален източник, който заяви, че опозореният рапър е „толкова лош, колкото и Епщайн“.

Един от агентите на Министерството на вътрешната сигурност, които помогнаха за обиска на жилището на Деди във Флорида, твърди, че музикалният магнат има стаи, които очевидно са „посветени на секса“, а наоколо има камери.

„Така че, ако сте били на тези секс партита, сте били записвани от всеки възможен ъгъл, включително и от ъгъл, за който не сте знаели“, каза източникът, като се позова на продължилите понякога дни наред оргии, които той нарече „лудории“, на които дрогираните жертви уж са били принуждавани да правят секс с мъжки проститутки.

„Според мен той е толкова лош, колкото и Джефри Епщайн“, добави източникът за покойния педофил, който се обеси зад решетките. „Тези жени са били толкова млади.“

Вътрешните служители казват, че виждат много прилики между Деди и Епщайн, добре свързаният финансист, който излежаваше присъда за трафик на десетки млади момичета в Ню Йорк и Флорида. Епщайн, който очакваше процес по допълнителни обвинения, почина в затворническата си килия през август 2019 г.

Във вторник на рапъра бяха повдигнати федерални обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет. Според бомбастичния обвинителен акт се твърди, че той е принуждавал своите жертви от женски пол да участват в еднодневни секс сесии като част от предполагаемия модел на злоупотреба, датиращ от повече от десетилетие.

В обвинителния акт се твърди, че жените - някои от които са били все още тийнейджърки - са били принуждавани да участват в секс сесии „Freak Off“ с проститутки от мъжки пол, които често са били записвани, докато музикалният продуцент е мастурбирал.

Но федералният източник казва, че понякога Пъф Деди уж просто наблюдавал похожденията от друга стая.

„Освен това той е можел да наблюдава действието от разстояние на телефона си, да го пуска на телевизор в друга част на къщата“, казва източникът. „Не беше задължително да е в стаята, когато се правеше секс, въпреки че често го правеше.“

Твърди се, че служителите на Деди са помагали за улесняване на сеансите, като са организирали пътувания, резервирали са хотелски стаи, в които те са се провеждали, и са снабдявали стаите с консумативи - включително лекарства, бебешко олио, лубриканти и допълнително бельо.

„Имаме доказателства, че тези жени не са се чувствали свободни - казва полицай, - и има видеозаписи, на които се вижда, че някои от момичетата явно са извън себе си, докато тези мъже правят секс с тях.“

Пъф Деди често запазвал и видеозаписи от „деликатните, смущаващи и уличаващи“ сеанси - понякога без знанието на жертвите си - за да може да ги използва „като обезпечение, за да осигури продължаващото послушание и мълчание на жертвите“, се твърди в обвинителния акт.

Срещу него са повдигнати три федерални обвинения в заговор за рекет, трафик на хора с цел сексуална експлоатация и транспортиране с цел проституция.

Арестът на Пъф Деди идва, след като през изминалата година срещу него бяха заведени множество съдебни дела от хора, които твърдят, че ги е подлагал на физическо или сексуално насилие по време на разцвета на славата му като продуцент през 90-те и 2000-те години.

За първи път той беше обвинен в продължило години домашно и сексуално насилие и дори трафик на хора срещу бившата си приятелка, R&B певицата Каси Вентура, във федерален иск, който тя подаде срещу него през ноември миналата година.

Деди беше арестуван от службата за вътрешна сигурност в Ню Йорк в понеделник. Той не се признава за виновен и е задържан без право на гаранция.

Властите твърдят, че някои от предполагаемите жертви на Пъф Деди сътрудничат на властите.

„Тези жени ни разказват неща, които можем независимо да потвърдим с видеозаписи и веществени доказателства“, казва агентът. „Тези жени се обявиха и ни сътрудничат. Те са много смели.“

