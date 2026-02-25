Меган Маркъл планира завръщане в Англия, посети Йордания с принц Хари

П ринц Хари и съпругата му Меган Маркъл пристигнаха в Йордания, където започват двудневно посещение с цел да подчертаят трудностите на хората, засегнати от конфликт и разселване.

Двойката, която се оттегли от ролята си на действащи членове на кралското семейство през 2020 г., е пътувала до близкоизточната държава след покана от генералния директор на Световната здравна организация (СЗО) д-р Тедрос Адханом. Д-р Адханом топло приветства херцозите на Съсекс, когато те се изкачиха по стълбите на офиса на СЗО в йорданската столица Аман, като целуна и прегърна херцогинята, а също така прегърна и херцога.

Съпрузите, които сега живеят в Монтесито, Калифорния, също така са планирали да посетят инициативи, които са подпомогнали финансово, за медицинската евакуация на деца от разкъсваната от война Газа към Йордания.

Harry & Meghan arriving in Jordan 🇯🇴 to start their two-day roundtrip ❤️



First, a roundtable discussion at WHO regarding relief efforts for Palestine pic.twitter.com/Y4e7bfI9JV — MD (@MarkleDuchess) February 25, 2026

Посещението им се случва в момент на криза за кралското семейство, след ареста на Андрю Маунтбатън-Уиндзор по подозрение за злоупотреба на публична длъжност. 66-годишният остава под гаранция.

Хари не е коментирал настоящите сътресения, обхванали семейството му, извън кратко споменаване в автобиографията си „Spare“. Тогава той написа, че въпреки обвиненията срещу Андрю в сексуално посегателство във връзка с осъдения педофил Джефри Епстийн, не е имало индикации, че той ще загуби финансираната от данъкоплатците охрана.

Миналия май Хари загуби обжалване пред Апелативния съд относно мерките му за сигурност във Великобритания, след като беше лишен от автоматичното си право на въоръжена полицейска защита след оттеглянето си от задълженията като действащ член на кралското семейство.

Но при сериозен обрат се твърди, че Министерството на вътрешните работи вече е разпоредило пълна оценка на заплахите за първи път от 2020 г. насам, на фона на съобщения, че финансираната от данъкоплатците въоръжена защита на Хари ще бъде възстановена при посещенията му във Великобритания.

След преместването си в Калифорния през 2020 г. за нов живот, херцозите на Съсекс са осъществили редица чуждестранни визити, които по форма наподобяват официалните пътувания, които правеха, когато все още бяха част от „Фирмата“, както разговорно се нарича кралското семейство.

По време на двудневното си посещение херцозите ще се срещнат с йордански лидери и висши здравни служители, ще взаимодействат с екипи на СЗО, ще посетят програми на първа линия в областта на здравеопазването и психичното здраве, както и служители на World Central Kitchen, които координират хранителната помощ за Газа от Аман.

Те също така ще посетят младежкия център на организацията за социално развитие Questscope, за да чуят мненията на млади хора, участващи в творчески и програми за благосъстояние.

Хари и Меган за първи път си партнираха със СЗО в глобална кампания за насърчаване на равнопоставения достъп до ваксини, която беше съвместно организирана на високо ниво по време на Общото събрание на ООН през 2021 г. Днес те седнаха редом до висши представители на UNRWA, UNHCR, Световната продоволствена програма, UNICEF, както и дипломатически представители на Нидерландия, Италия, Канада, Германия и ЕС.

Посланикът на Великобритания в Йордания, Филип Хол, благодари на херцозите на Съсекс за пътуването им до Близкия изток, като заяви, че присъствието им е „високо оценено“. „Така че бих казал просто – много ви благодаря, че дойдохте“, добави той.

„Вашето посещение, вашата подкрепа, вашето признание за усилията, които Обединените нации, включително, разбира се, Световната здравна организация, правителството на Йордания и други, полагат тук, са изключително ценени. Така че благодаря ви, че дойдохте“.

Йордания е приела вълна след вълна от бежанци, започвайки с палестинците преди повече от 80 години, които сега наброяват около 2,5 милиона души, както и сирийци, избягали от конфликта в страната си, доскоро управлявана от президента Башар ал-Асад. Най-новата вълна от разселени хора идва вследствие на войната на израелското правителство в Газа срещу Хамас, започнала след жестокостите, извършени от Хамас по време на атаките на 7 октомври.

Посещението на Хари и Меган в Йордания идва след съобщения, че Меган планира завръщане на британска земя това лято за първи път от четири години. Твърди се обаче, че тя ще стъпи на острова само ако бъдат осигурени мерки за сигурност за нея и принц Хари.

📸: Meghan, Duchess of Sussex, sheds a tear as Prince Harry, Duke of Sussex, Queen Consort Camilla and King Charles III are united in grief at the state funeral of Queen Elizabeth II. https://t.co/sKsHkdE3wP pic.twitter.com/Vd54sG9kRp — ABC News (@ABC) September 19, 2022

Смята се, че бившата актриса ще се присъедини към съпруга си на предстоящото отброяване една година до Игрите Invictus в Бирмингам на 10 юли, преди събитието догодина. Тя е присъствала на подобни церемонии както в Канада, така и в Германия, а източници твърдят, че желае да направи същото и във Великобритания, при условие че опасенията за сигурността бъдат решени.

Това би било първото завръщане на Меган във Великобритания от септември 2022 г., когато тя присъства на погребението на кралица Елизабет II.

Съобщава се, че плановете Меган да пътува до Мидландс в подкрепа на събитието са в напреднал етап. Остава неясно дали децата на двойката ще ги придружат. Арчи, на шест години, и Лилибет, на четири, не са били във Великобритания от честванията по случай Платинения юбилей на кралица Елизабет II през юни 2022 г., когато се чуха разпръснати освирквания, докато Меган пристигаше за служба в катедралата „Сейнт Пол“.