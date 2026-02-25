Свят

Руски атаки в Южна Украйна, четирима загинаха

Атаките са извършени снощи, в деня на четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна

25 февруари 2026, 11:13
Руски атаки в Южна Украйна, четирима загинаха
Източник: БТА/АР

Ч етирима души загинаха при руски атаки в Южна Украйна. Има ранени, сред които и дете, предаде ДПА, като се позова на местните власти. 

Въздушни удари по село в Запорожка област разрушиха жилищна сграда и повредиха друга, съобщи украинската служба за гражданска защита. 

12 убити и 65 ранени при руски атаки в Украйна през изминалото денонощие

Атаките са извършени снощи, в деня на четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна. 

Петима загинали при руски атаки в южна Украйна, 19 са ранени

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна съобщиха в "Телеграм", че в периода 18:30 ч. вчера местно време (и българско) до 07:30 ч. тази сутрин са неутрализирали 95 от 115 безпилотни летателни апарата, използвани от руските сили при атаки срещу различни части на Украйна, отбелязва Укринформ. 

Удари с 18 дрона са регистрирани на 11 места. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
