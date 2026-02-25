Хали Бери разкри единственото нещо, което отказва да прави в леглото

Х али Бери споделя, че няма намерение да се преструва в спалнята с годеника си Ван Хънт.

В епизод на подкаста „Секс с Емили“, Бери уточни, че категорично отказва да симулира оргазъм, само за да угоди на партньора си. „Преди се налагаше да го правя, за да се чувства той добре, че ме е довел до оргазъм“, отбеляза тя. „Трябваше да казваме, че сме го постигнали, за да бъде той уверен в себе си. Но защо правим това? Това е поставяне на неговите нужди пред нашите. Вече не го правя.“

„Казвам си: „Не, аз съм на първо място, точно както ти си на първо място за себе си“, продължи Бери. „И двамата заслужаваме това да бъде взаимно приятно преживяване, за да можем и двамата да се обърнем и да заспим доволни – а не единият да хърка, докато другият гледа тавана и се пита: „Какво, по дяволите?“

Бери потвърди този месец, че е сгодена за 55-годишния Ван Хънт, след като двамата са заедно от близо шест години. Актрисата от „Жената котка“ разкри новината в предаването „The Tonight Show with Jimmy Fallon“, като опроверга слуховете, че първоначално е отхвърлила предложението му. „Има известно объркване, че той ми е предложил и аз съм казала „не“, но това не е вярно“, поясни тя. „Не съм казвала „не“, просто още нямаме дата, но разбира се, казах „да“!“

През юни 2025 г. Хънт разкри, че е предложил брак на Бери, но отговорът ѝ тогава е бил „в очакване“. „Направих предложението и то все още висеше във въздуха“, сподели музикантът тогава.

Бери отбеляза, че се колебае за брака, тъй като зад гърба си има три опита. Тя беше омъжена за бейзболиста Дейвид Джъстис (1993–1997), за Ерик Бене (2001–2005) и за френския актьор Оливие Мартинес (2013–2016). Относно сегашната си връзка тя споделя: „Не чувстваме, че трябва да се омъжим, за да потвърдим любовта си по някакъв начин. Не е в това въпросът.“

Въпреки това тя добавя: „Мисля, че ще се оженим просто защото от всички хора, за които съм била омъжена, това е човекът, за когото действително е трябвало да се омъжа. Искаме да го направим не по задължение, а като израз на чувствата ни.“

Бери потвърди връзката им официално през септември 2020 г.