Лидерите на Г-7 с непоколебима подкрепа за Украйна

Това е първата съвместна позиция на лидерите на Г-7 за Украйна след завръщането на Тръмп в Белия дом преди година

24 февруари 2026, 17:26
Путин обвини Украйна в опит за саботаж на мирните преговори

Путин обвини Украйна в опит за саботаж на мирните преговори
ЕС отива в Украйна с празни ръце - благодарение на Унгария

ЕС отива в Украйна с празни ръце - благодарение на Унгария
Най-големият самолетоносач в света

Най-големият самолетоносач в света "Джералд Форд" пристигна на остров Крит
Любовница издала най-издирвания наркобарон в Мексико „Ел Менчо“

Любовница издала най-издирвания наркобарон в Мексико „Ел Менчо“
Учени създадоха бактерии, които изяждат раковите тумори отвътре

Учени създадоха бактерии, които изяждат раковите тумори отвътре
Newsweek: Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години

Newsweek: Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години
Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените в Изборния кодекс
Една популярна маймунка, нейната плюшена играчка и един 70-годишен експеримент: Какво ни казва Пънч за теорията на привързаността

Една популярна маймунка, нейната плюшена играчка и един 70-годишен експеримент: Какво ни казва Пънч за теорията на привързаността

Л идерите на страните от Г-7, сред които и президентът на САЩ Доналд Тръмп, потвърдиха „непоколебимата си подкрепа за Украйна“ в съвместно изявление по повод четвъртата годишнина от руската инвазия.

„Изразяваме продължаващата си подкрепа за усилията на президента Тръмп за постигане на тези цели чрез иницииране на мирен процес и насърчаване на преки преговори между страните. Европа има водеща роля в този процес, заедно с други партньори“, се казва в декларацията на лидерите на САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония.

Четири години война в Украйна: Зеленски и европейските лидери с призив за траен мир

Това е първата съвместна позиция на лидерите на Г-7 за Украйна след завръщането на Тръмп в Белия дом преди година, отбеляза Франция, която тази година председателства групата. 

Източник: БГНЕС    
Г-7 Доналд Тръмп Украйна Подкрепа за Украйна Руска инвазия Мирен процес Преговори Война в Украйна Европа Териториална цялост
По темата

Неочаквана находка: Мъж откри римска гробница в двора си в Свищов

Неочаквана находка: Мъж откри римска гробница в двора си в Свищов

„Тук казах – трябват ми боеприпаси, не превоз“: Зеленски показа бункера си от първите дни на войната

„Тук казах – трябват ми боеприпаси, не превоз“: Зеленски показа бункера си от първите дни на войната

Унищожиха невзривен боеприпас в Старозагорско

Унищожиха невзривен боеприпас в Старозагорско

Илон Мъск провокира теории, че „предстои нещо много лошо“ с коментар за Исус

Илон Мъск провокира теории, че „предстои нещо много лошо“ с коментар за Исус

Проверяваме дали заплатата ни е по-ниска от тази на колегата

Проверяваме дали заплатата ни е по-ниска от тази на колегата

Как протича половият цикъл при женските котки

Как протича половият цикъл при женските котки

Кабинетът
Ексклузивно

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Преди 23 часа
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев
Ексклузивно

Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

Преди 19 часа
Ексклузивно

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

Преди 19 часа
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн
Ексклузивно

Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн

Преди 20 часа
Награда от 1 милион долара: Савана Гътри публикува трогателно видео

Награда от 1 милион долара: Савана Гътри публикува трогателно видео

Свят Преди 1 час

Нанси Гътри е отвлечена посред нощ от дома си и все още няма и следа от нея, в случай, който шокира цяла Америка

<p>Планирали убийството на Вучич и семейството му</p>

Осуетиха план за убийството на Вучич и семейството му: Арести в Сърбия заради заговор за държавен преврат

Свят Преди 1 час

Заподозрените са подготвяли насилствена промяна на конституционния ред чрез придобиване на оръжие и планирано покушение срещу най-висшите държавни органи в Сърбия

Министър Игнатов: Българското училище не трябва да се политизира преди избори

Министър Игнатов: Българското училище не трябва да се политизира преди избори

България Преди 2 часа

Образователният министър коментира и настоящите учебни програми като изрази съгласие с опасенията, че не са ефективни

Планират изграждането на Trump Tower в Австралия – не всички са във възторг

Планират изграждането на Trump Tower в Австралия – не всички са във възторг

Свят Преди 2 часа

Проектът за 91-етажен небостъргач на Златния бряг предизвика вълна от недоволство и петиции, докато местната власт вижда в името на Тръмп „златна възможност“ за икономиката преди Олимпиадата през 2032 г.

Александър Трайков е новият зам.-министър на културата

Александър Трайков е новият зам.-министър на културата

България Преди 3 часа

Трайков притежава висока експертност в сферата на опазване и контрол на културното наследство в резултат от 18-годишния му опит в администрацията на Министерството, и по-конкретно: контрол по опазване на движимото и недвижимото културното наследство

Прокуратурата протестира срещу смекчените присъди за убийството на Евгения

Прокуратурата протестира срещу смекчените присъди за убийството на Евгения

България Преди 3 часа

С протеста Софийската апелативна прокуратура цели съдът да направи цялостна преценка на доказателствата по делото

<p>Meta &bdquo;убива&ldquo; Messenger.com: Ето какво ще се случи с чатовете ни през април 2026-а</p>

Meta обяви, че ще закрие самостоятелния си сайт за съобщения Messenger през април 2026 г.

Любопитно Преди 3 часа

Според официалното съобщение, от април 2026 г. messenger.com вече няма да е достъпен за съобщения, а настолното приложение вече няма да е налично

Атанас Запрянов

Йордан Божилов и Златин Кръстев са новите заместник-министри на отбраната, съобщи Запрянов

България Преди 3 часа

Това съобщи служебният министър на отбраната Атанас Запрянов

Ръсел Бранд отрече нови обвинения в изнасилване и сексуално насилие

Свят Преди 3 часа

Бранд продължава да отрича да е имал сексуални контакти без взаимно съгласие, откакто срещу него за първи път бяха отправени обвинения през 2023 г.

<p>Нови разкрития за &quot;човешките сафарита&quot; в Сараево</p>

"Празнуваха убийството на хора": Нови разкрития за "човешките сафарита" в Сараево

Свят Преди 3 часа

Свидетелските разкази рисуват мрачна картина

<p>България иска помощ&nbsp;от САЩ и Европол за мистериозната смърт при &bdquo;Петрохан&ldquo; и &bdquo;Околчица&ldquo;</p>

Прокуратурата поиска помощ от американска служба и Европол за мистериозната смърт при „Петрохан“ и „Околчица“

България Преди 3 часа

Разследващите проверяват имоти и криминалистични регистрации на шестимата загинали в Мексико, докато американски експерти дешифрират иззетите телефони и компютри по случая „Околчица“

Кастинг предизвикателствата в Hell’s Kitchen започват тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

Сините и Червените се отправят на кулинарно пътешествие в Белоградчик

<p>Русия:&nbsp;Великобритания и Франция се готвят да въоръжат Украйна с атомна бомба</p>

Руската Служба за външно разузнаване: Великобритания и Франция се готвят да въоръжат Украйна с атомна бомба

Свят Преди 3 часа

Замисълът на Великобритания и Франция представлява "грубо нарушение на международното право"

България изразява подкрепа за Украйна с осветяване на историческата сграда на НС

България изразява подкрепа за Украйна с осветяване на историческата сграда на НС

България Преди 4 часа

Народното събрание отбелязва четири години от началото на руската инвазия, а Зеленски заяви, че Путин не е постигнал военните си цели

Научен пробив: Болката при жените трае по-дълго от тази при мъжете

Любопитно Преди 4 часа

Според нови изследвания степента на женската болка не е измислена или преувеличена

<p>Кремъл говори за война със Запада</p>

Кремъл: Конфликтът в Украйна се превърна в конфронтация със Запада

Свят Преди 4 часа

Дмитрий Песков заяви, че Русия остава отворена за мирни преговори, а Москва започна разследване срещу основателя на „Телеграм“ Павел Дуров

