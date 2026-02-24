Лидерите на Г-7 с непоколебима подкрепа за Украйна

Една популярна маймунка, нейната плюшена играчка и един 70-годишен експеримент: Какво ни казва Пънч за теорията на привързаността

Л идерите на страните от Г-7, сред които и президентът на САЩ Доналд Тръмп, потвърдиха „непоколебимата си подкрепа за Украйна“ в съвместно изявление по повод четвъртата годишнина от руската инвазия.

„Изразяваме продължаващата си подкрепа за усилията на президента Тръмп за постигане на тези цели чрез иницииране на мирен процес и насърчаване на преки преговори между страните. Европа има водеща роля в този процес, заедно с други партньори“, се казва в декларацията на лидерите на САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония.

Това е първата съвместна позиция на лидерите на Г-7 за Украйна след завръщането на Тръмп в Белия дом преди година, отбеляза Франция, която тази година председателства групата.