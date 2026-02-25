Учени извършиха компютърна томография на 2000-годишни мумии - откритията ги шокираха

П оразително е да се замислим, но днес науката ни помага да научим реални подробности за хора, живели преди повече от 2000 години. Не само кои са били, но и от какво са страдали, как са остарявали и дори дали са получавали медицинско лечение. Наскоро изследователи от Университета на Южна Калифорния използваха усъвършенствана компютърна томография (CT), за да погледнат вътре в две египетски мумии, и това, което откриха, беше едновременно изненадващо и дълбоко човешко.

Науката в полза на историята: Древен Египет

Нес-Мин и Нес-Хор: Какво показа скенера

Според доклад на Forbes, една от мумиите е на Нес-Мин. Той вероятно е починал на четиридесетгодишна възраст около 330 г. пр.н.е. Скенерът разкрива, че е имал счупен прешлен и счупени ребра. Но е имало и нещо още по-интересно.

Съмър Декер, ръководител на отдела за 3D изображения в Keck Medicine към USC, споделя:

Според учените MDCT може да се използва от полицейски следователи, антрополози, както и от медиците

„Виждаме следи, които смятаме, че потенциално биха могли да бъдат от инструменти или вид отвори, които не са задължително естествени. В момента проучваме това, но предполагаме, че може да става въпрос за някакъв вид ранна хирургическа интервенция“.

Казано просто, изследователите вярват, че той може да е претърпял форма на ранна операция преди хиляди години.

И мумиите с инфаркти и склероза

Втората мумия, Нес-Хор, е починал на шейсетгодишна възраст около 190 г. пр.н.е. Той е имал сериозни проблеми със зъбите и силно износена тазобедрена става. Вървенето вероятно е било болезнено за него. Поразително е да осъзнаем, че дори в древни времена хората са се справяли със стареенето, болките в ставите и здравословните проблеми точно както ние днес.

Египтяните са правели операции преди 3000 години

Как са погледнали вътре, без да ги отварят

Екипът е използвал мощен 320-срезов компютърен томограф, който улавя изображения с дебелина едва 0,5 милиметра. Мумиите са останали в долните половини на своите саркофази, докато машината е създавала детайлните изображения. Използвайки тези сканирания, изследователите са изградили пълни 3D дигитални модели на жреците – почти като създаване на виртуална версия на техните тела.

Тези две миниатюрни мумии оставиха изненадани археолозите

Етичният въпрос

Не всеки се чувства напълно комфортно с този вид изследвания. Професор Кристина Ригс от университета Дърам обяснява, че древните египетски погребения са се основавали на свещени обреди, провеждани в тайна, които са подчертавали божествените и вечни качества на починалия. Тя подчертава: „Няма „неинвазивна“ технология или напълно уважително музейно излагане на мъртвите, ако вземем предвид какво са се опитвали да създадат древните египетски вярвания за покойника“.

Нейната гледна точка подчертава важен дебат за уважението, ценностните системи и модерната наука. В същото време Даян Пърлов от Калифорнийския научен център споделя друга перспектива: „Тази модерна научна технология ни предлага мощен прозорец към света на древните хора и минали цивилизации, които иначе биха могли да бъдат изгубени“.