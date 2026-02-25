България

Определиха новите зам.-министрите в Министерството на здравеопазването

Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски издаде заповед за разпределяне на ресорите на заместник-министрите от неговия екип

25 февруари 2026, 11:30
Определиха новите зам.-министрите в Министерството на здравеопазването
Източник: БТА

П роф. Антония Димова, д-р Петър Грибнев и Владимир Афенлиев са назначени за заместник-министри на здравеопазването. Това е посочено на сайта на Министерството на здравеопазването (МЗ). Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски издаде заповед за разпределяне на ресорите на заместник-министрите от неговия екип, съобщиха от министерството. 

Заместник-министър проф. Антония Димова ще осъществява координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването в дирекциите „Бюджет и финанси“, „Европейска координация и международно сътрудничество“ и  „Обществено здраве“. В нейния ресор са ръководството и контролът върху дейността на домовете за медико-социални грижи за деца, Националния център по заразни и паразитни болести, Националния център по обществено здраве и анализи, Националния център по радиобиология и радиационна защита, регионалните здравни инспекции, центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, както и на Центъра за асистирана репродукция.

Проф. Димова е експерт в областта на общественото здраве, здравния мениджмънт и здравната политика с дългогодишен академичен и управленски опит. Завършва магистратура по „Здравен мениджмънт“ в Медицински университет (МУ) - Варна, придобива специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт, както и образователна и научна степен „доктор“ в областта на социалната медицина и организацията на здравеопазването, показва справката, публикувана на сайта на МЗ.

Професионалният ѝ път е свързан с МУ - Варна, където последователно заема академични и управленски позиции - асистент, старши асистент, главен асистент, доцент и професор в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването. Била е ръководител на катедра, заместник-декан и декан на Факултета по обществено здравеопазване. Проф. Димова участва като експерт в международни професионални мрежи към Световната здравна организация и Европейската обсерватория за здравни системи и политики. Има значителен принос в национални и международни научноизследователски проекти в сферата на здравните системи, здравната политика и финансирането на здравеопазването. Носител е на национални и академични отличия за принос към развитието на общественото здраве и здравните политики.

Д-р Петър Грибнев ще отговаря за дирекциите „Здравно-информационни системи“, „Лечебни дейности“, „Публични предприятия и управление на собствеността“ и „Спешна медицинска помощ“. В неговия ресор са и държавните психиатрични болници, Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, Националният център по трансфузионна хематология и районните кръвни центрове, Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, Националната експертна лекарска комисия и центрове за спешна медицинска помощ. Той поема и функциите на орган по признаване на професионални квалификации по регулирани медицински професии и специалност в системата на здравеопазването, допълниха от министерството. 

Д-р Грибнев завършва медицина през 1999 г. в МУ - София, където след това специализира „Хирургия“. Притежава образователна и научна степен „доктор“, както и магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, се посочва на сайта на МЗ. Има над 15 г. преподавателска дейност като асистент и главен асистент към МУ - София.

Професионалният му път започва в Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище, след което преминава през Клиниката по хирургически болести „Проф. д-р Ал. Станишев“ към Александровска болница. В периода 2012 -  2021 г. работи в Александровска болница. От 2023 г. до момента е лекар хирург в Клиниката по обща и коремна хирургия към Университетската болница за активно лечение по онкология „Проф. Иван Черноземски“. Д-р Грибнев е заместник-министър на здравеопазването в периода декември 2021 г. - август 2022 г. След това заема различни административни и управленски длъжности в системата на националното здравно осигуряване, както и позицията на съветник в политическия кабинет на министър-председателя на Република България.

Владимир Афенлиев ще отговаря за дирекциите „Лекарствена политика“ и „Изпълнение на проекти, програми и стратегии“. Той ще контролира дейността на Изпълнителната агенция по лекарствата и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Афенлиев е специалист с дългогодишен управленски опит в областта на здравната политика, фармацевтичния сектор и стратегическото бизнес развитие, се посочва на сайта на МЗ. Завършил е магистърска степен по „Международни икономически отношения и мениджмънт“ в Университета за национално и световно стопанство, както и следдипломни квалификации по бизнес и стратегически мениджмънт във Великобритания и Япония.

Професионалната му кариера включва ръководни позиции в национални и международни фармацевтични компании. Заемал е длъжности като изпълнителен директор, директор бизнес операции и директор по развитие на бизнеса, с фокус върху стратегическо управление, развитие на портфолио и организационно развитие. Афенлиев е бил директор на дирекция „Лекарствени препарати, медицински изделия, диетични храни и помощни средства“ в Националната здравноосигурителна каса. Има активна роля и в професионални и международни организации в сектора на здравеопазването и фармацевтичната индустрия, включително в европейски и български браншови асоциации.

БТА припомня, че на 19 февруари тогавашният премиер Росен Желязков освободи всички заместник-министри.

Източник:  БТА, Десислава Пеева    
заместник-министри Министерство на здравеопазването Антония Димова Петър Грибнев Владимир Афенлиев здравеопазване обществено здраве лекарствена политика спешна медицинска помощ здравен мениджмънт
Последвайте ни

По темата

НС преодоля ветото на Илияна Йотова върху промените на Изборния кодекс

НС преодоля ветото на Илияна Йотова върху промените на Изборния кодекс

Трагичната истина за сладката маймунка Пънч

Трагичната истина за сладката маймунка Пънч

Крум Зарков: Осемте депутати, бламирали ветото на президента, няма да бъдат в листите на БСП

Крум Зарков: Осемте депутати, бламирали ветото на президента, няма да бъдат в листите на БСП

Стил и дипломация: Мелания Тръмп заложи на Dolce & Gabbana за речта „За състоянието на Съюза“ през 2026 г.

Стил и дипломация: Мелания Тръмп заложи на Dolce & Gabbana за речта „За състоянието на Съюза“ през 2026 г.

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 14 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 17 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 15 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Иран отхвърли обвиненията на Тръмп за ракети, способни да ударят САЩ</p>

Иран отхвърли обвиненията на Доналд Тръмп за ракети, способни да ударят САЩ

България Преди 9 минути

Американският президент заяви, че Техеран разработва ракети с обсег до Америка и преследва ядрени амбиции, докато иранските власти определиха твърденията като „големи лъжи“

Прокуратурата: Разследват се всички версии за пожара с жертва в Първомай

Прокуратурата: Разследват се всички версии за пожара с жертва в Първомай

България Преди 30 минути

Събраните към настоящия момент доказателства не сочат за умишлени действия

Соня Йончева - българската суперзвезда на съвременната глобална оперна сцена

Соня Йончева - българската суперзвезда на съвременната глобална оперна сцена

Любопитно Преди 45 минути

Очакваме я по време на „Гала в София” 2026 в компанията на топ световните изпълнители Йонас Кауфман и HAUSER

Емил Дечев

СГП за „Петрохан“: Не сме искали обяснения от министъра, нито сме определяли час за разпит

България Преди 52 минути

Софийска градска прокуратура (СГП) излезе с извънредно опровержение по горещите разследвания „Петрохан“ и „Околчица“. От държавното обвинение са категорични: наблюдаващият прокурор никога не е изисквал обяснения от служебния министър на вътрешните работи, нито е насрочвал „среща“ за днес в 10:00 часа

Дебатът за Украйна разпали страстите в Народното събрание

Дебатът за Украйна разпали страстите в Народното събрание

България Преди 54 минути

Депутатите изчетоха декларации, като част от парламентарните групи изразиха категорично осъждане, а други отправиха противоположни послания

HAUSER –– рок звездата на класическата музика, която обича България!

HAUSER –– рок звездата на класическата музика, която обича България!

Любопитно Преди 57 минути

Очакваме го по време на „Гала в София” 2026 с концерта „Синя нощ” на 27 август на площад „Св. Александър Невски”

Жестока катастрофа край Чирпан блокира "Тракия" в посока София

Жестока катастрофа край Чирпан блокира "Тракия" в посока София

България Преди 1 час

Инцидентът предизвика спиране на движението по магистралата и затруднения за шофьорите

Снимката е илюстративна

Учени извършиха компютърна томография на 2000-годишни мумии - откритията ги шокираха

Свят Преди 1 час

Модерната 3D технология разкри неподозирани тайни на древните египтяни: От следи от сложни операции до болките, с които жреците са се борили преди 2000 години

,

Жена, обявена за изчезнала през 2001 г., разкри защо е избягала от семейството си

Свят Преди 1 час

Смит е била на 38 години, когато съпругът ѝ съобщава, че е напуснала дома им в Еден на 9 декември 2001 г., за да пазарува за Коледа

Как ще изглежда пазаруването през 2026 г.? Тенденциите, които вече виждаме

Как ще изглежда пазаруването през 2026 г.? Тенденциите, които вече виждаме

Пари Преди 1 час

Модерната търговия в България влиза в нов етап на развитие

Медведев нарече Кая Калас "плъх" и заплаши Шенген

Медведев нарече Кая Калас "плъх" и заплаши Шенген

Свят Преди 1 час

На изказването реагира говорителят на румънското външно министерство Андрей Църня

Снимката е илюстративна

Трагедия в Ботевград: 2-годишно дете издъхна след токов удар в дома си

България Преди 1 час

Според първоначалните данни, подадени от родителите пред служителите на реда, момченцето е било поразено от токов удар в дома им

Хали Бери разкри единственото нещо, което отказва да прави в леглото

Хали Бери разкри единственото нещо, което отказва да прави в леглото

Любопитно Преди 1 час

Бери уточни, че категорично отказва да симулира оргазъм, само за да угоди на партньора си

Руски атаки в Южна Украйна, четирима загинаха

Руски атаки в Южна Украйна, четирима загинаха

Свят Преди 1 час

Атаките са извършени снощи, в деня на четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна

Digital PR Masterclass: практически умения за успех в съвременните дигитални комуникации

Digital PR Masterclass: практически умения за успех в съвременните дигитални комуникации

Любопитно Преди 1 час

Експертите, които ще участват в обучението, са влиятелни професионалисти в дигиталния маркетинг, комуникациите и инфлуенсър стратегиите

<p>Появиха се зловещи снимки от френското леговище на Епстийн</p>

Разкриха тайното убежище на Джефри Епстийн в Париж: Появиха се зловещи снимки от френското му леговище

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg
1

Изпращаме февруари с пролетно слънце

sinoptik.bg
1

Огнен водопад в американския парк "Йосемити"

sinoptik.bg

България отново на литературната карта на света! Рене Карабаш с номинация за „Букър“

Edna.bg

Meta спира уеб версията на Messenger от април

Edna.bg

Бразилецът Карлос Барбоса се прицели в титлата на SENSHI Grand Prix

Gong.bg

Шампионска лига: Байер, Нюкасъл и Будьо/Глимт продължават напред

Gong.bg

Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху поправките в Изборния кодекс

Nova.bg

Дете загина, поразено от токов удар в Ботевград

Nova.bg