Определиха новите зам.-министрите в Министерството на здравеопазването

П роф. Антония Димова, д-р Петър Грибнев и Владимир Афенлиев са назначени за заместник-министри на здравеопазването. Това е посочено на сайта на Министерството на здравеопазването (МЗ). Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски издаде заповед за разпределяне на ресорите на заместник-министрите от неговия екип, съобщиха от министерството.

Заместник-министър проф. Антония Димова ще осъществява координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването в дирекциите „Бюджет и финанси“, „Европейска координация и международно сътрудничество“ и „Обществено здраве“. В нейния ресор са ръководството и контролът върху дейността на домовете за медико-социални грижи за деца, Националния център по заразни и паразитни болести, Националния център по обществено здраве и анализи, Националния център по радиобиология и радиационна защита, регионалните здравни инспекции, центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, както и на Центъра за асистирана репродукция.

Проф. Димова е експерт в областта на общественото здраве, здравния мениджмънт и здравната политика с дългогодишен академичен и управленски опит. Завършва магистратура по „Здравен мениджмънт“ в Медицински университет (МУ) - Варна, придобива специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт, както и образователна и научна степен „доктор“ в областта на социалната медицина и организацията на здравеопазването, показва справката, публикувана на сайта на МЗ.

Професионалният ѝ път е свързан с МУ - Варна, където последователно заема академични и управленски позиции - асистент, старши асистент, главен асистент, доцент и професор в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването. Била е ръководител на катедра, заместник-декан и декан на Факултета по обществено здравеопазване. Проф. Димова участва като експерт в международни професионални мрежи към Световната здравна организация и Европейската обсерватория за здравни системи и политики. Има значителен принос в национални и международни научноизследователски проекти в сферата на здравните системи, здравната политика и финансирането на здравеопазването. Носител е на национални и академични отличия за принос към развитието на общественото здраве и здравните политики.

Д-р Петър Грибнев ще отговаря за дирекциите „Здравно-информационни системи“, „Лечебни дейности“, „Публични предприятия и управление на собствеността“ и „Спешна медицинска помощ“. В неговия ресор са и държавните психиатрични болници, Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, Националният център по трансфузионна хематология и районните кръвни центрове, Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, Националната експертна лекарска комисия и центрове за спешна медицинска помощ. Той поема и функциите на орган по признаване на професионални квалификации по регулирани медицински професии и специалност в системата на здравеопазването, допълниха от министерството.

Д-р Грибнев завършва медицина през 1999 г. в МУ - София, където след това специализира „Хирургия“. Притежава образователна и научна степен „доктор“, както и магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, се посочва на сайта на МЗ. Има над 15 г. преподавателска дейност като асистент и главен асистент към МУ - София.

Професионалният му път започва в Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище, след което преминава през Клиниката по хирургически болести „Проф. д-р Ал. Станишев“ към Александровска болница. В периода 2012 - 2021 г. работи в Александровска болница. От 2023 г. до момента е лекар хирург в Клиниката по обща и коремна хирургия към Университетската болница за активно лечение по онкология „Проф. Иван Черноземски“. Д-р Грибнев е заместник-министър на здравеопазването в периода декември 2021 г. - август 2022 г. След това заема различни административни и управленски длъжности в системата на националното здравно осигуряване, както и позицията на съветник в политическия кабинет на министър-председателя на Република България.

Владимир Афенлиев ще отговаря за дирекциите „Лекарствена политика“ и „Изпълнение на проекти, програми и стратегии“. Той ще контролира дейността на Изпълнителната агенция по лекарствата и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Афенлиев е специалист с дългогодишен управленски опит в областта на здравната политика, фармацевтичния сектор и стратегическото бизнес развитие, се посочва на сайта на МЗ. Завършил е магистърска степен по „Международни икономически отношения и мениджмънт“ в Университета за национално и световно стопанство, както и следдипломни квалификации по бизнес и стратегически мениджмънт във Великобритания и Япония.

Професионалната му кариера включва ръководни позиции в национални и международни фармацевтични компании. Заемал е длъжности като изпълнителен директор, директор бизнес операции и директор по развитие на бизнеса, с фокус върху стратегическо управление, развитие на портфолио и организационно развитие. Афенлиев е бил директор на дирекция „Лекарствени препарати, медицински изделия, диетични храни и помощни средства“ в Националната здравноосигурителна каса. Има активна роля и в професионални и международни организации в сектора на здравеопазването и фармацевтичната индустрия, включително в европейски и български браншови асоциации.

БТА припомня, че на 19 февруари тогавашният премиер Росен Желязков освободи всички заместник-министри.