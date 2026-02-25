Димитър Бербатов е назначен за съветник на служебния премиер Андрей Гюров

Е дин от най-успешните български футболисти, Димитър Бербатов, от днес е назначен за съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта. Това съобщиха от официалната Facebook страница на Министерския съвет.

В новата си роля Бербатов ще подпомага дейността на премиера и правителството при разработването и реализирането на политики, свързани със спорта, активния начин на живот и развитието на младите хора в страната.

„С чувство за отговорност към развитието на спорта в България поемам ролята на съветник по въпросите на младежта и спорта. Приемам този ангажимент без възнаграждение, воден единствено от желанието да допринеса с опита и енергията си за изграждането на устойчива и дългосрочна политика в тази сфера“, заяви Димитър Бербатов.

Като първа стъпка в новата си позиция той стартира мащабна инициатива за диалог със спортната общественост. До всички лицензирани спортни федерации ще бъде изпратена стратегическа анкета, чиято цел е да събере информация за състоянието на различните спортове, нуждите на клубовете и предизвикателствата пред развитието на детско-юношеския спорт. На базата на събраните данни специалисти ще изготвят задълбочен анализ, който според Бербатов ще послужи като основа за изграждането на дългосрочна национална политика в сферата на младежта и спорта.

„Спортът трябва да бъде национална стратегия. Когато премиерът е ангажиран със спорта, това е категоричен знак, че държавата ще полага целенасочени грижи за насърчаване на спортните дейности у нас“, посочи Бербатов по време на първата си среща с премиера.

„Спортът дава гаранции не само за физическо и психическо здраве - той изгражда характери, личности и силно общество“, заяви премиерът Андрей Гюров.

Димитър Бербатов е легендарен български футболист. Избирaн е за футболист № 1 на годината на България рекордните седем пъти. По време на своята професионална клубна кариера, за периода 1999 – 2018 г. изиграва общо във всички турнири 918 официални мача и отбелязва 470 гола.

Със своите 67 попадения за българския национален отбор, той е рекордьор заедно с Христо Бонев.

От 2001 година играе в "Байер" Леверкузен, където остава шест сезона. През май 2006 година отива в английския "Тотнъм", а през септември 2008 година преминава в "Манчестър Юнайтед", където играе четири сезона.

С "червените дяволи" печели два пъти титлата в Английската Висша лига и Световното клубно първенство на ФИФА през 2008 г., а през сезон 2010/11 става голмайстор на първенството с 31 отбелязани гола и получава Златна обувка за най-добър реализатор във Висшата лига.

Общо за целия си престой в Англия има изиграни 429 мача и 256 отбелязани попадения.