Трагедия в Ботевград: 2-годишно дете издъхна след токов удар в дома си

Според първоначалните данни, подадени от родителите пред служителите на реда, момченцето е било поразено от токов удар в дома им

25 февруари 2026, 11:36
Снимката е илюстративна   
Източник: Getty Images

И нцидент отне живота на 2-годишно дете в Ботевград в нощта срещу вторник.

Малко преди 23:00 часа родителите са докарали детето във Филиала за спешна медицинска помощ в града, но лекарите само са успели да констатират смъртта му.

Според първоначалните данни, подадени от родителите пред служителите на реда, момченцето е било поразено от токов удар в дома им. Въпреки бързата им реакция, детето е било без жизнени показатели още при пристигането в болницата.

На мястото на инцидента са извършени огледи от дежурна оперативна група на МВР.

По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни точните причини за смъртоносната злополука и дали е имало неизправност в електроуредите или липса на надзор.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

Източник: МВР    
