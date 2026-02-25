Създадено за

Пари

Как ще изглежда пазаруването през 2026 г.? Тенденциите, които вече виждаме

Модерната търговия в България влиза в нов етап на развитие

25 февруари 2026, 11:50
Как ще изглежда пазаруването през 2026 г.? Тенденциите, които вече виждаме
Източник: iStock

П реди години пазаруването беше просто част от ежедневието - списък на хартия, квартален магазин и кратко чакане на касата. Днес то все по-често се превръща в преживяване, в което удобството, скоростта и устойчивостта имат също толкова голямо значение, колкото и самите продукти. Клиентите очакват не просто разнообразие, а добре организирана среда, бързо обслужване и усещане, че времето им е ценено.

Променят се и приоритетите. Все повече хора обръщат внимание върху отговорността на компаниите -  доколко продуктите са устойчиви, , рециклируеми ли са опаковките,  доколко удобно и бързо е пазаруването. Ритейлът пък от своя страна вече е част от по-голямата екосистема, която обединява икономика, устойчивост и качество на живот.

В този контекст модерните търговски вериги започват да играят все по-важна роля в развитието на градовете и регионите. Разширяването на мрежите им не е просто въпрос на нови локации. То е свързано с работни места, инфраструктура, достъп до качествени продукти и иновации в пазаруването.

Източник: iStock

През следващите години именно инвестициите в модернизация, енергийна ефективност и дигитализация ще определят как ще изглежда пазаруването у нас. Един от примерите за тази трансформация е стратегията на Лидл България за 2026 г., която комбинира разширяване на мрежата, сериозни инвестиции в обновяване и подготовка за ключови промени като бъдещата национална депозитна система, която ще позволи на клиентите да връщат пластмасови и алуминиеви опаковки срещу възстановяване на стойността им - практика, която вече е стандарт в редица европейски държави.

До края на 2026 г. Лидл България планира да открие поне 10 нови магазина, с което ще разшири съществуващата си мрежа, която към момента достига 143 обекта в страната. Стратегията на компанията предвижда разширяване на присъствието както в големите градове (София, Варна и Русе), така и в нови за веригата населени места като Айтос, Свищов и Сандански. По този начин модерната търговия достига до все повече региони, а клиентите получават по-бърз и лесен достъп до асортимент от качествени продукти на достъпни цени.

Инвестицията в нов собствен обект варира между 8 и 11,5 млн. евро, а при наемните магазини средната стойност е около 2,1 млн. евро. Компанията все по-често избира присъствие със свой обект  в ритейл паркове - формат, който набира популярност, тъй като дава възможност за комплексно пазаруване на една локация и по-голямо удобство за клиентите.

Източник: iStock

Разширяването на мрежата има и пряк социално-икономически ефект. С откриването на новите магазини ще бъдат създадени поне 270 нови постоянни работни места, а през летния сезон веригата ще осигури близо 130 позиции за сезонна заетост в обектите по Черноморието. Всичко това създава допълнителни възможности за местни производители и партньори в сферата на логистиката, транспорта, охраната и поддръжката.

Паралелно с разширяването, Лидл България планира сериозни инвестиции в модернизация на съществуващите си магазини. През 2026 г. средствата за обновяване и повишаване на енергийната ефективност ще достигнат 20,7 млн. евро - ръст от близо 42% спрямо предходната година (14,6 млн. евро). Тези инвестиции включват внедряване на съвременни технологични решения, модернизация на оборудването, както и инсталиране на каси на самообслужване.

Част от средствата са насочени и към изграждането на фотоволтаични системи и други енергийно ефективни решения. Подобни оптимизации не само намаляват разходите и въглеродния отпечатък, но и позволяват по-ефективно управление на процесите – фактор, който има значение за осигуряването на ценово предимство в полза на клиентите.

Източник: iStock

Съществен елемент от стратегията на веригата е и подготовката за бъдещата национална депозитна система. Компанията изгражда специализирани помещения за автомати за обратно събиране на опаковки, така че при официалното въвеждане на системата клиентите да могат лесно и удобно да връщат използваните опаковки. Това е част от по-широкия ангажимент към устойчиво развитие и създаване на инфраструктура, която подкрепя рециклирането.

В крайна сметка тенденциите са ясни: повече технологии, повече устойчивост и по-голяма близост до клиента. Пазаруването през 2026 г. няма да бъде просто рутинна задача, а добре организиран, бърз и все по-отговорен към околната среда процес - посока, в която модерната търговия в България вече уверено върви.

Модерно пазаруване Търговски вериги Устойчивост Дигитализация Разширяване на мрежата Работни места Инвестиции Депозитна система Енергийна ефективност Качество на живот
Последвайте ни

Създадено за

НС преодоля ветото на Илияна Йотова върху промените на Изборния кодекс

НС преодоля ветото на Илияна Йотова върху промените на Изборния кодекс

Трагичната истина за сладката маймунка Пънч

Трагичната истина за сладката маймунка Пънч

Крум Зарков: Осемте депутати, бламирали ветото на президента, няма да бъдат в листите на БСП

Крум Зарков: Осемте депутати, бламирали ветото на президента, няма да бъдат в листите на БСП

Стил и дипломация: Мелания Тръмп заложи на Dolce & Gabbana за речта „За състоянието на Съюза“ през 2026 г.

Стил и дипломация: Мелания Тръмп заложи на Dolce & Gabbana за речта „За състоянието на Съюза“ през 2026 г.

Ръст на ипотеките: Хиляди българи взеха заеми чрез посредници

Ръст на ипотеките: Хиляди българи взеха заеми чрез посредници

pariteni.bg
9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 14 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 17 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 15 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Иран отхвърли обвиненията на Тръмп за ракети, способни да ударят САЩ</p>

Иран отхвърли обвиненията на Доналд Тръмп за ракети, способни да ударят САЩ

България Преди 11 минути

Американският президент заяви, че Техеран разработва ракети с обсег до Америка и преследва ядрени амбиции, докато иранските власти определиха твърденията като „големи лъжи“

Прокуратурата: Разследват се всички версии за пожара с жертва в Първомай

Прокуратурата: Разследват се всички версии за пожара с жертва в Първомай

България Преди 32 минути

Събраните към настоящия момент доказателства не сочат за умишлени действия

Соня Йончева - българската суперзвезда на съвременната глобална оперна сцена

Соня Йончева - българската суперзвезда на съвременната глобална оперна сцена

Любопитно Преди 47 минути

Очакваме я по време на „Гала в София” 2026 в компанията на топ световните изпълнители Йонас Кауфман и HAUSER

Емил Дечев

СГП за „Петрохан“: Не сме искали обяснения от министъра, нито сме определяли час за разпит

България Преди 54 минути

Софийска градска прокуратура (СГП) излезе с извънредно опровержение по горещите разследвания „Петрохан“ и „Околчица“. От държавното обвинение са категорични: наблюдаващият прокурор никога не е изисквал обяснения от служебния министър на вътрешните работи, нито е насрочвал „среща“ за днес в 10:00 часа

Дебатът за Украйна разпали страстите в Народното събрание

Дебатът за Украйна разпали страстите в Народното събрание

България Преди 56 минути

Депутатите изчетоха декларации, като част от парламентарните групи изразиха категорично осъждане, а други отправиха противоположни послания

HAUSER –– рок звездата на класическата музика, която обича България!

HAUSER –– рок звездата на класическата музика, която обича България!

Любопитно Преди 59 минути

Очакваме го по време на „Гала в София” 2026 с концерта „Синя нощ” на 27 август на площад „Св. Александър Невски”

Снимката е илюстративна

Учени извършиха компютърна томография на 2000-годишни мумии - откритията ги шокираха

Свят Преди 1 час

Модерната 3D технология разкри неподозирани тайни на древните египтяни: От следи от сложни операции до болките, с които жреците са се борили преди 2000 години

,

Жена, обявена за изчезнала през 2001 г., разкри защо е избягала от семейството си

Свят Преди 1 час

Смит е била на 38 години, когато съпругът ѝ съобщава, че е напуснала дома им в Еден на 9 декември 2001 г., за да пазарува за Коледа

Снимката е илюстративна

Трагедия в Ботевград: 2-годишно дете издъхна след токов удар в дома си

България Преди 1 час

Според първоначалните данни, подадени от родителите пред служителите на реда, момченцето е било поразено от токов удар в дома им

Меган Маркъл и принц Хари

Меган Маркъл планира завръщане в Англия, посети Йордания с принц Хари

Любопитно Преди 1 час

Херцозите на Съсекс пристигнаха в Йордания за двудневно посещение по покана на генералния директор на Световната здравна организация (СЗО) д-р Тедрос Адханом

<p>Нови&nbsp;зам.-министри в МЗ: Как разпределиха ключовите ресори</p>

Определиха новите зам.-министрите в Министерството на здравеопазването

България Преди 1 час

Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски издаде заповед за разпределяне на ресорите на заместник-министрите от неговия екип

Хали Бери разкри единственото нещо, което отказва да прави в леглото

Хали Бери разкри единственото нещо, което отказва да прави в леглото

Любопитно Преди 1 час

Бери уточни, че категорично отказва да симулира оргазъм, само за да угоди на партньора си

,

„Махайте се от пътя!“: Избягали крави окупираха магистрала по време на снежна буря

Любопитно Преди 1 час

Шофьори и полиция влязоха в ролята на каубои насред снежна виелица, за да усмирят две животни, решили да се разходят по натоварена пътна артерия

Руски атаки в Южна Украйна, четирима загинаха

Руски атаки в Южна Украйна, четирима загинаха

Свят Преди 1 час

Атаките са извършени снощи, в деня на четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна

Digital PR Masterclass: практически умения за успех в съвременните дигитални комуникации

Digital PR Masterclass: практически умения за успех в съвременните дигитални комуникации

Любопитно Преди 1 час

Експертите, които ще участват в обучението, са влиятелни професионалисти в дигиталния маркетинг, комуникациите и инфлуенсър стратегиите

<p>Появиха се зловещи снимки от френското леговище на Епстийн</p>

Разкриха тайното убежище на Джефри Епстийн в Париж: Появиха се зловещи снимки от френското му леговище

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg
1

Изпращаме февруари с пролетно слънце

sinoptik.bg
1

Огнен водопад в американския парк "Йосемити"

sinoptik.bg

България отново на литературната карта на света! Рене Карабаш с номинация за „Букър“

Edna.bg

Meta спира уеб версията на Messenger от април

Edna.bg

Бразилецът Карлос Барбоса се прицели в титлата на SENSHI Grand Prix

Gong.bg

Шампионска лига: Байер, Нюкасъл и Будьо/Глимт продължават напред

Gong.bg

Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху поправките в Изборния кодекс

Nova.bg

Дете загина, поразено от токов удар в Ботевград

Nova.bg