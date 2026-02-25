Как ще изглежда пазаруването през 2026 г.? Тенденциите, които вече виждаме

П реди години пазаруването беше просто част от ежедневието - списък на хартия, квартален магазин и кратко чакане на касата. Днес то все по-често се превръща в преживяване, в което удобството, скоростта и устойчивостта имат също толкова голямо значение, колкото и самите продукти. Клиентите очакват не просто разнообразие, а добре организирана среда, бързо обслужване и усещане, че времето им е ценено.

Променят се и приоритетите. Все повече хора обръщат внимание върху отговорността на компаниите - доколко продуктите са устойчиви, , рециклируеми ли са опаковките, доколко удобно и бързо е пазаруването. Ритейлът пък от своя страна вече е част от по-голямата екосистема, която обединява икономика, устойчивост и качество на живот.

В този контекст модерните търговски вериги започват да играят все по-важна роля в развитието на градовете и регионите. Разширяването на мрежите им не е просто въпрос на нови локации. То е свързано с работни места, инфраструктура, достъп до качествени продукти и иновации в пазаруването.

Източник: iStock

През следващите години именно инвестициите в модернизация, енергийна ефективност и дигитализация ще определят как ще изглежда пазаруването у нас. Един от примерите за тази трансформация е стратегията на Лидл България за 2026 г., която комбинира разширяване на мрежата, сериозни инвестиции в обновяване и подготовка за ключови промени като бъдещата национална депозитна система, която ще позволи на клиентите да връщат пластмасови и алуминиеви опаковки срещу възстановяване на стойността им - практика, която вече е стандарт в редица европейски държави.

До края на 2026 г. Лидл България планира да открие поне 10 нови магазина, с което ще разшири съществуващата си мрежа, която към момента достига 143 обекта в страната. Стратегията на компанията предвижда разширяване на присъствието както в големите градове (София, Варна и Русе), така и в нови за веригата населени места като Айтос, Свищов и Сандански. По този начин модерната търговия достига до все повече региони, а клиентите получават по-бърз и лесен достъп до асортимент от качествени продукти на достъпни цени.

Инвестицията в нов собствен обект варира между 8 и 11,5 млн. евро, а при наемните магазини средната стойност е около 2,1 млн. евро. Компанията все по-често избира присъствие със свой обект в ритейл паркове - формат, който набира популярност, тъй като дава възможност за комплексно пазаруване на една локация и по-голямо удобство за клиентите.

Източник: iStock

Разширяването на мрежата има и пряк социално-икономически ефект. С откриването на новите магазини ще бъдат създадени поне 270 нови постоянни работни места, а през летния сезон веригата ще осигури близо 130 позиции за сезонна заетост в обектите по Черноморието. Всичко това създава допълнителни възможности за местни производители и партньори в сферата на логистиката, транспорта, охраната и поддръжката.

Паралелно с разширяването, Лидл България планира сериозни инвестиции в модернизация на съществуващите си магазини. През 2026 г. средствата за обновяване и повишаване на енергийната ефективност ще достигнат 20,7 млн. евро - ръст от близо 42% спрямо предходната година (14,6 млн. евро). Тези инвестиции включват внедряване на съвременни технологични решения, модернизация на оборудването, както и инсталиране на каси на самообслужване.

Част от средствата са насочени и към изграждането на фотоволтаични системи и други енергийно ефективни решения. Подобни оптимизации не само намаляват разходите и въглеродния отпечатък, но и позволяват по-ефективно управление на процесите – фактор, който има значение за осигуряването на ценово предимство в полза на клиентите.

Източник: iStock

Съществен елемент от стратегията на веригата е и подготовката за бъдещата национална депозитна система. Компанията изгражда специализирани помещения за автомати за обратно събиране на опаковки, така че при официалното въвеждане на системата клиентите да могат лесно и удобно да връщат използваните опаковки. Това е част от по-широкия ангажимент към устойчиво развитие и създаване на инфраструктура, която подкрепя рециклирането.

В крайна сметка тенденциите са ясни: повече технологии, повече устойчивост и по-голяма близост до клиента. Пазаруването през 2026 г. няма да бъде просто рутинна задача, а добре организиран, бърз и все по-отговорен към околната среда процес - посока, в която модерната търговия в България вече уверено върви.