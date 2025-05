Петима души оцеляха, след като прекараха 36 часа в блато, "заобиколени от алигатори"

П етима души бяха спасени, след като прекараха 36 часа върху корпуса на самолет, принуден да кацне аварийно в блатиста местност, гъмжаща от алигатори в амазонската джунгла, съобщи BBC .

Малкият самолет бе открит от местни рибари в региона Амазонас на Боливия в петък, след като бе в неизвестност в продължение на 48 часа.

Оцелелите – три жени, едно дете и 29-годишният пилот – са спасени „в отлично състояние“, заяви Вилсън Авила, директор на центъра за спешни операции в департамент Бени.

Операцията по издирване и спасяване бе започната в четвъртък, след като самолетът изчезнал от радарите в департамент Бени в централна Боливия.

Пилотът съобщи пред местни медии, че повреда в двигателя е наложила аварийно кацане край река Итаномас по време на полет от Баурес в северна Боливия към град Тринидад.

Андрес Веларде разказа, че самолетът внезапно започнал да губи височина и той бил принуден да го приземи в блато.

Петимата на борда се качили върху корпуса на самолета и били заобиколени от алигатори.

Веларде добави, че според него разлив на гориво от самолета е задържал хищниците на разстояние. По думите му във водата видели и анаконда.

Докато чакали спасение, оцелелите се хранили с брашно от маниока, което една от пътничките носела със себе си.

„Не можехме да пием вода и не можехме да отидем никъде, заради алигаторите“, каза Веларде.

В Централна и Южна Америка обитават каймани – близки родственици на алигаторите.

След като рибарите открили самолета, на място бил изпратен хеликоптер, който транспортирал оцелелите до болница.

Рубен Торес, директор на Здравното управление на регион Бени, заяви, че е имало „много спекулации по случая“ и „много теории“, след като самолетът е изчезнал.

„Наистина съм щастлив, защото в крайна сметка всички институции обединиха усилията си, за да открият изчезналите хора и да спасят тези животи“, каза той пред Ройтерс.

