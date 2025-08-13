Макрон нае детективи, за да разследват американската инфлуенсърка Кендис Оуенс

Белият дом: Срещата между Путин и Тръмп ще бъде в Анкоридж

Ф ренският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит са наели частен детектив, за да разследват американската водеща Кандейс Оуенс, преди да я съдят за твърдения, които описват като безпочвени и клеветнически, включително обвинението, че първата дама е родена като мъж.

Решението да възложат това разследване показва колко сериозно двойката приема своята съдебна битка, рядък ход за действащ държавен глава срещу онлайн инфлуенсър, отбелязва Financial Times.

Разследването, проведено от базираната в Манхатън компания Nardello & Co., събра информация за политическите връзки на Оуенс и нейните публични изявления, според подробности, споделени с FT.

Следователите документирали нейните връзки с крайнодесни фигури във Франция, Великобритания и САЩ, както и примери за нейното отразяване в руските държавни медии.

В центъра на спора е подкаст серията на Оуенс "Becoming Brigitte" ("Да станеш Брижит"), която привлече милиони слушатели и популяризира твърдението, че първата дама на Франция е родена като мъж.

Делото на Макронови, заведено миналия месец в щата Делауеър, определя обвиненията като "нелепи, клеветнически и фантастични измислици".

Адвокатът им Том Клеър от специализираната в клевета кантора Clare Locke заяви пред FT, че част от причината за наемането на следователи е да разберат защо консервативен коментатор е насочил атаките си към двойката и да предоставят на съдебните заседатели контекст за източника на твърденията.

Оуенс е отхвърлила иска като прекомерна реакция.

"Бяхме наети, за да осигурим фактическа подкрепа на иска на Макронови за клевета", казва говорител на Nardello & Co. пред The Post.

"В хода на нашето разследване документирахме многобройните клеветнически изявления на Оуенс. Освен това разкрихме нейните връзки с крайната десница във Франция. Работата ни продължава."

The Post е потърсил коментар от адвокатите на Макрон.

Следователите са проследили промяната в политическата идентичност на Оуенс, отбелязвайки, че тя е започнала кариерата си като либерал, но по-късно е станала твърд поддръжник на Доналд Тръмп, преди публично да се дистанцира от него.

Те са проследили произхода на слуха за Брижит Макрон до испански блогър през 2017 г. Теорията набира популярност във Франция през 2021 г. и по-късно е разпространена от Ксавие Пусар, бивш редактор на маргинално крайнодясно издание.

През 2024 г. Пусар заявил, че е превел материала си на английски и го е изпратил на Оуенс и други в обкръжението на Тръмп.

Той твърди, че Оуенс не е знаела за това обвинение до малко преди да го подеме, като добавя, че нейното участие е дало на историята "истински тласък от обкръжението на Тръмп".

Първата ѝ препратка към слуха е през март 2024 г., когато тя цитира статия от Daily Mail, която се е опитала да го опровергае.

По-късно тя провежда дълго интервю с Пусар в своето предаване, представяйки го като търсач на истината, заглушаван от Макрон. След излъчването на серията, руски държавно контролирани медии, включително Tsargrad, ръководена от съюзника на Владимир Путин Константин Малофеев, започват да я отразяват.

Разследващите са установили, че руската телевизия RT е публикувала материали за Оуенс повече от 30 пъти от 2018 г.

Въпреки че не са открили доказателства за директни връзки на Оуенс с руски официални лица или бизнесмени, те са отбелязали нейните многократни онлайн взаимодействия с руския националист и политически теоретик Александър Дугин, като двамата многократно са споделяли публикации един на друг.

Докладът също така описва връзките ѝ с крайнодясната Марион Марешал, която в момента е член на конкурентна крайно дясна партия, след като е напуснала "Националния сбор" на своята леля Марин Льо Пен.

Оуенс е била основен лектор на конференцията Convention de la Droite ("Конвенция на десницата") в Париж през 2019 г., организирана от националистически групи, близки до Марешал, която също е говорила там. Двете са се позовавали една на друга в публикации в социалните мрежи.

Разследващите са документирали и публичните ѝ критики към украинския президент Володимир Зеленски, включително обиди, наричайки го "социопатичен убиец на помощи" и "наркоманът на квартала".

Те са отбелязали нейните връзки с други влиятелни десни фигури, включително лидера на Reform UK Найджъл Фараж, за когото се съобщава, че е бил гост на сватбата ѝ с бившия главен изпълнителен директор на Parler Джордж Фармър, както и с водещия Тъкър Карлсън и интернет личностите Андрю и Тристан Тейт.

В своя иск Макрон бвинява Оуенс в разпространяване на лъжи, по-специално твърдението, че Брижит Макрон е родена мъж под името Жан-Мишел Троньо. Клеър заяви, че френският президент и първата дама са готови да се явят лично на процеса в Делауеър.

"Когато става въпрос за Брижит Макрон, злоупотребата с Еманюел и след това прехвърлянето на вината върху Русия е нещастен и зловещ модел", заяви Оуенс в изявление в отговор на публикацията на FT.

"Светът наскоро стана свидетел как Брижит физически нападна Еманюел, а Елисейският дворец първоначално отрече телевизионно заснетия инцидент, обвинявайки го в руска дезинформация."

Оуенс нарече тази стратегия "психологическо газлайтване" и заяви, че първата дама на Франция "отново е била хваната".

"Между адвокати, международни PR екипи и следователи двойката харчи сериозни пари, за да заглуши параноята ѝ от миналото", каза тя.

Оуенс допълни, че Брижит Макрон "проявява признаци на психическо заболяване, което сериозно подкопава поста на съпруга ѝ".

"Всеки по света трябва да се моли за президента Макрон", каза подкаст водещата, добавяйки, че френският лидер "е доживотна жертва на това безумие и никога не е имал властта в отношенията си, за да го спре".