Самолетна катастрофа в Карибите отне живота на 12 души, включително на обичан музикант

И звестен хондураски музикант, превърнал се в новаторски политик, е сред 12-те загинали при катастрофата на малък самолет в Карибите в понеделник вечерта.

Аурелио Мартинес, една от водещите фигури на хондураската гараифуна сцена през 90-те години и първият чернокож конгресмен в историята на страната, е сред жертвите. Самолетът се разби малко след излитането си от остров Роатан, насочвайки се към пристанищния град Ла Сейба на континента.

JUST IN 🚨 A plane crash in the Caribbean has claimed the lives of at least 12 people, including renowned musician Aurelio Martinez. pic.twitter.com/QFwxSVwkCU