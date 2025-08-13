Ашли Байдън подаде молба за развод след 13 г. брак

А шли Байдън, дъщерята на бившия президент на САЩ Джо Байдън и бившата първа дама д-р Джил Байдън, е подала молба за развод със съпруга си, д-р Хауърд Крайн, след 13 години брак, съобщава People .

Според информация на The Philadelphia Inquirer 44-годишната Ашли е внесла документите в Окръжния съд на Филаделфия в понеделник, 11 август. Тя и 58-годишният Крайн са женени от 2 юни 2012 г.

Ашли се запознава с Крайн по инициатива на покойния си брат Бо Байдън. Президентът Байдън разказа историята на тази случайна среща в интервю за Politico през декември 2014 г.

През 2010 г. Бо бе хоспитализиран след прекаран инсулт, медицинският инцидент, който впоследствие промени живота и на тогавашния главен прокурор на щата Делауеър, и на по-малката му сестра.

Докато Бо се възстановявал, Джо си спомня, че Ашли дошла в болницата, за да го види, по същото време, когато и нейният бъдещ съпруг, познат на Бо, се отбил на посещение.

"Ашли влезе в стаята, притеснена за брат си, и скочи в леглото при него, казвайки: "Бо, добре ли си, миличък?", разказа бившият президент в интервюто от 2014 г.

"Крайн стоеше в края на леглото. След като всичко приключи, Хауърд се обърнал към Бо и му казал: "Бо, мислиш ли, че можеш да ме запознаеш с сестра си?", добави Джо.

Първоначално Ашли отказала, твърди баща ѝ, но Бо успял да я убеди: "Като услуга, моля те, заради мен, направи го. "Добре, добре", отговорила тя.

Крайн, с 15 години по-възрастен от Ашли, впечатлявал с професионалните си постижения. Пластичен хирург с докторска и научна степен, той става доцент по отоларингология в университета "Томас Джеферсън", съосновател и съдиректор на Центъра за естетична и реконструктивна хирургия на лицето, както и главен медицински директор на StartUp Health, организация, която подпомага предприемачи в здравния сектор.

По-късно, когато Джо попитал дъщеря си как е минала срещата, тя отговорила: "Е, добре е." Две години по-късно двамата сключват брак в католическо-юдейска церемония в същата църква в Делауеър, в която Ашли е била кръстена.

Сватбеното им тържество се състояло в задния двор на семейство Байдън. Ашли сподели анекдот за този ден по време на речта си на Националната конвенция на Демократическата партия през 2024 г., припомняйки: "По онова време баща ми беше вицепрезидент, но също така беше и този татко, който буквално подготви цялото тържество, обикаляше с четириколката си John Deere, оправяше подредбата на масите, подреждаше цветята."

Големият брат, който ги запознал, успял да присъства на специалния ден на сестра си, но това било на косъм.

Оказало се, че инсултът, довел Бо в болницата през 2010 г., е свързан с последващото откриване на глиобластом мултиформе, най-агресивната форма на мозъчен тумор.

Химиотерапията и лъчелечението удържали заболяването за няколко години, но на 20 май 2015 г. Бо бил приет във Военномедицинския център "Уолтър Рийд" в Бетесда, Мериленд. Десет дни по-късно той починал на 46-годишна възраст.

Ашли поддържа жива паметта за брат си през годините. Когато през 2017 г. основава модния бранд Livelihood, логото, буквите LH, пронизани от стрела, е в негова чест.

"Понякога трябва да бъдем издърпани надолу, за да се изстреляме напред", обяснява Ашли пред The Lily през 2020 г. "Той беше моят лък. Неговото заболяване ме съкруши. Нямах избор, освен да продължа напред, да се целя към собствените си мечти."

Макар Ашли технически да е полусестра на Бо и Хънтър, синовете на Джо от първия му брак с покойната Нийлия, връзките в семейство Байдън са изключително силни. Ашли рядко присъства в социалните мрежи, но в малкото ѝ публикации често присъстват усмихнатите бивш президент и първа дама, както и племенниците ѝ.

През декември 2024 г. Ашли пътува с дъщерята на Бо, Натали, по време на последната официална международна визита на Джо като президент. Тя отбеляза приключението с "моето момиче" чрез фотоколаж в Instagram.

През 15-годишната си връзка с Ашли Крайн до голяма степен избягваше публичността - първо, докато тъстът му беше вицепрезидент, а след това и по време на президентския мандат на Джо Байдън.

Ашли често присъстваше на събития с президентското семейство, обикновено без Крайн, който активно практикува пластична и реконструктивна хирургия.

През 2013 и 2016 г. Крайн бе част от международни дипломатически пътувания с Джо и Джил Байдън, а през юли 2025 г. бе в Овалния кабинет до Ашли, докато президентът Байдън произнасяше реч от бюрото "Резолют" за историческото си решение да се откаже от кампанията за преизбиране.

След напускането на Белия дом през януари Ашли и Крайн се върнаха към по-скромен и личен начин на живот. Подаването на молбата за развод е потвърдено пред The Philadelphia Inquirer от представител на Ашли. Тя все още не е коментирала публично новината.