Инструктор от "Топ Гън: Маверик" загина при самолетна катастрофа

Л етателният инструктор, който обучи актьорите от филма "Топ Гън: Маверик" ("Top Gun: Maverick"- 2022 г.), загина при катастрофа с малък самолет по време на авиошоу в Ню Мексико.

Чарлз Томас "Чък" Коулман е бил единственият човек на борда на двуместния моноплан Extra Flugzeugbau EA300, когато той се разбива около 14:30 местно време в неделя.

RIP Chuck Coleman. Chuck was our aerobatics flight instructor and instrumental in our preparation for Top Gun: Maverick. He was an aerospace engineer, air show and test pilot, and our friend and ally. Chuck had a very easy going way about him and we always felt comfortable with… pic.twitter.com/93giSZdbgz