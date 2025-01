Самолетна катастрофа в Калифорния, двама загинали

Н ай-малко двама души загинаха в катастрофа на малък самолет в южната част на американския щат Калифорния, предаде Асошиейтед прес. На този етап са постъпили информации за 18 ранени, допълва агенцията, като се позовава на съобщение на полицията.

Самолетът е пробил покрив на промишлена сграда, се пояснява в изявлението на местните власти.

Two people died and 18 others were injured when a small plane crashed through the roof of a furniture manufacturing building in Southern California, police say. https://t.co/VrRr55kNMR