Зеленски очаква помощта от САЩ да се удвои през 2025 година

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че американската помощ, планирана за тази и следващата година, е на стойност 15 млрд. долара годишно, предаде Укринформ.

Благодарение на Инвестиционния фонд за възстановяване, създаден съгласно Договора за природните богатства на Украйна, който Киев сключи с Вашингтон по-рано тази седмица, планираните за 2026 година 15 млрд. долара могат да бъдат получени още тази година, уточни Зеленски пред журналисти тази сутрин.

"След това Украйна постепенно ще плати своята половина (във фонда), съгласно това споразумение", каза още украинският президент.

Зеленски добави, че благодарение на сключения договор американският бизнес за първи път ще навлезе на украинския пазар, а това ще гарантира сигурността на страната му.

Зеленски критикува посолството на САЩ

"Тръмп ми каза и това е най-сериозната (дадена) ми гаранция, че Украйна няма да бъде докосвана от руснаците – ние тук сме партньори и ще се защитаваме с всичките си сили", заяви той. Украинският президент напомни, че "някои от нашите природни богатства са близо до Покровск" – около който се водят едни от най-тежките сражения с руската армия.

Зеленски каза още, че по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп във Ватикана миналата събота, двама са обсъдили и продажбата на системи за противовъздушна отбрана на Украйна, както и въпросът за прекратяване на огъня.

