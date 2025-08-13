Известните личности, които починаха от „разбито сърце“

Да умреш от „разбито сърце“ може да звучи като поезия или нещо от холивудска любовна история. Но
това е истински феномен с име: „ефектът на вдовството“.
Той се случва, когато човек почине скоро след смъртта на дългогодишния си съпруг/съпруга.
Това тъжно явление е известно още като „синдром на разбитото сърце“. Както мъжете, така и жените имат еднакъв капацитет за дълбока скръб и са еднакво уязвими към опустошителните ѝ последици. Това надхвърля брачните отношения, тъй като загубата на родител или дете също може да го предизвика.
Смъртта не е придирчива към обстановката или местата си на случване. За повечето хора траурът е самостоятелен акт зад затворени врати. Но
известните личности са в светлината на прожекторите и тяхната лична скръб може да се превърне в непоносим публичен спектакъл.
Отделете малко време, за да си спомните известните личности, които си отидоха скоро след като сърцата им бяха разбити в нашата галерия.