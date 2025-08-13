Любопитно

Известните личности, които починаха от „разбито сърце“

Известните личности са в светлината на прожекторите и тяхната лична скръб може да се превърне в непоносим публичен спектакъл

13 август 2025, 15:55
Известните личности, които починаха от „разбито сърце“
Източник: iStock/GettyImages

Да умреш от „разбито сърце“ може да звучи като поезия или нещо от холивудска любовна история. Но

това е истински феномен с име: „ефектът на вдовството“.

Той се случва, когато човек почине скоро след смъртта на дългогодишния си съпруг/съпруга.

Те починаха от разбито сърце
6 снимки
Деби Рейнолдс и Кари Фишър
Лиса Мари Пресли
Джони Кеш Джун Картър Кеш
Ана Никол Смит Даниел Смит

Това тъжно явление е известно още като „синдром на разбитото сърце“. Както мъжете, така и жените имат еднакъв капацитет за дълбока скръб и са еднакво уязвими към опустошителните ѝ последици. Това надхвърля брачните отношения, тъй като загубата на родител или дете също може да го предизвика.

Смъртта не е придирчива към обстановката или местата си на случване. За повечето хора траурът е самостоятелен акт зад затворени врати. Но

известните личности са в светлината на прожекторите и тяхната лична скръб може да се превърне в непоносим публичен спектакъл.

Отделете малко време, за да си спомните известните личности, които си отидоха скоро след като сърцата им бяха разбити в нашата галерия.

По темата

Източник: Stars Insider    
разбито сърце ефект на вдовството смърт известни личности
