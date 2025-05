Кардиолог: Състоянието на Александър Вучич е стабилно и задоволително

З дравословното състояние на сръбския президент Александър Вучич е стабилно и задоволително, заяви кардиологът Драган Динчич от Военномедицинската академия (ВМА), където по-рано днес Вучич бе приет, предаде ТАНЮГ. Той информира, че Вучич ще бъде изписан след час, но че е малко вероятно да се върне към редовните си дейности през следващите няколко дни.

По-рано днес бе съобщено, че сръбският президент се е почувствал зле по време на посещението си в САЩ вчера следобед местно време. След като е потърсил лекарска помощ и се е консултирал с медицинско лице, е решил да се прибере в Сърбия.

Динчич заяви пред ТАНЮГ, че по време на престоя му в Съединените щати сръбският президент е почувствал силна болка в гърдите, която е продължила няколко секунди.

Serbia’s Vucic RUSHED Home from US After Chest Pain Scare! Stable but Sidelined After High-Stress Health Crisis. pic.twitter.com/9Vwlvfe3Kq