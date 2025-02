Двама руски пилоти инструктори загинаха при самолетна катастрофа в Москва

Д вама руски инструктори по пилотиране са загинали, когато самолетът им се е разбил в Московска област в четвъртък, съобщават руските информационни агенции.

Руската държавна информационна агенция „Тасс“ съобщи, че руското министерство на извънредните ситуации е съобщило, че малкият самолет се е разбил близо до летище „Мячково“, което се намира близо до Москва. Причината за катастрофата все още се разследва.

Защо това е важно

Катастрофата с фатален край вероятно ще предизвика безпокойство относно безопасността в руската авиационна индустрия.

През юли 2024 г. самолет Sukhoi Superjet (SSJ 100), принадлежащ на Gazpromavia, авиокомпания, собственост на газовия гигант Газпром, се разбива в Коломенския район на Московска област, като загиват и тримата души на борда.

Light aircraft crashes in Moscow region according to Russian media. There were only a cadet and a pilot instructor on board, they were on a training flight. Both died. pic.twitter.com/h7oAQOftx4

Държавната Обединена авиостроителна корпорация (ОАК) съобщи, че самолетът „Сухой“, в който не е имало пътници, е бил на изпитателен полет след ремонт. Един от източниците на Министерството на извънредните ситуации заяви, че той се е взривил, след като се е приземил аварийно в гора.

Катастрофата на малкия самолет в четвъртък се случи в същия ден, в който се появиха съобщения за руски войник, който уж е блъснал камион в изтребител Су-25, което го е направило неизползваем.

Инцидентът със Су-25 допълва значителния брой военни самолети, които Русия е загубила по време на войната в Украйна. Военновъздушните сили на Русия са претърпели големи загуби - както в случаи на приятелски огън, така и в резултат на свалянето на военни самолети на Путин от украинските сили.

Към април 2024 г. генерал Кристофър Каволи, ръководител на Европейското командване на САЩ, заяви пред американските законодатели, че Русия е загубила около 10% от самолетния си флот, откакто Путин започна пълномащабно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Какво трябва да знаете

ТАСС съобщи, че един от летателните инструктори, които са загинали в четвъртък, е бивш военен пилот на име Виталий Кияшко. Информационната агенция съобщи, че източник от службите за първа помощ на мястото на инцидента е идентифицирал другия човек на борда на самолета като друг летателен инструктор.

Moscow region, Russia ❗

✈️🔥💨 Myachkovo airfield - Today a fire broke out after the crash of a light aircraft. According to sources, the Tecnam P-2002 was flying from Myachkovo airfield to Voskresensk. It gave an alarm signal and crashed near the village of Yeganovo. Two crew… pic.twitter.com/GuZ3KcpamT