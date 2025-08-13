Снежната отдалечена военна база, където Тръмп ще посрещне Путин за преговори

Белият дом: Срещата между Путин и Тръмп ще бъде в Анкоридж

Д оналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в петък на отдалечената военна база Joint Base Elmendorf-Richardson, американска военна инсталация в Анкъридж, Аляска, съобщи Sky News .

Elmendorf-Richardson обединява базата на ВВС Elmendorf и армейската база Fort Richardson. Това е най-голямата военна база в Аляска и дом на повече от 32 000 души - около 10% от населението на Анкъридж.

Тази зона е също значима и за Русия: САЩ закупуват Аляска от Руската империя преди 158 години. Малкият Диомидски остров на Аляска се намира на по-малко от три мили от големия Диомидски остров на Русия в Беринговия проток, което показва колко географски близки са двете страни.

Съветникът по външните работи на Владимир Путин, Юрий Ушаков, коментира: „Изглежда напълно логично нашата делегация просто да премине Беринговия проток и за такава важна и очаквана среща на лидерите на двете държави срещата да се проведе в Аляска.“

Провеждането на разговорите там поставя фокуса върху въпроси с глобален енергиен и териториален интерес, а американският президент се чувства комфортно в театралния аспект на събитията.

В същото време администрацията на Тръмп се опитва да управлява очакванията за мирно споразумение. Прессекретарят на Белия дом Каролайн Лийвит описва срещата като „упражнение по изслушване“ с цел „по-добро разбиране“ на ситуацията.

По време на Студената война базата се е считала за „особено важна“ за отбраната на САЩ срещу тогавашния Съветски съюз, според Конгресната библиотека.

Въпреки географската близост, Путин ще бъде първият руски президент, който посещава Анкъридж.

Някои критикуват решението на американския президент да проведе разговори за конфликта Русия-Украйна в Аляска.

„Лесно е да си представим, че Путин ще използва срещата с Тръмп, за да аргументира, че 'територии могат да се сменят ръце',“ казва Найджъл Гулд-Дейвис, бивш британски посланик в Беларус и добавя: „‘Ние ви дадохме Аляска. Защо Украйна не може да ни даде част от своята територия?’“

Това ще бъде първото пътуване на Тръмп до Аляска след започването на втория му мандат, но той е посещавал Elmendorf-Richardson няколко пъти по време на първия си мандат.

Джо Байдън и Барак Обама също са посещавали базата; през 2015 г. Обама става първият американски президент, стъпил северно от Арктическия кръг.

Elmendorf-Richardson приютява самолети като F-22 Raptor – изтребител, за който ВВС твърдят, че „не може да бъде надминат от нито един известен или проектиран изтребител“.

Американското министерство на отбраната описва района като „живописни, величествени, заснежени планини, езера, реки, ледници и много дивеч“.

Посочва се, че посетителите, които се опитват да достигнат базата с кола, трябва да носят аварийни комплекти, храна, одеяла и допълнително гориво, тъй като районът е изключително отдалечен.