Пентагонът: Американци под обстрел от Турция

А мерикански войници в Северна Сирия са попаднали под турски артилерийски обстрел, предава Reuters.

Няма убити или ранени, но този инцидент подчертава риска за американските войски в региона, докато Анкара продължава своята офанзива срещу кюрдските формирувания, бивши съюзници на САЩ в борбата с "Ислямска държава".

"Експлозията се случи на около стотина метра от мястото навън от зоната за сигурност и в район, където турците знаят, че има американски сили", заяви капитанът от флота Брук Девалт, говорител на Пентагона.

Той добави, че инцидентът се е случил близо до град Кобане. Войник от американската армия, който е пожелал да остане анонимен, е заявил, че малка група войници е напуснала базата, близо до която са паднали снарядите, но скоро ще се завърнат.

