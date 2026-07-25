Свят

Даниел Митов очаква президентско вето върху бюджета и атакува финансовата политика на кабинета

ГЕРБ критикува разходите на държавата и настоява за промени в приоритетите на управлението

25 юли 2026, 10:19
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  • Даниел Митов заяви, че кандидатурата на Илияна Йотова за президент не е изненада и че ГЕРБ тепърва ще решава своята позиция, като допуска разговори за обща кандидатура на десницата.
  • Зам.-председателят на ГЕРБ критикува позициите на Румен Радев по теми за националната сигурност и настоя за по-широки консултации при решения като разполагането на американски самолети в България.
  • Митов отправи критики към финансовата политика на управляващите заради нарастващия дефицит и дълг, както и заяви очакване президентът Илияна Йотова да наложи вето върху бюджета.

Даниел Митов: Радев предизборно се опитва да лъже всички

"Кандидатурата на Илияна Йотова за президент не е изненада. Тя очаква да бъде подкрепена от БСП". Това заяви зам.-председателят на ГЕРБ Даниел Митов в ефира на NOVA.

По думите му партията тепърва ще вземе решение за собствената си позиция на предстоящите президентски избори. Според Митов обаче е важно да се обсъди възможността за обща кандидатура на десницата. „Не може цялата власт да бъде взета от един човек, а именно от Румен Радев“, коментира Митов.

Той допусна, че „Продължаваме Промяната" и "Демократична България“ може да преосмислят заявката си, че няма да подкрепят съвместна кандидатура с ГЕРБ. „Те и преди са казвали много неща, но могат да преосмислят позицията си и да се върви към нещо разумно“, заяви Митов.

По повод спекулациите, че Андрей Гюров може да се кандидатира за президент, зам.-председателят на ГЕРБ посочи, че не е чувал подобно намерение лично от него. „Това е само хипотеза. Не мога да коментирам“, каза Митов.

Той обърна внимание и на решението за разполагането на американски самолети цистерни в авиобаза „Безмер“. Според него по-важният въпрос е каква е тежестта на българското правителство и на Румен Радев в подобни решения. Митов направи паралел с позициите на Радев през годините. По думите му по време на предизборната кампания Радев е определял американските самолети като заплаха за сигурността на България. Като премиер, според Митов, той е използвал темата в преговори за отпадане на визите за български граждани, а след изтеглянето на самолетите е представил това като свой личен успех. „Президентът Радев би бил най-големият критик на премиера Радев. Той няма два дни, в които да е казвал едно и също нещо и постоянно променя позициите си“, заяви Митов.

Радев към ГЕРБ: Към първия мандатоносител се гледа с голяма надежда

Според него при подобни въпроси, свързани с националната сигурност, премиерът трябва да се консултира и с опозицията. Митов заяви, че е трябвало да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност, за да бъдат оценени рисковете.

По темата за резервните части за изтребителите МиГ-29 Митов заяви, че България трябва да поиска въздушно прикритие от Гърция, както е направил министърът на отбраната Атанас Запрянов по отношение на системите „Пейтриът“. „Не знам защо трябва да поддържаме тези МиГ-ове, след като целим да преминем към F-16“, каза той.

Той допусна, че „Продължаваме Промяната" и "Демократична България“ може да преосмислят заявката си, че няма да подкрепят съвместна кандидатура с ГЕРБ. „Те и преди са казвали много неща, но могат да преосмислят позицията си и да се върви към нещо разумно“, заяви Митов.

По повод спекулациите, че Андрей Гюров може да се кандидатира за президент, зам.-председателят на ГЕРБ посочи, че не е чувал подобно намерение лично от него. „Това е само хипотеза. Не мога да коментирам“, каза Митов.

Радев към ГЕРБ: Към първия мандатоносител се гледа с голяма надежда

Той обърна внимание и на решението за разполагането на американски самолети цистерни в авиобаза „Безмер“. Според него по-важният въпрос е каква е тежестта на българското правителство и на Румен Радев в подобни решения. Митов направи паралел с позициите на Радев през годините. По думите му по време на предизборната кампания Радев е определял американските самолети като заплаха за сигурността на България. Като премиер, според Митов, той е използвал темата в преговори за отпадане на визите за български граждани, а след изтеглянето на самолетите е представил това като свой личен успех. „Президентът Радев би бил най-големият критик на премиера Радев. Той няма два дни, в които да е казвал едно и също нещо и постоянно променя позициите си“, заяви Митов.

Според него при подобни въпроси, свързани с националната сигурност, премиерът трябва да се консултира и с опозицията. Митов заяви, че е трябвало да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност, за да бъдат оценени рисковете.

По темата за резервните части за изтребителите МиГ-29 Митов заяви, че България трябва да поиска въздушно прикритие от Гърция, както е направил министърът на отбраната Атанас Запрянов по отношение на системите „Пейтриът“. „Не знам защо трябва да поддържаме тези МиГ-ове, след като целим да преминем към F-16“, каза той.

Митов коментира и финансовата политика на управляващите. По думите му изграждането на Национална детска болница очевидно не е било приоритет, след като проектът не е бил включен в бюджета. Той изрази критики и към нарастващия дефицит и нивата на държавния дълг. Според него разходите се замразяват, но едновременно с това се предвиждат още по-големи харчове.

Митов заяви, че очаква президентът Илияна Йотова да наложи вето върху бюджета.

 

Даниел Митов ГЕРБ Румен Радев Илияна Йотова Президентски избори Национална сигурност Финансова политика Бюджет Американски самолети Обща кандидатура на десницата
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