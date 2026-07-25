Министър Пулев: Започваме силен политически диалог с Германия и "Райнметал"

В ицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви в БНТ, че започва „силен политически диалог“ с германската страна и експертен диалог с „Райнметал“. Дори сме готови да разширим обхвата на дейността с „Райнметал“. Искаме модернизация на българската икономика, искаме технологичен трансфер, така че нашата военна промишленост да бъде по-силно застъпена във веригите на доставките на Европа, допълни той.

Правителството рестартира проекта с „Райнметал“ заради сериозни пропуски

Рестартирането на преговорите от „от бял лист“ икономическият министър обясни с наследената концепция от кабинета Борисов, а процесът по думите му е бил „индулгенция“, без силна преговорна позиция, финансова обосновка или сключен учредителен договор.

Пулев напомни, че първоначалното инвестиционно задължение за държавата от 400 млн. евро е нараснало до близо 700 млн. евро. Той отбеляза, че заложените в бюджета 180 млн. лв. са били преведени към „ВМЗ“ за увеличение на капитала, но пет дни по-късно са върнати в централния бюджет под формата на дивидент. Това според вицепремиера е било счетоводна схема за заблуда на партньорите и гражданите.

Той каза също, че са водени и преговори с български строителни компании - „Главболгарстрой“ и „Хидрострой“, за строителни намерения за около 270 млн. евро през трето дружество, преди да има проект или учредено съвместно предприятие. По думите на Пулев първоначално избраният терен не е бил собственост на ВМЗ и е представлявал земеделска земя - горски фонд, без осигурена индустриална инфраструктура.

ГЕРБ отговори на вицепремиера Пулев за „Райнметал“

Новите планове на правителството предвиждат максимално използване на ВМЗ – Сопот чрез интегриране на съществуващите производствени мощности. Пулев съобщи, че се обследват терени с налична инфраструктура, които да бъдат обявени за обекти от национално значение, за да се премине през облекчени и бързи административни процедури.

Икономическият министър посочи нужда от производство на барут и 155-милиметрови снаряди по стандартите на НАТО, но добави, че се разглежда цялото портфолио на „Райнметал“, в това число логистична и транспортна техника, дронове, за да се прецени кои продукти могат най-бързо и ефективно да се внедрят в България.

По думите на Пулев правителството цели да направи „банкируема“ транзакция, да бъде направен процес, за който да бъде набавено нужното финансиране, но по думите „категорично няма това да бъде задължението за българската държава“. По въпроса за разпределението на собствеността вицепремиерът посочи, че тя ще се договаря на база реалните капитали и ангажименти на двете страни, а няма да се определя предварително.

Радев се среща с представители на „Райнметал“

Новият проект ще се реализира паралелно с настоящата дейност на „ВМЗ“, като цели да модернизира предприятието, каза Пулев.

Диалогът с „Райнметал“ ще продължи, така че да бъде намерена правилната формула, за да бъдат постигнати общите цели, заяви в четвъртък – 23 юли, вицепремиерът Пулев след края на срещата на премиера Румен Радев с представители на ръководството на „Райнметал“. В разговора участваха както вицепремиерът Пулев, така и министърът на отбраната Димитър Стоянов, а също и посланикът на Германия у нас Ирене Планк.