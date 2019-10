САЩ готвят смъртоносни санкции за Турция

Д вупартийна група американски сенатори обяви, че са се договорили за мащабни санкции, с които да бъде наказан съюзника в НАТО Турция, ако силите ѝ не се оттеглят от съседна Сирия.

Сенаторът републиканец Линдзи Греъм заяви, че той и демократът Крис Ван Холен внасят предложение, което ще замрази всички активи в САЩ на политическото ръководство на Турция – включително на президента Реджеп Ердоган, неговия вицепрезидент и министъра на отбраната.

Ще бъдат наложени санкции и на субектите, които правят бизнес с военните сили на Турция и с турските нефтени и газови компании, които обслужват въоръжените сили.

Греъм и няколко други американски депутати са разгневени от внезапното изтегляне на частите на САЩ в Северна Сирия от президента Доналд Тръмп. Те заклеймяват този ход като предателство на кюрдските сили, които от години помагат в борбата срещу ислямистите.

"Докато администрацията отказва да действа срещу Турция, очаквам силна подкрепа и от двете партии" за мярката, заяви Греъм в Туитър.

Very sad to see great ally - the Kurds - being assaulted by Turkish-Erdogan military using American-designed equipment. Expect Congress to act soon against Turkey’s invasion & aggressively push back. Hope Trump Administration will join this effort. https://t.co/IKfuE35ddG

Камарата на представителите и Сенатът имат заседание следващия вторник.

Санкциите ще бъдат наложени веднага след влизането в сила на законопроекта. Те ще останат в сила, освен ако администрацията не потвърди пред Конгреса, че Турция не е изтеглила своите сили от районите, окупирани по време на започналата в сряда военна операция.

"Тези санкции ще имат незабавни, мащабни последици за Ердоган и неговите военни", заяви Ван Холен в Туитър.

This sanctions bill will be introduced as soon as Congress returns. Will ask for an immediate vote to send a clear message to Turkey that it must cease and desist its military action, withdraw its fighters from the areas under attack, and stop the tragic loss of life.